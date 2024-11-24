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https://uz.sputniknews.ru/20241124/primorskiy-kray-nameren-rasshiryat-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-v-sfere-turizma-46788484.html
Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма
Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма
Sputnik Узбекистан
В ходе переговоров стороны отметили широкие возможности для увеличения потока туристов
2024-11-24T14:30+0500
2024-11-24T14:30+0500
туризм
узбекистан
россия
сотрудничество
общество
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Приморский край планирует и дальше расширять сотрудничество с Узбекистаном в туристической сфере, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.Узбекистан и Приморский край укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграцииПерспективы взаимодействия обсудили председатель комитета по туризму Умид Шадиев и губернатор Приморского края РФ, председатель Совета по туризму при Президенте Олег Кожемяко в рамках 29-й Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути".Стороны отметили широкие возможности для увеличения потока туристов.
https://uz.sputniknews.ru/20241110/uzbekistan-uvelichit-eksport-produktsii-v-primorskiy-kray-46546865.html
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узбекистан приморский край сотрудничество туристы
узбекистан приморский край сотрудничество туристы

Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма

14:30 24.11.2024
© UNWTOТуристический комплекс "Silk Road Samarkand" в Самарканде.
Туристический комплекс Silk Road Samarkand в Самарканде. - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2024
© UNWTO
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В ходе переговоров стороны отметили широкие возможности для увеличения потока туристов.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Приморский край планирует и дальше расширять сотрудничество с Узбекистаном в туристической сфере, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.
Узбекистан и Приморский край укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграции
Перспективы взаимодействия обсудили председатель комитета по туризму Умид Шадиев и губернатор Приморского края РФ, председатель Совета по туризму при Президенте Олег Кожемяко в рамках 29-й Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути".
© Комитет по туризмуУзбекистан и Приморский край России обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма
Узбекистан и Приморский край России обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2024
Узбекистан и Приморский край России обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма
© Комитет по туризму
"Олег Кожемяко высоко оценил масштабные системные изменения, наблюдаемые в сфере туризма в Узбекистане в последние годы, и отметил высокий энтузиазм и заинтересованность России, в том числе Приморского края, в дальнейшем расширении сотрудничества в этом направлении", — говорится в сообщении.
Стороны отметили широкие возможности для увеличения потока туристов.
Выставка сельхозпродукции в Согдийской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2024
Узбекистан увеличит экспорт продукции в Приморский край
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