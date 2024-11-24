https://uz.sputniknews.ru/20241124/primorskiy-kray-nameren-rasshiryat-sotrudnichestvo-s-uzbekistanom-v-sfere-turizma-46788484.html

Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма

Приморский край намерен расширять сотрудничество с Узбекистаном в сфере туризма

Sputnik Узбекистан

В ходе переговоров стороны отметили широкие возможности для увеличения потока туристов

2024-11-24T14:30+0500

2024-11-24T14:30+0500

2024-11-24T14:30+0500

туризм

узбекистан

россия

сотрудничество

общество

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Приморский край планирует и дальше расширять сотрудничество с Узбекистаном в туристической сфере, сообщает пресс-служба Комитета по туризму республики.Узбекистан и Приморский край укрепляют сотрудничество в сфере трудовой миграцииПерспективы взаимодействия обсудили председатель комитета по туризму Умид Шадиев и губернатор Приморского края РФ, председатель Совета по туризму при Президенте Олег Кожемяко в рамках 29-й Ташкентской международной туристической ярмарки "Туризм на Шелковом пути".Стороны отметили широкие возможности для увеличения потока туристов.

https://uz.sputniknews.ru/20241110/uzbekistan-uvelichit-eksport-produktsii-v-primorskiy-kray-46546865.html

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