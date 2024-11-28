https://uz.sputniknews.ru/20241128/eaeu-strany-delovaya-aktivnost-46842268.html

Сохранится ли в странах ЕАЭС позитивная тенденция деловой активности — ЕЭК

Сохранится ли в странах ЕАЭС позитивная тенденция деловой активности — ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии дал прогноз до конца года

2024-11-28T16:50+0500

2024-11-28T16:50+0500

2024-11-28T16:50+0500

экономика

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. До конца года в странах ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности, сообщает пресс-служба ЕЭК.В большинстве стран Союза сложившиеся ранее тенденции сохранятся: в Армении и Казахстане ожидают ускорение роста деловой активности, а в Беларуси и России рост замедлится. Кыргызстан же после непродолжительного замедления перешел в фазу подъема, и прогнозируется дальнейшее ускорение роста.

https://uz.sputniknews.ru/20241127/eec-predlojeniye-platforma-zanyatost-46823870.html

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