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https://uz.sputniknews.ru/20241128/eaeu-strany-delovaya-aktivnost-46842268.html
Сохранится ли в странах ЕАЭС позитивная тенденция деловой активности — ЕЭК
Сохранится ли в странах ЕАЭС позитивная тенденция деловой активности — ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии дал прогноз до конца года
2024-11-28T16:50+0500
2024-11-28T16:50+0500
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. До конца года в странах ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности, сообщает пресс-служба ЕЭК.В большинстве стран Союза сложившиеся ранее тенденции сохранятся: в Армении и Казахстане ожидают ускорение роста деловой активности, а в Беларуси и России рост замедлится. Кыргызстан же после непродолжительного замедления перешел в фазу подъема, и прогнозируется дальнейшее ускорение роста.
https://uz.sputniknews.ru/20241127/eec-predlojeniye-platforma-zanyatost-46823870.html
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еэк еаэс страны деловая активность
еэк еаэс страны деловая активность

Сохранится ли в странах ЕАЭС позитивная тенденция деловой активности — ЕЭК

16:50 28.11.2024
© Depositphotos / WavebreakmediaМолодой человек смотрит в ноутбук за рабочим столом
Молодой человек смотрит в ноутбук за рабочим столом - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2024
© Depositphotos / Wavebreakmedia
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Департамент макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии дал прогноз до конца года.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. До конца года в странах ЕАЭС сохранится позитивная тенденция деловой активности, сообщает пресс-служба ЕЭК.

"Согласно обновленному расчету совпадающих и опережающих индикаторов, во всех странах Евразийского экономического союза до конца года сохранится положительная динамика экономической активности", — говорится в сообщении.

В большинстве стран Союза сложившиеся ранее тенденции сохранятся: в Армении и Казахстане ожидают ускорение роста деловой активности, а в Беларуси и России рост замедлится. Кыргызстан же после непродолжительного замедления перешел в фазу подъема, и прогнозируется дальнейшее ускорение роста.
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