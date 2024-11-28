https://uz.sputniknews.ru/20241128/komu-opasno-est-xurmu-46848511.html
Наслаждаться или исключить: врач рассказал, кому опасно есть хурму
Наслаждаться или исключить: врач рассказал, кому опасно есть хурму
Sputnik Узбекистан
Максимум хурмы, который рекомендуют здоровому человеку, — одна-две в день
2024-11-28T22:06+0500
2024-11-28T22:06+0500
2024-11-28T22:06+0500
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Вяжущая хурма мешает усваивать витамины и может привести к проблемам с кишечником, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога-эндокринолога Анастасию Калмурзину.Вяжущий вкус хурме придают танины — дубильные вещества в кожуре. Переизбыток танинов может привести к нарушениям в работе почек, проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и даже интоксикации печени. Таким образом, шкурку лучше всего срезать, особенно если хурма не полностью зрелая, предупредила специалист.Чтобы избавиться от вяжущего вкуса хурмы, врач рекомендовала поместите ее в пакет с бананами — она станет ощутимо мягче на ощупь уже за день. Еще один вариант — опустить ягоду в теплую воду, на десять-двенадцать часов. Иногда советуют класть хурму в морозилку, однако после разморозки она становится ослизлой.Хурма и почкиХурма обладает мочегонными свойствами. "С одной стороны, это хорошо для почек, избавляет от отеков, задержки жидкости в организме, с другой — в стадии обострения пиелонефрита, цистита и других болезней почек, мочевого пузыря, мочевыделительной системы в целом ягоды нужно ограничивать до одной-двух штук в неделю", — объяснила специалист.Хурма — аллерген?Статистики по аллергическим реакциям на хурму нет. Это индивидуальная особенность организма. Хурма содержит много йода: если есть аллергия на этот микроэлемент, то может быть повышенная чувствительность в отношении этих плодов.Можно ли есть хурму при сахарном диабете?Самый сладкий сорт ягоды — "королек" с мякотью шоколадного цвета. Наименее сладкий — "китайская" хурма в форме конуса, с более твердой шкуркой.В зависимости от сорта в хурме содержится от 16 до 25 граммов сахара на 100 граммов. Это достаточно много. Таким образом, хурму нельзя рекомендовать тем, у кого сахарный диабет, особенно в стадии декомпенсации (обострение болезни, когда уровень сахара в крови слишком высок, например, после еды поднимается к значению 20 моль/л и больше — прим. ред.).В заключение она добавила, что максимум хурмы, который рекомендуют здоровому человеку, — одна-две в день.
https://uz.sputniknews.ru/20241127/pochemu-v-30-let-mojno-chuvstvovat-sebya-na-60-46827871.html
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врач хурма опасность
Наслаждаться или исключить: врач рассказал, кому опасно есть хурму
Максимум хурмы, который рекомендуют здоровому человеку, — одна-две в день.
Вяжущая хурма мешает усваивать витамины и может привести к проблемам с кишечником, сообщает РИА Новости
со ссылкой на диетолога-эндокринолога Анастасию Калмурзину.
Вяжущий вкус хурме придают танины — дубильные вещества в кожуре. Переизбыток танинов может привести к нарушениям в работе почек, проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и даже интоксикации печени. Таким образом, шкурку лучше всего срезать, особенно если хурма не полностью зрелая, предупредила специалист.
"Танины образуют пленку либо липкую массу в пищеварительном тракте, которая может стать причиной запоров. Поэтому хурма не рекомендована детям до трех лет, тем, кто страдает хроническими запорами и геморроем, особенно в стадии обострения. Ягоду следуют исключить тем, у кого были проведены любые операции на ЖКТ: как на кишечнике, так и на желудке. Кроме того, большое количество танинов может помешать организму усваивать витамины и минералы", — пояснила Калмурзина.
Чтобы избавиться от вяжущего вкуса хурмы, врач рекомендовала поместите ее в пакет с бананами — она станет ощутимо мягче на ощупь уже за день. Еще один вариант — опустить ягоду в теплую воду, на десять-двенадцать часов. Иногда советуют класть хурму в морозилку, однако после разморозки она становится ослизлой.
Хурма обладает мочегонными свойствами.
"С одной стороны, это хорошо для почек, избавляет от отеков, задержки жидкости в организме, с другой — в стадии обострения пиелонефрита, цистита и других болезней почек, мочевого пузыря, мочевыделительной системы в целом ягоды нужно ограничивать до одной-двух штук в неделю", — объяснила специалист.
Статистики по аллергическим реакциям на хурму нет. Это индивидуальная особенность организма. Хурма содержит много йода: если есть аллергия на этот микроэлемент, то может быть повышенная чувствительность в отношении этих плодов.
Можно ли есть хурму при сахарном диабете?
Самый сладкий сорт ягоды — "королек" с мякотью шоколадного цвета. Наименее сладкий — "китайская" хурма в форме конуса, с более твердой шкуркой.
В зависимости от сорта в хурме содержится от 16 до 25 граммов сахара на 100 граммов. Это достаточно много. Таким образом, хурму нельзя рекомендовать тем, у кого сахарный диабет, особенно в стадии декомпенсации (обострение болезни, когда уровень сахара в крови слишком высок, например, после еды поднимается к значению 20 моль/л и больше — прим. ред.).
"Инсулин повышен, и людям с таким диагнозом ягода противопоказана в принципе. Если сахара находятся на приемлемом уровне, можно позволить себе эту ягоду — но только одну штуку в неделю, не больше", — предупредила Калмурзина.
В заключение она добавила, что максимум хурмы, который рекомендуют здоровому человеку, — одна-две в день.