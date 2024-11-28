https://uz.sputniknews.ru/20241128/komu-opasno-est-xurmu-46848511.html

Наслаждаться или исключить: врач рассказал, кому опасно есть хурму

Наслаждаться или исключить: врач рассказал, кому опасно есть хурму

Sputnik Узбекистан

Максимум хурмы, который рекомендуют здоровому человеку, — одна-две в день

2024-11-28T22:06+0500

2024-11-28T22:06+0500

2024-11-28T22:06+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

хурма

питание

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/05/46461118_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3559e4774a45e52115756831632e5d54.jpg

Вяжущая хурма мешает усваивать витамины и может привести к проблемам с кишечником, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога-эндокринолога Анастасию Калмурзину.Вяжущий вкус хурме придают танины — дубильные вещества в кожуре. Переизбыток танинов может привести к нарушениям в работе почек, проблемам с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и даже интоксикации печени. Таким образом, шкурку лучше всего срезать, особенно если хурма не полностью зрелая, предупредила специалист.Чтобы избавиться от вяжущего вкуса хурмы, врач рекомендовала поместите ее в пакет с бананами — она станет ощутимо мягче на ощупь уже за день. Еще один вариант — опустить ягоду в теплую воду, на десять-двенадцать часов. Иногда советуют класть хурму в морозилку, однако после разморозки она становится ослизлой.Хурма и почкиХурма обладает мочегонными свойствами. "С одной стороны, это хорошо для почек, избавляет от отеков, задержки жидкости в организме, с другой — в стадии обострения пиелонефрита, цистита и других болезней почек, мочевого пузыря, мочевыделительной системы в целом ягоды нужно ограничивать до одной-двух штук в неделю", — объяснила специалист.Хурма — аллерген?Статистики по аллергическим реакциям на хурму нет. Это индивидуальная особенность организма. Хурма содержит много йода: если есть аллергия на этот микроэлемент, то может быть повышенная чувствительность в отношении этих плодов.Можно ли есть хурму при сахарном диабете?Самый сладкий сорт ягоды — "королек" с мякотью шоколадного цвета. Наименее сладкий — "китайская" хурма в форме конуса, с более твердой шкуркой.В зависимости от сорта в хурме содержится от 16 до 25 граммов сахара на 100 граммов. Это достаточно много. Таким образом, хурму нельзя рекомендовать тем, у кого сахарный диабет, особенно в стадии декомпенсации (обострение болезни, когда уровень сахара в крови слишком высок, например, после еды поднимается к значению 20 моль/л и больше — прим. ред.).В заключение она добавила, что максимум хурмы, который рекомендуют здоровому человеку, — одна-две в день.

https://uz.sputniknews.ru/20241127/pochemu-v-30-let-mojno-chuvstvovat-sebya-na-60-46827871.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач хурма опасность