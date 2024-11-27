https://uz.sputniknews.ru/20241127/pochemu-v-30-let-mojno-chuvstvovat-sebya-na-60-46827871.html
Почему в 30 лет можно чувствовать себя на 60
Почему в 30 лет можно чувствовать себя на 60
Sputnik Узбекистан
До недавнего времени не было известно, насколько большой урон здоровью человека наносят энергетики в сочетании с никотином
2024-11-27T22:06+0500
2024-11-27T22:06+0500
2024-11-27T22:06+0500
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Совместное влияние никотина и энергетических напитков на организм молодежи в возрасте от 18 до 20 лет может привести к преждевременному старению организма, а также повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришла студентка СГМУ им. В. И. Разумовского Николь Клочкова под руководством преподавателей, сообщает РИА Новости.Результаты исследования представили в сборнике Week of Russian science (WeRuS-2024).Сегодня энергетические напитки очень популярны среди молодежи. Их потребление к 2029 году возрастет в 2,5 раза по сравнению с началом этого десятилетия, прогнозируют в Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ) им. В. И. Разумовского.Энергетики отрицательно воздействуют на нервные клетки человека, приводят к увеличению уровня гормонов щитовидной железы и ионов кальция. Однако до недавнего времени, по словам ученых, не было известно, насколько большой урон здоровью человека наносят энергетики в сочетании с никотином.Среди негативных последствий курения и употребления энергетиков ученые выявили повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, а также рост показателей, свидетельствующих о разрушении клеток печени и поджелудочной железы.Она напомнила, что заболевания сердечно-сосудистой системы с каждым годом "молодеют", поэтому лучше отказаться от вредных привычек, которые увеличивают риск развития инсульта и инфаркта.В дальнейшем ученые планируют более детально исследовать действие этанола, никотина и энергетических напитков на молодой организм.
https://uz.sputniknews.ru/20241126/kakoy-zavtrak-dlya-shkolnika-samyy-poleznyy-46808486.html
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здоровье человек никотин энергетики
здоровье человек никотин энергетики
Почему в 30 лет можно чувствовать себя на 60
До недавнего времени не было известно, насколько большой урон здоровью человека наносят энергетики в сочетании с никотином.
Совместное влияние никотина и энергетических напитков на организм молодежи в возрасте от 18 до 20 лет может привести к преждевременному старению организма, а также повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришла студентка СГМУ им. В. И. Разумовского Николь Клочкова под руководством преподавателей, сообщает
РИА Новости.
Результаты исследования представили в сборнике Week of Russian science (WeRuS-2024).
Сегодня энергетические напитки очень популярны среди молодежи. Их потребление к 2029 году возрастет в 2,5 раза по сравнению с началом этого десятилетия, прогнозируют в Саратовском государственном медицинском университете (СГМУ) им. В. И. Разумовского.
Энергетики отрицательно воздействуют на нервные клетки человека, приводят к увеличению уровня гормонов щитовидной железы и ионов кальция. Однако до недавнего времени, по словам ученых, не было известно, насколько большой урон здоровью человека наносят энергетики в сочетании с никотином.
"Я учусь в медицинском университете, где довольно большая учебная нагрузка, и из-за этого многие студенты прибегают к энергетическим напиткам, чтобы подольше не спать. Курение сейчас также распространено среди молодежи, поэтому мне было интересно изучить их совместное влияние", — предупредила Клочкова.
Среди негативных последствий курения и употребления энергетиков ученые выявили повышение артериального давления, увеличение частоты сердечных сокращений, а также рост показателей, свидетельствующих о разрушении клеток печени и поджелудочной железы.
"Я бы посоветовала молодым людям не губить свой организм ради дополнительных двух-трех часов бодрствования, потому что последствия, если не сразу, то обязательно настигнут в будущем. И они могут быть уже непоправимы. Через десять лет многие почувствуют эффект от своих привычек, и в 30 лет их организм может оказаться в состоянии, сравнимом с 60-летним", — сказала Клочкова.
Она напомнила, что заболевания сердечно-сосудистой системы с каждым годом "молодеют", поэтому лучше отказаться от вредных привычек, которые увеличивают риск развития инсульта и инфаркта.
В дальнейшем ученые планируют более детально исследовать действие этанола, никотина и энергетических напитков на молодой организм.