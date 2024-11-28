Что заявил Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ — главное
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В Астане прошла очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Казахстан в этом году председательствует в организации.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.
Он рассказал о принципах взаимодействия стран ОДКБ.
"Взаимодействие наших государств в рамках Организации договора о коллективной безопасности имеет действительно важное значение. Это взаимодействие носит союзнический характер и выстраивается на принципах дружбы, добрососедства, уважения интересов друг друга", — сказал Путин.
Другие заявления российского лидера
О киевском режиме и Западе
Россия неоднократно обращала внимание, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами означает прямое вовлечение Запада в конфликт, поскольку применение этого оружия без прямого участия военнослужащих, военных специалистов соответствующих стран НАТО просто невозможно.
В России видят, что главарь киевского режима Владимир Зеленский помимо ракет "клянчит у своих хозяев" и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах "Калибр", гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал", "Циркон", которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире.
Главари киевского режима утратили легитимность, не пойдя на выборы, они не имеют права отдавать приказы вооруженным силам.
Те, кто исполняет приказы узурпаторов власти на Украине, становятся соучастниками их преступлений.
Об "Орешнике", других российских вооружениях и планах
В случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.
Оружием массового поражения "Орешник" не является, это высокоточное оружие, у него нет ядерного заряда.
Все, что находится в эпицентре взрыва от "Орешника", разделяется на элементарные частицы, а по сути, превращается в пыль.
Система "Орешник" поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.
Серийное производство системы "Орешник" началось.
Россия вынуждена пойти на испытания "Орешника" в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям.
Россия будет отвечать на продолжающиеся удары западным дальнобойным оружием, в том числе возможным продолжением боевых испытаний "Орешника".
Аналоги "Орешника" в мире появятся еще не скоро.
В нашем меню этого класса продуктов в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент безусловно будет доволен.
Российская ракета Х-101 значительно превышает системы европейского производства по дальности.
Модификации ракетной системы "Искандер" являются российскими аналогами всех трех модификаций ракет ATACMS.
Россия производит в десять раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые, а со следующего года нарастит выпуск таких снарядов еще на 25-30%.
О целях для ударов по Украине
В настоящее время Минобороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России по Санкт-Петербургу и Москве.
Россия будет выбирать средства поражения в зависимости от характера выбранных для поражения целей и создаваемых для России угроз.
Путин также добавил, что России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить. При этом поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя, подчеркнул он.
Глава РФ также отметил, что участники специальной военной операции со стороны России воюют за родину, будущее России и своих детей.
"Наши бойцы, напротив, прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом выпало, как это было не раз в нашей истории, встать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию, нанести, как они говорят сегодня, ей стратегическое поражение. Поэтому наши парни воюют за родину, за будущее России и своих детей", — сказал Путин.
Президент РФ также назвал главное условие победы России в украинском конфликте. По его словам, для этого необходимы техника и боекомплекты, но самый главный аспект — наличие мотивации, внутренняя готовность человека к борьбе.
Напомним, что российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева находится в Астане с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.