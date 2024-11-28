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Что заявил Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ — главное

Что заявил Путин на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ — главное

Sputnik Узбекистан

В Астане проходит очередная сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Казахстан в этом году председательствует в организации

2024-11-28T18:30+0500

2024-11-28T18:30+0500

2024-11-28T18:30+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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казахстан

астана

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.Он рассказал о принципах взаимодействия стран ОДКБ.Другие заявления российского лидераО киевском режиме и ЗападеОб "Орешнике", других российских вооружениях и планахО целях для ударов по УкраинеПутин также добавил, что России известно, сколько западных вооружений поставлено на Украину и сколько планируется поставить. При этом поставки даже самого современного оружия на территорию Украины не изменят ситуацию на поле боя, подчеркнул он.Глава РФ также отметил, что участники специальной военной операции со стороны России воюют за родину, будущее России и своих детей.Президент РФ также назвал главное условие победы России в украинском конфликте. По его словам, для этого необходимы техника и боекомплекты, но самый главный аспект — наличие мотивации, внутренняя готовность человека к борьбе.Напомним, что российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева находится в Астане с двухдневным государственным визитом. В среду состоялись переговоры на высшем уровне.

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