https://uz.sputniknews.ru/20241128/putin-tokayev-peregovory-smi-zayavleniya-46855834.html

Заявления Путина и Токаева: каких соглашений достигли Россия и Казахстан

Заявления Путина и Токаева: каких соглашений достигли Россия и Казахстан

Sputnik Узбекистан

В рамках государственного визита российского лидера в Казахстан подписан пакет документов, в том числе Совместное заявление президентов двух стран об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

2024-11-28T13:20+0500

2024-11-28T13:20+0500

2024-11-28T13:20+0500

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. По итогам российско-казахстанских переговоров Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев сделали заявления для средств массовой информации.Он добавил, что приоритетное внимание в ходе переговоров уделили вопросам экономики. В качестве основных задач было выделено углубление сотрудничества в стратегических отраслях и дальнейшее наращивание взаимного товарооборота.В этих целях уже приняли пакет межправительственных документов, включая Комплексную программу экономического сотрудничества на 2021–2025 годы, План совместных действий на 2024–2026 годы.В рамках состоявшегося форума межрегионального сотрудничества подписали обновленную Межправительственную программу межрегионального и приграничного сотрудничества двух стран.Он добавил, что объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана превысил $24 млрд долларов, из которых только за последние два года вложено более $4,5 млрд. Накопленные казахстанские инвестиции в экономику России достигли впечатляющей отметки в $8,5 млрд.Он рассказал и об успехах в промышленной сфере. Запущено 93 совместных проекта на сумму более $18 млрд. В настоящее время реализуют еще 49 проектов с общим объемом инвестиций почти $30 млрд.Отдельно Токаев остановился на масштабных инициативах по газификации ряда регионов Казахстана, наращиванию объемов транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлении, строительству и модернизации крупных энергетических объектов в республике.Лидеры двух стран посредством телемоста приняли участие в работе XX, юбилейного форума, проходящего в столице Башкортостана. Как отмечалось, итоги уфимского форума придадут дополнительный импульс межрегиональным контактам по широкому спектру направлений.В этой связи принято решение об открытии в скором будущем генерального консульства Российской Федерации в городе Актау Мангистауской области.Касым-Жомарт Токаев отметил важность сотрудничества в научной и культурно-гуманитарной сферах. В Астане 26 ноября прошел казахстанско-российский научный форум историков, днем позже в Алматы — слет лидеров волонтерских движений двух стран, а 28 ноября состоится заседание совместного экспертного совета.Эти мероприятия призваны внести свой значимый вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Россией.Он также напомнил, что в 2026 году Казахстан примет третьи Игры будущего. Этот уникальный турнир, инициатором которого стала Россия, объединяет традиционные виды спорта и киберспорт.Говоря о сотрудничестве в образовательной сфере, Токаев отметил, что в российских вузах обучаются более 60 тыс. казахстанских студентов, что говорит о востребованности российского образовательного стандарта и заинтересованности двух стран во всестороннем обмене знаниями и опытом.В развитие ранее достигнутых договоренностей в Казахстане открыли 7 филиалов ведущих российских технических образовательных учреждений. В скором времени свои двери откроет филиал МГИМО в Астане. 27 ноября открыли филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске, который станет первым представительством казахстанского вуза в России.Одновременно обсуждают перспективы строительства казахстанских школ в приграничных регионах РФ, а также школ с российским участием на территории Казахстана: в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях. Все это позволит укрепить образовательные связи и предоставит новые возможности для подрастающего поколения двух стран, подчеркнул Токаев.Он рассказал о еще одной важной теме переговоров — поддержке соотечественников, проживающих на территории Казахстана и России.Здесь важное значение имело бы подписание меморандума о сотрудничестве между фондом "Отандастар" и Россотрудничеством, переговоры на эту тему ведутся. Подобные договоренности играют особую роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами и находят положительный отклик у широкой общественности, подчеркнул Токаев.Он с удовлетворением отметил полное взаимопонимание с российским коллегой по сотрудничеству в рамках таких важных региональных объединений, как СНГ, Евразийский экономический союз, ШОС, ОДКБ, СВМДА и другие.В свою очередь, президент России Владимир Путин указал, что в подписанном Совместном заявлении поставлены новые амбициозные задачи по дальнейшему углублению стратегического партнерства РФ и Казахстана. Их реализации будут способствовать и заключенные многочисленные межправительственные и межведомственные документы, охватывающие самые разные сферы сотрудничества: от энергетики и транспорта до здравоохранения и юстиции.Он напомнил, что по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вплотную приблизился к отметке в $30 млрд. "По нашей статистике, это $28,4 млрд, а в январе–сентябре текущего года превысил $20 млрд", при этом структура, что очень важно, встречной торговли постоянно диверсифицируется, и все большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью.Он указал и на планомерное развитие двустороннего сотрудничества в энергетике. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Черном море проходит основной объем казахстанской нефти, экспортируемой на внешние рынки. В свою очередь, российская нефть по территории Казахстана направляется в Китай. Кроме того, РФ импортирует казахстанский уголь, осуществляются взаимные поставки электроэнергии.Он также отметил российско-казахстанское взаимодействие в области мирного атома, активную работу шести совместных предприятий по добыче и обогащению урана. Компании двух стран реализуют целый ряд крупных успешных проектов в машиностроении, химической промышленности, производстве минеральных удобрений.Продолжая вслед за казахстанским коллегой тему гуманитарного взаимодействия, Путин отметил содействие России строительству в Казахстане новых русскоязычных школ.Глава РФ напомнил, что 2025 году будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, нашей общей Победы. С большим удовольствием пригласили президента Казахстана принять участие вместе с другими зарубежными лидерами в юбилейных торжествах в Москве 9 мая, сообщил российский лидер.В заключение он выразил удовлетворение результатами состоявшихся переговоров, а также уверенность в том, что нынешний визит и переговоры поспособствуют дальнейшему развитию многопланового российско-казахстанского сотрудничества.Напомним, что Владимир Путин находится в Астане с государственным визитом. Президент России примет участие в очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

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