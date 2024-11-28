https://uz.sputniknews.ru/20241128/xokima-samarkandskoy-oblasti-osvobodili-ot-doljnosti-46857835.html
Хокима Самаркандской области освободили от должности
Хокима Самаркандской области освободили от должности
Sputnik Узбекистан
Эркинжон Турдимов возглавлял регион с 2018 года
2024-11-28T15:40+0500
2024-11-28T15:40+0500
2024-11-28T16:19+0500
политика
общество
назначения
указ
президент узбекистана
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Хокима Самаркандской области освободили от должности соответствующим указом президента, сообщает пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов. Напомним, что Эркинжон Турдимов возглавлял регион с 2018-го. В начале ноября этого года его переназначили хокимом Самаркандской области.Еще одним указом Шавката Мирзиёева назначен исполняющий обязанности хокима Самаркандской области. Им стал Адиз Бобоев, ранее занимавший должность председателя Счетной палаты. Бобоев родился в 1972 году в Бухарской области. В 1993 году он окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет) по специальности “Планирование экономического и социального развития”.Ранее Бобоев работал в Финансовом управлении хокимията Бухарской области, начальником отдела прогнозирования доходов Исполнительной дирекции Республиканского дорожного фонда при Минфине, замначальника отдела Главного управления Госбюджета, начальником Департамента финансового обеспечения проектов государственного развития, а также на других руководящих должностях в структуре министерства финансов. Кроме того, он занимал должность заместителя министра экономического развития и сокращения бедности.
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самаркандская область хоким
самаркандская область хоким
Хокима Самаркандской области освободили от должности
15:40 28.11.2024 (обновлено: 16:19 28.11.2024)
Эркинжон Турдимов возглавлял регион с 2018 года.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
Хокима Самаркандской области освободили от должности соответствующим указом президента, сообщает
пресс-секретарь главы Узбекистана Шерзод Асадов.
"Турдимов Эркинжон Окбутаевич в связи с переходом на другую работу освобожден от должности хокима Самаркандской области", — говорится в сообщении.
Напомним, что Эркинжон Турдимов возглавлял регион с 2018-го. В начале ноября этого года его переназначили хокимом Самаркандской области.
Еще одним указом Шавката Мирзиёева назначен исполняющий обязанности хокима Самаркандской области. Им стал Адиз Бобоев, ранее занимавший должность председателя Счетной палаты.
Бобоев родился в 1972 году в Бухарской области. В 1993 году он окончил Ташкентский институт народного хозяйства (ныне Ташкентский государственный экономический университет) по специальности “Планирование экономического и социального развития”.
Ранее Бобоев работал в Финансовом управлении хокимията Бухарской области, начальником отдела прогнозирования доходов Исполнительной дирекции Республиканского дорожного фонда при Минфине, замначальника отдела Главного управления Госбюджета, начальником Департамента финансового обеспечения проектов государственного развития, а также на других руководящих должностях в структуре министерства финансов. Кроме того, он занимал должность заместителя министра экономического развития и сокращения бедности.