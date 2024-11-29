https://uz.sputniknews.ru/20241129/po-itogam-sammita-v-astane-glavy-stran-odkb-podpisali-14-dokumentov-46875383.html

По итогам саммита в Астане главы стран ОДКБ подписали 14 документов

По итогам саммита в Астане главы стран ОДКБ подписали 14 документов

Sputnik Узбекистан

Среди подписанных документов – проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, которая подготовлена с учетом динамичного развития международной военно-политической обстановки.

2024-11-29T14:05+0500

2024-11-29T14:05+0500

2024-11-29T14:05+0500

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. По итогам сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане главы государств-членов Организации подписали 14 документов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В заседании в узком составе приняли участие Президенты России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Генеральный секретарь ОДКБ. Далее заседание продолжилось в расширенном составе, с участием членов делегаций.В числе подписанных документов – проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, которая подготовлена с учетом динамичного развития международной военно-политической обстановки.Президенты также приняли Заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили План мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.Кроме того, главы государств подписали решение Совета коллективной безопасности по целевой межгосударственной программе ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.Подписаны проекты протокола о внесении изменений в соглашение о сотрудничестве государств-членов ОДКБ в области перевозок, воинских и других формирований и движимого имущества, а также продукции военного назначения от 15 сентября 2015 года; протокол о внесении изменений в соглашение о статусе формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ от 10 декабря 2010 года.Заключено решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о дальнейшем укреплении союзнических отношений в рамках организации договора коллективной безопасности; утверждено решение, касающееся укрепления развития военного сотрудничества.Утвержден проект протокола решения по председательству в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности организации ОДКБ, которую намечено провести в четвертом квартале 2025 года в Кыргызстане.Принятые в Астане документы направлены на дальнейшее комплексное развитие Организации и системы коллективной безопасности в интересах всех ее членов.

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