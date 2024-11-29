https://uz.sputniknews.ru/20241129/s-dekabrya-inostrantsy-budut-vezjat-v-rossiyu-po-novym-pravilam-46885291.html

С 1 декабря иностранцы будут въезжать в Россию по новым правилам – подробности

С 1 декабря иностранцы будут въезжать в Россию по новым правилам – подробности

Sputnik Узбекистан

Эксперимент, направленный на создание цифрового профиля иностранного гражданина, на первом этапе внедрят в аэропортах Москвы, а после он охватит все пункты пропуска через государственную границу России.

2024-11-29T18:35+0500

2024-11-29T18:35+0500

2024-11-29T18:35+0500

россия

посольство республики узбекистан в рф

госграница

аэропорт

иностранцы

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, с 1 декабря 2024 года в России стартует эксперимент по сдаче биометрических данных для иностранных граждан и лиц без гражданства при въезде и выезде в страну. Об этом сообщает Посольство РУз в РФ.Как сообщается, эксперимент направлен на создание цифрового профиля иностранного гражданина.Согласно документу, инициатива разделена на несколько этапов.Первый этап начнется с 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года в аэропортах Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.На данном этапе при пересечении российской границы РФ (въезд\выезд) иностранцы, в том числе граждане Республики Узбекистан, будут сдавать биометрические данные – фотографическое изображение лица и отпечатки пальцев.Во втором этапе с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года эксперимент расширится и охватит все пункты пропуска через государственную границу России.На данном этапе иностранный гражданин, планирующий въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в том числе граждане Узбекистана, в период проведения эксперимента, до такого въезда должны:Данный эксперимент коснется иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих и выезжающих из России, за исключением:С полным текстом Правил организации эксперимента по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан можно ознакомиться здесь.

https://uz.sputniknews.ru/20240715/rossiya-novyye-pravila-migranty-44811011.html

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