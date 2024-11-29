С 1 декабря иностранцы будут въезжать в Россию по новым правилам – подробности
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДорожный указатель на трассе М1 (Минск – Москва) на белорусско-российской границе.
© Sputnik / Виктор Толочко/
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Эксперимент, направленный на создание цифрового профиля иностранного гражданина, на первом этапе внедрят в аэропортах Москвы, а после он охватит все пункты пропуска через государственную границу России.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации, с 1 декабря 2024 года в России стартует эксперимент по сдаче биометрических данных для иностранных граждан и лиц без гражданства при въезде и выезде в страну. Об этом сообщает Посольство РУз в РФ.
Как сообщается, эксперимент направлен на создание цифрового профиля иностранного гражданина.
Согласно документу, инициатива разделена на несколько этапов.
Первый этап начнется с 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года в аэропортах Москвы – Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также на автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области.
На данном этапе при пересечении российской границы РФ (въезд\выезд) иностранцы, в том числе граждане Республики Узбекистан, будут сдавать биометрические данные – фотографическое изображение лица и отпечатки пальцев.
Во втором этапе с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года эксперимент расширится и охватит все пункты пропуска через государственную границу России.
На данном этапе иностранный гражданин, планирующий въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в том числе граждане Узбекистана, в период проведения эксперимента, до такого въезда должны:
Пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аунтефикации с использованием мобильного приложения единого портала;
Предоставить в режиме реального времени в мобильное приложение единого портала свои фотографии и разместить свои биометрические персональные данные в единой биометрической системе;
Не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда в РФ, либо не позднее чем за 4 часа (при наличии факта наличия необходимости экстренного лечения, смерти родственника), предоставить в электронной форме заявление о целях въезда на территорию РФ.
Данный эксперимент коснется иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих и выезжающих из России, за исключением:
граждан Республики Беларусь;
глав и сотрудников дипломатических миссий, членов их семей;
должностных лиц международных организаций и их семей;
лиц, имеющих дипломатические или служебные паспорта;
детей до 6 лет.
С полным текстом Правил организации эксперимента по апробации правил и условий въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан можно ознакомиться здесь.
15 июля, 16:03