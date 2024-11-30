https://uz.sputniknews.ru/20241130/k-chestnoy-konkurentsii-soobschav-samarkande-obsudili-antimonopolnoe-regulirovanie-stran-sng-46892699.html

К честной конкуренции сообща:в Самарканде обсудили антимонопольное регулирование стран СНГ

К честной конкуренции сообща:в Самарканде обсудили антимонопольное регулирование стран СНГ

Sputnik Узбекистан

В течение двух дней Самарканд стал центром встреч руководителей антимонопольных органов из Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

2024-11-30T17:50+0500

2024-11-30T17:50+0500

2024-11-30T17:54+0500

самарканд

снг

антимонопольный комитет узбекистана

заседание

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армения

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященных антимонопольному регулированию стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В первый день в рамках 43-го заседания Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства стран СНГ были обсуждены вопросы развития систем предупреждения нарушений, повышения прозрачности в деятельности маркетплейсов и внедрения антимонопольного комплаенса.Участники заседания также проанализировали текущее состояние антимонопольного законодательства стран СНГ.В рамках 57-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике, прошедшего во второй день, представители делегаций поделились опытом в области конкурентной политики и рассказали о национальных инициативах по улучшению антимонопольного регулирования.Особое внимание в своих докладах эксперты уделили необходимости адаптации экономик стран СНГ к современным вызовам, связанным с цифровизацией.Так, заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана Фаррух Карабаев рассказал о глубоких цифровых трансформациях, происходящих в стране, и о введении новых правил регулирования цифровых платформ.Здесь же зарубежным участникам была презентована единая информационная система Fair Tech, внедренная Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей. Данная платформа, объединяющая несколько приложений, способна отслеживать цены в аптеках, магазинах и на биржах.Эксперты из Узбекистана также рассказали о процессе присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации, отметив, что в стране разработаны инициативы по отмене эксклюзивных прав. Благодаря этим усилиям государство уже утвердило ликвидацию 13 таких прав.После делегации стран СНГ утвердили доклад о предотвращении нарушений антимонопольного законодательства, обсудили применение инструментов "мягкого права" и наметили новые направления регулирования цифровых рынков.В завершение встречи участники единогласно утвердили нового председателя Межгосударственного совета по антимонопольной политике. Им стал министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов, который в ближайшие два года будет заниматься совершенствованием антимонопольной политики стран СНГ. На этом посту он сменил руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского.Заключительным аккордом встречи экспертов стало выступление нового председателя МСАП Алексея Богданова, который объявил, что следующее, 58-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике пройдет в Российской Федерации.

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