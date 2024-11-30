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https://uz.sputniknews.ru/20241130/k-chestnoy-konkurentsii-soobschav-samarkande-obsudili-antimonopolnoe-regulirovanie-stran-sng-46892699.html
К честной конкуренции сообща:в Самарканде обсудили антимонопольное регулирование стран СНГ
К честной конкуренции сообща:в Самарканде обсудили антимонопольное регулирование стран СНГ
Sputnik Узбекистан
В течение двух дней Самарканд стал центром встреч руководителей антимонопольных органов из Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
2024-11-30T17:50+0500
2024-11-30T17:54+0500
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященных антимонопольному регулированию стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В первый день в рамках 43-го заседания Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства стран СНГ были обсуждены вопросы развития систем предупреждения нарушений, повышения прозрачности в деятельности маркетплейсов и внедрения антимонопольного комплаенса.Участники заседания также проанализировали текущее состояние антимонопольного законодательства стран СНГ.В рамках 57-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике, прошедшего во второй день, представители делегаций поделились опытом в области конкурентной политики и рассказали о национальных инициативах по улучшению антимонопольного регулирования.Особое внимание в своих докладах эксперты уделили необходимости адаптации экономик стран СНГ к современным вызовам, связанным с цифровизацией.Так, заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана Фаррух Карабаев рассказал о глубоких цифровых трансформациях, происходящих в стране, и о введении новых правил регулирования цифровых платформ.Здесь же зарубежным участникам была презентована единая информационная система Fair Tech, внедренная Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей. Данная платформа, объединяющая несколько приложений, способна отслеживать цены в аптеках, магазинах и на биржах.Эксперты из Узбекистана также рассказали о процессе присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации, отметив, что в стране разработаны инициативы по отмене эксклюзивных прав. Благодаря этим усилиям государство уже утвердило ликвидацию 13 таких прав.После делегации стран СНГ утвердили доклад о предотвращении нарушений антимонопольного законодательства, обсудили применение инструментов "мягкого права" и наметили новые направления регулирования цифровых рынков.В завершение встречи участники единогласно утвердили нового председателя Межгосударственного совета по антимонопольной политике. Им стал министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов, который в ближайшие два года будет заниматься совершенствованием антимонопольной политики стран СНГ. На этом посту он сменил руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского.Заключительным аккордом встречи экспертов стало выступление нового председателя МСАП Алексея Богданова, который объявил, что следующее, 58-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике пройдет в Российской Федерации.
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снг самарканд конкуренция антимонопольный орган узбекистан россия азербайджан армения беларусь казахстан кыргызстан таджикистан
снг самарканд конкуренция антимонопольный орган узбекистан россия азербайджан армения беларусь казахстан кыргызстан таджикистан

К честной конкуренции сообща:в Самарканде обсудили антимонопольное регулирование стран СНГ

17:50 30.11.2024 (обновлено: 17:54 30.11.2024)
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
© Sputnik
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В течение двух дней Самарканд стал центром встреч руководителей антимонопольных органов из Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященных антимонопольному регулированию стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В первый день в рамках 43-го заседания Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства стран СНГ были обсуждены вопросы развития систем предупреждения нарушений, повышения прозрачности в деятельности маркетплейсов и внедрения антимонопольного комплаенса.
Участники заседания также проанализировали текущее состояние антимонопольного законодательства стран СНГ.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
В рамках 57-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике, прошедшего во второй день, представители делегаций поделились опытом в области конкурентной политики и рассказали о национальных инициативах по улучшению антимонопольного регулирования.
Особое внимание в своих докладах эксперты уделили необходимости адаптации экономик стран СНГ к современным вызовам, связанным с цифровизацией.
Так, заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана Фаррух Карабаев рассказал о глубоких цифровых трансформациях, происходящих в стране, и о введении новых правил регулирования цифровых платформ.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
"За последние 7-8 лет Узбекистан достиг значительных результатов, которыми мы гордимся и готовы поделиться с международным сообществом. У нас есть уникальные механизмы, присущие только Узбекистану. Ранее мы больше адаптировали международные практики, а теперь можем делиться собственным опытом. К примеру, по цифровым платформам Узбекистан стал фактически первым среди стран СНГ. Мы закрепили в законодательстве нормы по регулированию цифровых платформ. Фрагментарно они есть и в других странах, но как полноценный документ впервые внедрен у нас в Узбекистане", - отметил Фаррух Карабаев.
Здесь же зарубежным участникам была презентована единая информационная система Fair Tech, внедренная Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей. Данная платформа, объединяющая несколько приложений, способна отслеживать цены в аптеках, магазинах и на биржах.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
Эксперты из Узбекистана также рассказали о процессе присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации, отметив, что в стране разработаны инициативы по отмене эксклюзивных прав. Благодаря этим усилиям государство уже утвердило ликвидацию 13 таких прав.
После делегации стран СНГ утвердили доклад о предотвращении нарушений антимонопольного законодательства, обсудили применение инструментов "мягкого права" и наметили новые направления регулирования цифровых рынков.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
В завершение встречи участники единогласно утвердили нового председателя Межгосударственного совета по антимонопольной политике. Им стал министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов, который в ближайшие два года будет заниматься совершенствованием антимонопольной политики стран СНГ. На этом посту он сменил руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
"За последние два года мы провели четыре заседания МСАП в Санкт-Петербурге, Ереване, Душанбе и в Самарканде. Мы обсудили множество актуальных вопросов, включая социально значимые рынки, продовольственные товары, фарминдустрию, строительство. Совместно вырабатывали решения, помогали друг другу в расследованиях, особенно в расследованиях картелей. Также провели большое количество обучающих мероприятий в учебно-методическом центре ФАС в Казани", - отметил Максим Шаскольский.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2024
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
Заключительным аккордом встречи экспертов стало выступление нового председателя МСАП Алексея Богданова, который объявил, что следующее, 58-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике пройдет в Российской Федерации.
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