К честной конкуренции сообща:в Самарканде обсудили антимонопольное регулирование стран СНГ
17:50 30.11.2024 (обновлено: 17:54 30.11.2024)
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
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В течение двух дней Самарканд стал центром встреч руководителей антимонопольных органов из Узбекистана, России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященных антимонопольному регулированию стран СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В первый день в рамках 43-го заседания Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства стран СНГ были обсуждены вопросы развития систем предупреждения нарушений, повышения прозрачности в деятельности маркетплейсов и внедрения антимонопольного комплаенса.
Участники заседания также проанализировали текущее состояние антимонопольного законодательства стран СНГ.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
В рамках 57-го заседания Межгосударственного совета по антимонопольной политике, прошедшего во второй день, представители делегаций поделились опытом в области конкурентной политики и рассказали о национальных инициативах по улучшению антимонопольного регулирования.
Особое внимание в своих докладах эксперты уделили необходимости адаптации экономик стран СНГ к современным вызовам, связанным с цифровизацией.
Так, заместитель председателя Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана Фаррух Карабаев рассказал о глубоких цифровых трансформациях, происходящих в стране, и о введении новых правил регулирования цифровых платформ.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
"За последние 7-8 лет Узбекистан достиг значительных результатов, которыми мы гордимся и готовы поделиться с международным сообществом. У нас есть уникальные механизмы, присущие только Узбекистану. Ранее мы больше адаптировали международные практики, а теперь можем делиться собственным опытом. К примеру, по цифровым платформам Узбекистан стал фактически первым среди стран СНГ. Мы закрепили в законодательстве нормы по регулированию цифровых платформ. Фрагментарно они есть и в других странах, но как полноценный документ впервые внедрен у нас в Узбекистане", - отметил Фаррух Карабаев.
Здесь же зарубежным участникам была презентована единая информационная система Fair Tech, внедренная Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей. Данная платформа, объединяющая несколько приложений, способна отслеживать цены в аптеках, магазинах и на биржах.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
Эксперты из Узбекистана также рассказали о процессе присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации, отметив, что в стране разработаны инициативы по отмене эксклюзивных прав. Благодаря этим усилиям государство уже утвердило ликвидацию 13 таких прав.
После делегации стран СНГ утвердили доклад о предотвращении нарушений антимонопольного законодательства, обсудили применение инструментов "мягкого права" и наметили новые направления регулирования цифровых рынков.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
В завершение встречи участники единогласно утвердили нового председателя Межгосударственного совета по антимонопольной политике. Им стал министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Алексей Богданов, который в ближайшие два года будет заниматься совершенствованием антимонопольной политики стран СНГ. На этом посту он сменил руководителя Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
"За последние два года мы провели четыре заседания МСАП в Санкт-Петербурге, Ереване, Душанбе и в Самарканде. Мы обсудили множество актуальных вопросов, включая социально значимые рынки, продовольственные товары, фарминдустрию, строительство. Совместно вырабатывали решения, помогали друг другу в расследованиях, особенно в расследованиях картелей. Также провели большое количество обучающих мероприятий в учебно-методическом центре ФАС в Казани", - отметил Максим Шаскольский.
© SputnikВ Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
В Самарканде прошли крупные международные мероприятия, посвященные антимонопольному регулированию стран СНГ.
© Sputnik
Заключительным аккордом встречи экспертов стало выступление нового председателя МСАП Алексея Богданова, который объявил, что следующее, 58-е заседание Межгосударственного совета по антимонопольной политике пройдет в Российской Федерации.