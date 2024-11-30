https://uz.sputniknews.ru/20241130/regulirovanie-migratsii-v-mid-sostoyalas-vstrecha-s-olegom-malginovym-46891562.html

Вопросы миграционного регулирования рассмотрены в МИД Узбекистана – подробности

Вопросы миграционного регулирования рассмотрены в МИД Узбекистана – подробности

Sputnik Узбекистан

На встрече с участием российского Посла достигнут ряд конструктивных договоренностей о совместных мерах по привлечению граждан Узбекистана к трудовой деятельности на российских предприятиях.

2024-11-30T14:53+0500

2024-11-30T14:53+0500

2024-11-30T15:10+0500

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узбекистан

мид узбекистана

олег мальгинов

трудовая миграция

посол

встреча

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимджон Абдуллаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.Участники диалога обсудили задачи, стоящие перед Министерством иностранных дел в сфере регулирования внешней трудовой миграции, обеспечения защиты и прав граждан Узбекистана за рубежом.Стороны обменялись мнениями по вышеуказанным вопросам и достигли конструктивных договоренностей о совместных мерах по привлечению граждан Узбекистана к трудовой деятельности на российские предприятия. При обсуждении вопросов миграционного регулирования достигнута договоренность между ответственными лицами МИД Узбекистана, Миграционного агентства, МВД и Посольства России о создании рабочего формата еженедельных двусторонних встреч, добавили в ведомстве.

https://uz.sputniknews.ru/20241127/samarkand-primorskiy-kray-sotrudnichestvo-migratsiya-46836259.html

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