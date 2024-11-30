https://uz.sputniknews.ru/20241130/regulirovanie-migratsii-v-mid-sostoyalas-vstrecha-s-olegom-malginovym-46891562.html
Вопросы миграционного регулирования рассмотрены в МИД Узбекистана – подробности
Вопросы миграционного регулирования рассмотрены в МИД Узбекистана – подробности
Sputnik Узбекистан
На встрече с участием российского Посла достигнут ряд конструктивных договоренностей о совместных мерах по привлечению граждан Узбекистана к трудовой деятельности на российских предприятиях.
2024-11-30T14:53+0500
2024-11-30T14:53+0500
2024-11-30T15:10+0500
россия
узбекистан
мид узбекистана
олег мальгинов
трудовая миграция
посол
встреча
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1e/46890844_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_61fc7cb1e34fd010fc549aeee601976f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимджон Абдуллаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.Участники диалога обсудили задачи, стоящие перед Министерством иностранных дел в сфере регулирования внешней трудовой миграции, обеспечения защиты и прав граждан Узбекистана за рубежом.Стороны обменялись мнениями по вышеуказанным вопросам и достигли конструктивных договоренностей о совместных мерах по привлечению граждан Узбекистана к трудовой деятельности на российские предприятия. При обсуждении вопросов миграционного регулирования достигнута договоренность между ответственными лицами МИД Узбекистана, Миграционного агентства, МВД и Посольства России о создании рабочего формата еженедельных двусторонних встреч, добавили в ведомстве.
https://uz.sputniknews.ru/20241127/samarkand-primorskiy-kray-sotrudnichestvo-migratsiya-46836259.html
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1e/46890844_127:0:1183:792_1920x0_80_0_0_e2ecc4320341936dec53b68de901d2ca.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мид посол россия узбекистан мальгинов трудовая миграция
мид посол россия узбекистан мальгинов трудовая миграция
Вопросы миграционного регулирования рассмотрены в МИД Узбекистана – подробности
14:53 30.11.2024 (обновлено: 15:10 30.11.2024)
На встрече с участием Посла России в РУз достигнут ряд конструктивных договоренностей о совместных мерах по привлечению граждан Узбекистана к трудовой деятельности на российские предприятия.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Олимджон Абдуллаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Узбекистане Олегом Мальгиновым. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Участники диалога обсудили задачи, стоящие перед Министерством иностранных дел в сфере регулирования внешней трудовой миграции, обеспечения защиты и прав граждан Узбекистана за рубежом.
Стороны обменялись мнениями по вышеуказанным вопросам и достигли конструктивных договоренностей о совместных мерах по привлечению граждан Узбекистана к трудовой деятельности на российские предприятия.
"Российская сторона подтвердила заинтересованность в отправке граждан Узбекистана на работу в Россию", – отметили в МИД.
При обсуждении вопросов миграционного регулирования достигнута договоренность между ответственными лицами МИД Узбекистана, Миграционного агентства, МВД и Посольства России о создании рабочего формата еженедельных двусторонних встреч, добавили в ведомстве.