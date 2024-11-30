https://uz.sputniknews.ru/20241130/v-turtsii-prizvali-prinyat-vo-vnimanie-preduprejdeniya-putina-46892074.html

В Турции призвали принять во внимание предупреждения Путина

В Турции призвали принять во внимание предупреждения Путина

Sputnik Узбекистан

Министр иностранных дел Турции считает, что "было бы слишком просто" рассматривать слова российского лидера "только как угрозу".

2024-11-30T15:50+0500

2024-11-30T15:50+0500

2024-11-30T15:50+0500

турция

россия

владимир путин

мид

газета

астана

саммит

одкб

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0b/1e/46891903_0:19:700:412_1920x0_80_0_0_44e7312ddaabb53349b595b7b352f0ee.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал "принять во внимание" заявления президента России Владимира Путина, отметив, что конфликт на Украине рискует "выйти из-под контроля", пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что на этом фоне заявления Путина "должны быть приняты во внимание". По его мнению, "было бы слишком просто" рассматривать слова российского лидера "только как угрозу".Ранее Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Путин подчеркнул, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.

https://uz.sputniknews.ru/20241129/putin-rasskazal-k-chemu-privedet-peredacha-kievu-yadernogo-orujiya-46873743.html

россия

астана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

путин турция мид саммит одкб астана газета фидан