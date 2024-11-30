https://uz.sputniknews.ru/20241130/v-turtsii-prizvali-prinyat-vo-vnimanie-preduprejdeniya-putina-46892074.html
В Турции призвали принять во внимание предупреждения Путина
В Турции призвали принять во внимание предупреждения Путина
Sputnik Узбекистан
Министр иностранных дел Турции считает, что "было бы слишком просто" рассматривать слова российского лидера "только как угрозу".
2024-11-30T15:50+0500
2024-11-30T15:50+0500
2024-11-30T15:50+0500
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал "принять во внимание" заявления президента России Владимира Путина, отметив, что конфликт на Украине рискует "выйти из-под контроля", пишет РИА Новости со ссылкой на газету Türkiye.Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что на этом фоне заявления Путина "должны быть приняты во внимание". По его мнению, "было бы слишком просто" рассматривать слова российского лидера "только как угрозу".Ранее Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры. Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Путин подчеркнул, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.
https://uz.sputniknews.ru/20241129/putin-rasskazal-k-chemu-privedet-peredacha-kievu-yadernogo-orujiya-46873743.html
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путин турция мид саммит одкб астана газета фидан
путин турция мид саммит одкб астана газета фидан
В Турции призвали принять во внимание предупреждения Путина
Министр иностранных дел Турции считает, что "было бы слишком просто" рассматривать слова российского лидера "только как угрозу".
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал "принять во внимание" заявления президента России Владимира Путина, отметив, что конфликт на Украине рискует "выйти из-под контроля", пишет РИА Новости
со ссылкой на газету Türkiye.
"Все обычные виды оружия, которые могут быть использованы, уже использованы, но война (конфликт на Украине - ред.) не закончилась. В этом процессе либо восторжествует мир, либо война выйдет из-под контроля. Путин уже выразил это этими словами… Она дойдет до того, что сожжет все страны вокруг, или же каким-то образом воцарится мир", – приводит слова Фидана газета Türkiye.
Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что на этом фоне заявления Путина "должны быть приняты во внимание". По его мнению, "было бы слишком просто" рассматривать слова российского лидера "только как угрозу".
Ранее Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане заявил, что Россия в ответ на эскалацию со стороны Запада и Украины готова принимать все возможные меры.
Развитие событий зависит от того, как поведут себя спонсоры киевского режима. Путин подчеркнул, что не исключает использование новой российской ракетной системы "Орешник" по военным объектам и объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, поскольку киевские власти продолжают попытки нанесения ударов по жизненно важным объектам РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве.