Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
13:03 29.11.2024 (обновлено: 13:16 29.11.2024)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
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Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Казахстан.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Главное из выступления президента публикует РИА Новости.
О ядерном оружии на Украине президент РФ заявил, что Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия.
Получение Киевом ядерного оружия станет нарушением всех взятых обязательств в области нераспространения средств массового поражения.
Заявления с призывами вернуть ядерное оружие Украине могут делать только те, кто не испытывает ответственности за судьбы своих стран и мира в целом.
Россия не допустит получения Украиной этих вооружений.
Москва будет использовать все имеющиеся средства, если у Киева появится ядерное оружие.
"Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения — все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым их шагом", – сказал Путин.
Риски ударов ВСУ западным оружием по российской территории сохраняются.
Для каждой цели на Украине у Москвы будет свой инструмент.
Отношение к урегулированию на Украине не меняется с появлением новых видов оружия.
У России нет предварительных условий для переговоров по Украине, есть условия для мира.
Российский лидер также заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые ранее были изложены.
"Мы по-прежнему готовы к: а - переговорному процессу, б - на тех условиях, которые были изложены в выступлении перед руководством МИДа в июне этого года в Москве. Ничего не поменялось", - сказал Путин.
О ракете "Орешник"
Ракетная система "Орешник" работает так, как запланировали ее создатели, это оружие высокой точности.
При применении этих снарядов поражаются объекты на глубине трех-четырех укрепленных этажей вниз.
Сила "Орешника" сравнима с падением метеорита.
Новые ракеты могут применить по военным объектам и центрам принятия решений, в том числе в Киеве.
"По значительным целям будем применять те средства, которые есть в нашем распоряжении, в том числе, я об этом тоже сказал, не исключаем и использование "Орешника" по военным, по объектам военной промышленности либо по центрам принятия решений, и в Киеве в том числе", – отметил российский лидер.
Испытательные пуски "Орешника" проводятся для его совершенствования.
Новую ракетную систему можно сделать еще более мощной.
Оружия у России достаточно, появление "Орешника" укрепляет военные позиции страны.
Об отношениях с Западом
Запад показывал России на "место в углу", но страна справилась с этим.
Европу опустили ниже плинтуса, она перестала быть независимым центром.
"Под дудку американской администрации пляшет "польку-бабочку" только так, по первому свистку, даже в ущерб себе", – заявил глава РФ.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Владимир Путин также заявил, что Россия готова возобновлять отношения с Европой.
"Я надеюсь, что все-таки это когда-то пройдет, и отношения с Европой в целом, с отдельными государствами европейскими, у нас восстановится, в этом заинтересованы и Россия, и наши европейские партнеры. Они не меньше, если не больше, в этом заинтересованы, может быть, даже больше", - сказал Путин.
Деградация отношений России и Европы — не вина Москвы.
Россия готова к диалогу с США и к возобновлению сотрудничества с Европой.
Канцлер ФРГ Шольц был первым, кто прервал молчание.
В разговоре с канцлером произошел обмен мнениями, но каждый остался при своем.
Избранный президент США Дональд Трамп — умный и опытный политик, который способен находить решения проблем.
Россия всегда открыта для контактов с другими странами и никогда от них не отказывалась, сказал Владимир Путин.
"Как вы знаете, мы всегда открыты для контактов, мы никогда не отказывались, в том числе и я не отказывался от таких контактов, и если желание есть – мы всегда открыты", - заявил Путин по поводу общения с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
О состоянии дел в ОДКБ
ОДКБ не просто жива, но и улучшается, страны-участницы хотят развивать организацию.
Россия даже при ударах ATACMS по своей территории может помочь странам ОДКБ в большей степени, чем они ей.
"Скорее всего, даже в этих условиях мы в состоянии оказать им посильную помощь, а такие ресурсы и запас прочности у нас достаточный для того, чтобы поддержать наших союзников, если в этом будет необходимость", – сказал президент России.
Он также отметил, Россия не лезет внутренние дела стран бывшего СССР , в том числе дела Грузии.
"Несмотря на многочисленные контакты со странами бывшего Советского Союза, - контактов много и влияние, наверное, есть взаимное со стороны России в Грузию и оттуда на Россию - на официальном уровне мы не вмешиваемся во внутриполитический процесс, не лезем вообще, не дотрагиваемся до этого", - заявил президент.
Отсутствие Армении на встрече ОДКБ в Астане показывает, что каждая страна вправе сама выбирать, что будет делать в области безопасности.
Сегодняшняя ситуация с Ереваном, скорее всего, продиктована внутриполитическими процессами в самой республике.
События, связанные с Нагорным Карабахом, не имели отношения к ОДКБ, в отношении Армении не было никакой агрессии.
Вероятность возврата Еревана к полноценной работе в организации есть.
О переговорах с президентом Казахстана
Россия и Казахстан перевели в национальные валюты более 80% расчетов во взаимной торговле.
Социально-политическая обстановка в Казахстане стабильна, это помогает развитию.
Нельзя предпринимать шаги, которые бы вредили отношениям России и Казахстана, наоборот, нужно делать все для их укрепления.
"К сожалению, всегда много людей со своим мнением по поводу того, что и как нужно делать, со своей критикой происходящих процессов — и в российском обществе, и в казахстанском. Не всегда эта позиция, эта критика соответствует интересам наших государств, в том числе российского государства. Не всегда это идет на пользу, – сказал Путин.
Российские лидер также заявил, что Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.
Москва и Астана — естественные партнеры и союзники, с хорошими перспективами развития отношений.
России и Казахстан могут нарастить сотрудничество в атомной энергетике, работа по данному направлению уже ведется.
На переговорах в Астане обсуждалось создание первой АЭС в Казахстане.
России и Казахстану нужно сделать все для укрепления связей, в том числе в энергетике.
Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В первый день визита состоялись переговоры на высшем уровне.