https://uz.sputniknews.ru/20241129/putin-rasskazal-k-chemu-privedet-peredacha-kievu-yadernogo-orujiya-46873743.html

Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия

Путин рассказал, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия

Sputnik Узбекистан

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по итогам двухдневного визита в Казахстан.

2024-11-29T13:03+0500

2024-11-29T13:03+0500

2024-11-29T13:16+0500

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам государственного визита в Казахстан. Главное из выступления президента публикует РИА Новости.О ядерном оружии на Украине президент РФ заявил, что Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия.Российский лидер также заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые ранее были изложены.О ракете "Орешник"Об отношениях с ЗападомВладимир Путин также заявил, что Россия готова возобновлять отношения с Европой.Россия всегда открыта для контактов с другими странами и никогда от них не отказывалась, сказал Владимир Путин.О состоянии дел в ОДКБОн также отметил, Россия не лезет внутренние дела стран бывшего СССР , в том числе дела Грузии.О переговорах с президентом КазахстанаРоссийские лидер также заявил, что Казахстан демонстрирует устойчивый рост под руководством президента Касым-Жомарта Токаева.Российский лидер по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 27 ноября прибыл в Астану с двухдневным государственным визитом. В первый день визита состоялись переговоры на высшем уровне.

https://uz.sputniknews.ru/20241128/putin-odkb-zayavleniya-46860840.html

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