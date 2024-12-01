Махалля "Ширин" в Бухарской области стала "Этнотуристической деревней"
© Комитет по туризмуМахалле Ширин в Бухарской области присвоен статус "этнотуристической деревни"
© Комитет по туризму
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Здесь открыли более 20 гостевых домов, столько же пунктов торговли и общественного питания, в которых предоставляют почти 30 видов услуг, около 10 центров ремесленничества.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Махалле "Ширин" в Вобкентском районе Бухарской области присвоили статус "Этнотуристической деревни", сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.
На торжественной церемонии, посвященной этому событию, отмечалось, что инициативные предприниматели построили здесь более 20 гостевых домов, столько же пунктов торговли и общественного питания, в которых предоставляют почти 30 видов услуг, около 10 ремесленных центров.
© Комитет по туризмуМахалле Ширин в Бухарской области присвоен статус "этнотуристической деревни"
Махалле Ширин в Бухарской области присвоен статус "этнотуристической деревни"
© Комитет по туризму
Махалля "Ширин" имеет полуторатысячелетнюю историю. Издревле население, проживавшее на этой территории, занималось земледелием, ремесленничеством и торговлей. А их потомки бережно сохранили старинные постройки, в числе которых действующая мельница, а также древние традиции приготовления национальных блюд и сладостей.
Они разводят скот, выращивают бахчевые культуры, владеют секретами золотошвейного дела и многих других художественных ремесел. Это неизменно привлекает ценителей самобытности, поток туристов растет год от года.
© Комитет по туризмуМахалле Ширин в Бухарской области присвоен статус "этнотуристической деревни"
Махалле Ширин в Бухарской области присвоен статус "этнотуристической деревни"
© Комитет по туризму
В планах — развитие деятельности центра “Ширин этно хаус”, организация прогулок на лошадях и верблюдах.