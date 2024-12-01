https://uz.sputniknews.ru/20241201/maxallya-shirin-v-buxarskoy-oblasti-stala-etnoturisticheskoy-derevney-46905406.html

Махалля "Ширин" в Бухарской области стала "Этнотуристической деревней"

Махалля "Ширин" в Бухарской области стала "Этнотуристической деревней"

Sputnik Узбекистан

Здесь открыли более 20 гостевых домов? столько же пунктов торговли и общественного питания, около 10 центров ремесленничества, в которых предоставляют почти 30 видов услуг

2024-12-01T18:00+0500

2024-12-01T18:00+0500

2024-12-01T18:00+0500

узбекистан

туризм

общество

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Махалле "Ширин" в Вобкентском районе Бухарской области присвоили статус "Этнотуристической деревни", сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.На торжественной церемонии, посвященной этому событию, отмечалось, что инициативные предприниматели построили здесь более 20 гостевых домов, столько же пунктов торговли и общественного питания, в которых предоставляют почти 30 видов услуг, около 10 ремесленных центров.Махалля "Ширин" имеет полуторатысячелетнюю историю. Издревле население, проживавшее на этой территории, занималось земледелием, ремесленничеством и торговлей. А их потомки бережно сохранили старинные постройки, в числе которых действующая мельница, а также древние традиции приготовления национальных блюд и сладостей. Они разводят скот, выращивают бахчевые культуры, владеют секретами золотошвейного дела и многих других художественных ремесел. Это неизменно привлекает ценителей самобытности, поток туристов растет год от года.В планах — развитие деятельности центра “Ширин этно хаус”, организация прогулок на лошадях и верблюдах.

https://uz.sputniknews.ru/20241103/esche-odnomu-poselku-surxandarinskoy-oblasti-prisvoen-status-turisticheskaya-derevnya-46440506.html

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