Еще одному поселку Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня"
12:01 03.11.2024 (обновлено: 12:12 03.11.2024)
© Комитет по туризмуДеревне Сина присвоен статус "Туристическая деревня"
© Комитет по туризму
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Поселок Сина Денауского района стал туристической деревней.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня", сообщили в пресс-службе областной администрации.
В торжественном мероприятии, посвященном открытию нового туристического объекта, приняли участие представители Комитета по туризму, руководство областных и районных хокимиятов, представители общественности и СМИ.
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Гости ознакомились с туристическими местами, семейными гостевыми домами, рыбным озером, археологическим памятником "Киз курган", святыней "Ходжаи Хисор", а также национальными ремеслами и бытом жителей близлежащих деревень – Сина, Ушор, Сунбула, расположенных в самом сердце гор.
В ходе мероприятия в деревне Сина была организована ярмарка национальных блюд. В ней приняли участие жители города Термеза и районов с традиционными блюдами, типичными для каждого региона республики.
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
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© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
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© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
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© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
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© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
5/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
1/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
2/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
3/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
4/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
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© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Иностранных и местных туристов познакомили с секретами приготовления узбекских национальных блюд. Было продемонстрировано более 20 видов хлеба, патира и самсы. Также проводились национальные игры и спортивные соревнования.
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Для информации: На территории туристической деревни будут построены и благоустроены дороги, улучшено электричество, газ, водоснабжение, канализация. Для повышения качества мобильной связи и сети Интернет будут установлены базовые станции, а также созданы новые рабочие места для сельских жителей и благоприятные условия для туристов.
29 сентября, 12:55