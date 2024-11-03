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https://uz.sputniknews.ru/20241103/esche-odnomu-poselku-surxandarinskoy-oblasti-prisvoen-status-turisticheskaya-derevnya-46440506.html
Еще одному поселку Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня"
Еще одному поселку Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня"
Sputnik Узбекистан
Поселок Сина Денауского района стал туристической деревней. 03.11.2024, Sputnik Узбекистан
2024-11-03T12:01+0500
2024-11-03T12:12+0500
сурхандарьинская область
туризм
гастрономический туризм
общество
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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня", сообщили в пресс-службе областной администрации.В торжественном мероприятии, посвященном открытию нового туристического объекта, приняли участие представители Комитета по туризму, руководство областных и районных хокимиятов, представители общественности и СМИ.Гости ознакомились с туристическими местами, семейными гостевыми домами, рыбным озером, археологическим памятником "Киз курган", святыней "Ходжаи Хисор", а также национальными ремеслами и бытом жителей близлежащих деревень – Сина, Ушор, Сунбула, расположенных в самом сердце гор.В ходе мероприятия в деревне Сина была организована ярмарка национальных блюд. В ней приняли участие жители города Термеза и районов с традиционными блюдами, типичными для каждого региона республики. Иностранных и местных туристов познакомили с секретами приготовления узбекских национальных блюд. Было продемонстрировано более 20 видов хлеба, патира и самсы. Также проводились национальные игры и спортивные соревнования.Читайте также В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревнюДля информации: На территории туристической деревни будут построены и благоустроены дороги, улучшено электричество, газ, водоснабжение, канализация. Для повышения качества мобильной связи и сети Интернет будут установлены базовые станции, а также созданы новые рабочие места для сельских жителей и благоприятные условия для туристов.
https://uz.sputniknews.ru/20240929/drevnemu-poselku-chodak-prisvoen-status-turisticheskoy-derevni-45890338.html
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туризм сурхандарьинская область денау сина
туризм сурхандарьинская область денау сина

Еще одному поселку Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня"

12:01 03.11.2024 (обновлено: 12:12 03.11.2024)
© Комитет по туризмуДеревне Сина присвоен статус "Туристическая деревня"
Деревне Сина присвоен статус Туристическая деревня - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2024
© Комитет по туризму
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Поселок Сина Денауского района стал туристической деревней.
ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня", сообщили в пресс-службе областной администрации.
В торжественном мероприятии, посвященном открытию нового туристического объекта, приняли участие представители Комитета по туризму, руководство областных и районных хокимиятов, представители общественности и СМИ.
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2024
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Гости ознакомились с туристическими местами, семейными гостевыми домами, рыбным озером, археологическим памятником "Киз курган", святыней "Ходжаи Хисор", а также национальными ремеслами и бытом жителей близлежащих деревень – Сина, Ушор, Сунбула, расположенных в самом сердце гор.
В ходе мероприятия в деревне Сина была организована ярмарка национальных блюд. В ней приняли участие жители города Термеза и районов с традиционными блюдами, типичными для каждого региона республики.
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиПоселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
1/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
2/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
3/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
4/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
5/5
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "Туристическая деревня".
Иностранных и местных туристов познакомили с секретами приготовления узбекских национальных блюд. Было продемонстрировано более 20 видов хлеба, патира и самсы. Также проводились национальные игры и спортивные соревнования.
Читайте также В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревню
Для информации: На территории туристической деревни будут построены и благоустроены дороги, улучшено электричество, газ, водоснабжение, канализация. Для повышения качества мобильной связи и сети Интернет будут установлены базовые станции, а также созданы новые рабочие места для сельских жителей и благоприятные условия для туристов.
Деревне Чодак в Папском районе Наманганской области присвоен статус Туристическая деревня. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.09.2024
Древнему поселку Чодак присвоен статус “Туристической деревни”
29 сентября, 12:55
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