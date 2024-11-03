https://uz.sputniknews.ru/20241103/esche-odnomu-poselku-surxandarinskoy-oblasti-prisvoen-status-turisticheskaya-derevnya-46440506.html

Еще одному поселку Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня"

Еще одному поселку Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня"

Sputnik Узбекистан

Поселок Сина Денауского района стал туристической деревней. 03.11.2024, Sputnik Узбекистан

2024-11-03T12:01+0500

2024-11-03T12:01+0500

2024-11-03T12:12+0500

сурхандарьинская область

туризм

гастрономический туризм

общество

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ТАШКЕНТ, 3 ноя — Sputnik. Поселку Сина Денауского района Сурхандарьинской области присвоен статус "туристическая деревня", сообщили в пресс-службе областной администрации.В торжественном мероприятии, посвященном открытию нового туристического объекта, приняли участие представители Комитета по туризму, руководство областных и районных хокимиятов, представители общественности и СМИ.Гости ознакомились с туристическими местами, семейными гостевыми домами, рыбным озером, археологическим памятником "Киз курган", святыней "Ходжаи Хисор", а также национальными ремеслами и бытом жителей близлежащих деревень – Сина, Ушор, Сунбула, расположенных в самом сердце гор.В ходе мероприятия в деревне Сина была организована ярмарка национальных блюд. В ней приняли участие жители города Термеза и районов с традиционными блюдами, типичными для каждого региона республики. Иностранных и местных туристов познакомили с секретами приготовления узбекских национальных блюд. Было продемонстрировано более 20 видов хлеба, патира и самсы. Также проводились национальные игры и спортивные соревнования.Читайте также В Узбекистане выбрали лучшую туристическую деревнюДля информации: На территории туристической деревни будут построены и благоустроены дороги, улучшено электричество, газ, водоснабжение, канализация. Для повышения качества мобильной связи и сети Интернет будут установлены базовые станции, а также созданы новые рабочие места для сельских жителей и благоприятные условия для туристов.

https://uz.sputniknews.ru/20240929/drevnemu-poselku-chodak-prisvoen-status-turisticheskoy-derevni-45890338.html

сурхандарьинская область

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