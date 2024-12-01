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Незаменимый продукт для сезона простуд
Незаменимый продукт для сезона простуд
Sputnik Узбекистан
Диетолог рассказала о полезных свойствах имбиря
2024-12-01T22:05+0500
2024-12-01T22:05+0500
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здоровье
диета
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Корень имбиря можно назвать универсальным продуктом для здоровья, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.Специалист объяснила, каким образом действует на организм эта пряность.Чай или настой с имбирем облегчает дыхание и выводит токсины. Кроме того, имбирь улучшает пищеварение, что тоже идет на пользу иммунитету, добавила эксперт.По ее словам, это не все полезные свойства имбиря. Его можно применять и при других недугах.Однако, имбирь имеет и противопоказания. Это достаточно резкий продукт, поэтому при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, при гастритах, панкреатите, желчекаменной болезни он противопоказан, поскольку может вызвать обострение этих заболеваний.
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имбирь польза вред диетолог
имбирь польза вред диетолог

Незаменимый продукт для сезона простуд

22:05 01.12.2024
CC0 / Rawpixel / Имбирь
Имбирь - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2024
CC0 / Rawpixel /
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Диетолог рассказала о полезных свойствах имбиря.
Корень имбиря можно назвать универсальным продуктом для здоровья, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.
Специалист объяснила, каким образом действует на организм эта пряность.

"Во-первых, имбирь укрепляет иммунитет. Он содержит витамины А, С, витамины группы B. Магний, фосфор, кальций, цинк тоже там присутствуют. И еще немаловажно то, что там есть эфирные масла – мощный иммуностимулятор, который помогает организму бороться с вирусами и бактериями. А если вы уже заболели, то имбирь облегчает симптомы простуды и гриппа. Он обладает согревающим, противовоспалительным действием. Если, например, у вас кашель или насморк, есть боль в горле, головная или мышечная боль, то он также поможет снять симптомы ", — отметила Панова.

Чай или настой с имбирем облегчает дыхание и выводит токсины. Кроме того, имбирь улучшает пищеварение, что тоже идет на пользу иммунитету, добавила эксперт.

"Корень имбиря улучшает пищеварение. Чем лучше ваш желудок работает, тем сильнее ваш иммунитет. А имбирь стимулирует выработку различных пищеварительных ферментов и желчи, при этом еще нормализует перистальтику кишечника, помогает при несварении", — объяснила Панова.

По ее словам, это не все полезные свойства имбиря. Его можно применять и при других недугах.

"Он обладает еще и обезболивающим эффектом, помогает уменьшить воспаление и боль при артритах, невралгиях, мигренях. Если есть менструальные спазмы, тоже поможет облегчить боли. Активные вещества имбиря разжижают кровь, то есть предотвращают образование тромбов и снижают уровень плохого холестерина. Благодаря этому кровообращение улучшается, а риск развития атеросклероза снижается", — подчеркнула специалист.

Однако, имбирь имеет и противопоказания. Это достаточно резкий продукт, поэтому при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, при гастритах, панкреатите, желчекаменной болезни он противопоказан, поскольку может вызвать обострение этих заболеваний.

"При беременности или вскармливании тоже рекомендуется с осторожностью употреблять имбирь, поскольку это может вызвать негативные последствия, вплоть до выкидышей и преждевременных родов. Также стоит ограничить употребление имбиря тем, кто принимает лекарства, разжижающие кровь, потому что есть риск кровотечений. Поэтому перед применением имбиря обязательно проконсультируйтесь с врачом", — предупредила Ольга Панова.

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