Незаменимый продукт для сезона простуд

"Во-первых, имбирь укрепляет иммунитет. Он содержит витамины А, С, витамины группы B. Магний, фосфор, кальций, цинк тоже там присутствуют. И еще немаловажно то, что там есть эфирные масла – мощный иммуностимулятор, который помогает организму бороться с вирусами и бактериями. А если вы уже заболели, то имбирь облегчает симптомы простуды и гриппа. Он обладает согревающим, противовоспалительным действием. Если, например, у вас кашель или насморк, есть боль в горле, головная или мышечная боль, то он также поможет снять симптомы ", — отметила Панова.