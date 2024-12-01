Незаменимый продукт для сезона простуд
"Во-первых, имбирь укрепляет иммунитет. Он содержит витамины А, С, витамины группы B. Магний, фосфор, кальций, цинк тоже там присутствуют. И еще немаловажно то, что там есть эфирные масла – мощный иммуностимулятор, который помогает организму бороться с вирусами и бактериями. А если вы уже заболели, то имбирь облегчает симптомы простуды и гриппа. Он обладает согревающим, противовоспалительным действием. Если, например, у вас кашель или насморк, есть боль в горле, головная или мышечная боль, то он также поможет снять симптомы ", — отметила Панова.
"Корень имбиря улучшает пищеварение. Чем лучше ваш желудок работает, тем сильнее ваш иммунитет. А имбирь стимулирует выработку различных пищеварительных ферментов и желчи, при этом еще нормализует перистальтику кишечника, помогает при несварении", — объяснила Панова.
"Он обладает еще и обезболивающим эффектом, помогает уменьшить воспаление и боль при артритах, невралгиях, мигренях. Если есть менструальные спазмы, тоже поможет облегчить боли. Активные вещества имбиря разжижают кровь, то есть предотвращают образование тромбов и снижают уровень плохого холестерина. Благодаря этому кровообращение улучшается, а риск развития атеросклероза снижается", — подчеркнула специалист.
"При беременности или вскармливании тоже рекомендуется с осторожностью употреблять имбирь, поскольку это может вызвать негативные последствия, вплоть до выкидышей и преждевременных родов. Также стоит ограничить употребление имбиря тем, кто принимает лекарства, разжижающие кровь, потому что есть риск кровотечений. Поэтому перед применением имбиря обязательно проконсультируйтесь с врачом", — предупредила Ольга Панова.