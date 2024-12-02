https://uz.sputniknews.ru/20241202/chem-bogaty-tsitrusovye-46906461.html

Витамин С и не только. Чем еще богаты цитрусовые

Витамин С и не только. Чем еще богаты цитрусовые

Sputnik Узбекистан

Диетолог перечислила полезные свойства цитрусовых

2024-12-02T22:02+0500

2024-12-02T22:02+0500

2024-12-02T22:02+0500

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мнение эксперта

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Апельсины, мандарины, помело, лимон или лайм очень полезные фрукты, особенно в зимнее время. Все они очень схожи по содержанию питательных веществ, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.Специалист перечислила полезные свойства цитрусовых.Как правило, чем кислее фрукт, тем больше в нем витамина С, добавила она.Несмотря на более привычные для нас мандарины и апельсины, диетолог рекомендовала не забывать про памело.По ее словам, даже любимые фрукты могут приедаться и хорошо, когда есть какие-то новые вкусовые ощущения. Так будет больше шансов, что человек продолжит использовать эти продукты длительное время и они войдут в его рацион на регулярной основе.В заключение Круглова напомнила, что соки цитрусовых плодов имеют высокую кислотность, поэтому могут стать причиной обострения хронического гастрита, язвы желудка или панкреатита. Из-за высокой кислотности после употребления этих фруктов нужно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот для защиты зубной эмали.

https://uz.sputniknews.ru/20241201/nezamenimyy-produkt-dlya-sezona-prostud-46895056.html

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