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Витамин С и не только. Чем еще богаты цитрусовые
Витамин С и не только. Чем еще богаты цитрусовые
Sputnik Узбекистан
Диетолог перечислила полезные свойства цитрусовых
2024-12-02T22:02+0500
2024-12-02T22:02+0500
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Апельсины, мандарины, помело, лимон или лайм очень полезные фрукты, особенно в зимнее время. Все они очень схожи по содержанию питательных веществ, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.Специалист перечислила полезные свойства цитрусовых.Как правило, чем кислее фрукт, тем больше в нем витамина С, добавила она.Несмотря на более привычные для нас мандарины и апельсины, диетолог рекомендовала не забывать про памело.По ее словам, даже любимые фрукты могут приедаться и хорошо, когда есть какие-то новые вкусовые ощущения. Так будет больше шансов, что человек продолжит использовать эти продукты длительное время и они войдут в его рацион на регулярной основе.В заключение Круглова напомнила, что соки цитрусовых плодов имеют высокую кислотность, поэтому могут стать причиной обострения хронического гастрита, язвы желудка или панкреатита. Из-за высокой кислотности после употребления этих фруктов нужно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот для защиты зубной эмали.
https://uz.sputniknews.ru/20241201/nezamenimyy-produkt-dlya-sezona-prostud-46895056.html
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цитрусовые польза диетолог
цитрусовые польза диетолог

Витамин С и не только. Чем еще богаты цитрусовые

22:02 02.12.2024
© Fotolia / Johanna MühlbauerЦитрусовые
Цитрусовые - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2024
© Fotolia / Johanna Mühlbauer
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Диетолог перечислила полезные свойства цитрусовых.
Апельсины, мандарины, помело, лимон или лайм очень полезные фрукты, особенно в зимнее время. Все они очень схожи по содержанию питательных веществ, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.
Специалист перечислила полезные свойства цитрусовых.

"Цитрусовые содержат достаточное количество витамина С, который за счет плотной корочки хорошо сохраняется в этих плодах, поэтому все цитрусовые в зимний период могут быть неплохим источником такого витамина. Помимо этого, цитрусовые содержат растворимые и нерастворимые пищевые волокна, что важно для микробиоты кишечника. Также в них содержится бета-каротин — это провитамин А, за счет чего, в том числе, обеспечивается яркая окраска плодов. Еще все цитрусовые, как и многие овощи и фрукты, могут быть прекрасным источником калия", — пояснила Круглова.

Как правило, чем кислее фрукт, тем больше в нем витамина С, добавила она.
"Но мы понимаем, что слишком кислые плоды в большом количестве мы съесть не сможем, а вот сладкие плоды можно использовать в достаточном количестве, поэтому они будут более предпочтительным источником, к примеру, витамина С. У разных цитрусовых также есть отличия в содержании простых углеводов, в содержании фруктозы и глюкозы, которая входит в их состав. Но на каком-то отдельном фрукте акцентов здесь делать не стоит. К тому же, за счет содержания пищевых волокон в общем-то удается избежать какого-то резкого подъема сахара в крови или резкого выброса инсулина. Поэтому все цитрусовые могут присутствовать даже в рационе людей с нарушением углеводного обмена, с сахарным диабетом или с лишним весом", — считает Круглова.
Несмотря на более привычные для нас мандарины и апельсины, диетолог рекомендовала не забывать про памело.
По ее словам, даже любимые фрукты могут приедаться и хорошо, когда есть какие-то новые вкусовые ощущения. Так будет больше шансов, что человек продолжит использовать эти продукты длительное время и они войдут в его рацион на регулярной основе.
В заключение Круглова напомнила, что соки цитрусовых плодов имеют высокую кислотность, поэтому могут стать причиной обострения хронического гастрита, язвы желудка или панкреатита. Из-за высокой кислотности после употребления этих фруктов нужно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот для защиты зубной эмали.
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