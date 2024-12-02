Чем удивил ташкентцев балет Игоря Моисеева
© Sputnik / Авенир ДебердеевБалет Игоря Моисеева в Ташкенте
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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Коллектив посетил РУз с концертом в третий раз.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. На сцене Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.
В яркую программу вошли танцы народов мира: артисты исполнили русский танец "Лето", сюиты молдавских, греческих, мексиканских танцев, сицилийскую тарантеллу, венгерский "Понтозоо" и многие другие.
Конечно же, шоу не обошлось без горячо любимого зрителями "Яблочка", фрагмента флотской сюиты "День на корабле".
Конечно же, шоу не обошлось без горячо любимого зрителями "Яблочка", фрагмента флотской сюиты "День на корабле".
Особенно ташкентскому зрителю пришелся по душе номер "Узбекский танец с ляганом", который хореограф Игорь Моисеев поставил еще в 1937 году.
Отвечая на вопросы журналистов, заслуженные артисты РФ Александр Тихонов, Юлия Стеблецова и Денис Попов предложили узбекскому ансамблю "Бахор" провести совместный творческий вечер, обменяться опытом и даже выступить вместе.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Русский танец "Лето"
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Русский танец "Лето"
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Сюита молдавских танцев
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Сюита молдавских танцев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Сюита греческих танцев
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
Сюита греческих танцев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Старинная городская кадриль из цикла танцев "Картинки прошлого"
4/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Старинная городская кадриль из цикла танцев "Картинки прошлого"
1/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Русский танец "Лето"
2/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Сюита молдавских танцев
3/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Сюита греческих танцев
4/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Старинная городская кадриль из цикла танцев "Картинки прошлого"