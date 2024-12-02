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https://uz.sputniknews.ru/20241202/tashkent-balet-igor-moiseyev-russia-concert-46916827.html
Чем удивил ташкентцев балет Игоря Моисеева
Чем удивил ташкентцев балет Игоря Моисеева
Sputnik Узбекистан
Шоу прошло на сцене Большого театра имени Алишера Навои.
2024-12-02T18:30+0500
2024-12-02T18:30+0500
ташкент
балет
танцы
россия
народные ансамбли
габт
эксклюзив
фото
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. На сцене Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В яркую программу вошли танцы народов мира: артисты исполнили русский танец "Лето", сюиты молдавских, греческих, мексиканских танцев, сицилийскую тарантеллу, венгерский "Понтозоо" и многие другие. Конечно же, шоу не обошлось без горячо любимого зрителями "Яблочка", фрагмента флотской сюиты "День на корабле". Особенно ташкентскому зрителю пришелся по душе номер "Узбекский танец с ляганом", который хореограф Игорь Моисеев поставил еще в 1937 году. Отвечая на вопросы журналистов, заслуженные артисты РФ Александр Тихонов, Юлия Стеблецова и Денис Попов предложили узбекскому ансамблю "Бахор" провести совместный творческий вечер, обменяться опытом и даже выступить вместе.
https://uz.sputniknews.ru/20240428/v-xive-proxodit-ii-mejdunarodnyy-tantsevalnyy-festival-lazgi--foto-43641105.html
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балет театр народные танцы ташкент россия моисеев яблочко ансамбль театр навои
балет театр народные танцы ташкент россия моисеев яблочко ансамбль театр навои

Чем удивил ташкентцев балет Игоря Моисеева

18:30 02.12.2024
© Sputnik / Авенир ДебердеевБалет Игоря Моисеева в Ташкенте
Балет Игоря Моисеева в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2024
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. На сцене Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.
В яркую программу вошли танцы народов мира: артисты исполнили русский танец "Лето", сюиты молдавских, греческих, мексиканских танцев, сицилийскую тарантеллу, венгерский "Понтозоо" и многие другие.

Конечно же, шоу не обошлось без горячо любимого зрителями "Яблочка", фрагмента флотской сюиты "День на корабле".
Особенно ташкентскому зрителю пришелся по душе номер "Узбекский танец с ляганом", который хореограф Игорь Моисеев поставил еще в 1937 году.
Отвечая на вопросы журналистов, заслуженные артисты РФ Александр Тихонов, Юлия Стеблецова и Денис Попов предложили узбекскому ансамблю "Бахор" провести совместный творческий вечер, обменяться опытом и даже выступить вместе.
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Русский танец "Лето"

Русский танец &quot;Лето&quot; - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Русский танец "Лето"

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сюита молдавских танцев

Сюита молдавских танцев - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сюита молдавских танцев

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сюита греческих танцев

Сюита греческих танцев - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сюита греческих танцев

© Sputnik / Авенир Дебердеев

Старинная городская кадриль из цикла танцев "Картинки прошлого"

Старинная городская кадриль из цикла танцев &quot;Картинки прошлого&quot; - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Старинная городская кадриль из цикла танцев "Картинки прошлого"

1/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Русский танец "Лето"

2/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сюита молдавских танцев

3/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Сюита греческих танцев

4/4
© Sputnik / Авенир Дебердеев

Старинная городская кадриль из цикла танцев "Картинки прошлого"

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