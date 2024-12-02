https://uz.sputniknews.ru/20241202/tashkent-balet-igor-moiseyev-russia-concert-46916827.html

Чем удивил ташкентцев балет Игоря Моисеева

Чем удивил ташкентцев балет Игоря Моисеева

Sputnik Узбекистан

Шоу прошло на сцене Большого театра имени Алишера Навои.

2024-12-02T18:30+0500

2024-12-02T18:30+0500

2024-12-02T18:30+0500

ташкент

балет

танцы

россия

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габт

эксклюзив

фото

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. На сцене Большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте выступил Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. В яркую программу вошли танцы народов мира: артисты исполнили русский танец "Лето", сюиты молдавских, греческих, мексиканских танцев, сицилийскую тарантеллу, венгерский "Понтозоо" и многие другие. Конечно же, шоу не обошлось без горячо любимого зрителями "Яблочка", фрагмента флотской сюиты "День на корабле". Особенно ташкентскому зрителю пришелся по душе номер "Узбекский танец с ляганом", который хореограф Игорь Моисеев поставил еще в 1937 году. Отвечая на вопросы журналистов, заслуженные артисты РФ Александр Тихонов, Юлия Стеблецова и Денис Попов предложили узбекскому ансамблю "Бахор" провести совместный творческий вечер, обменяться опытом и даже выступить вместе.

https://uz.sputniknews.ru/20240428/v-xive-proxodit-ii-mejdunarodnyy-tantsevalnyy-festival-lazgi--foto-43641105.html

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