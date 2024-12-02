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https://uz.sputniknews.ru/20241202/uzbekistan-i-kitay-soglashenie-o-bezvizovom-rejime-46907463.html
Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме
Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме
Sputnik Узбекистан
Граждане смогут путешествовать без виз в течение 30 дней
2024-12-02T09:50+0500
2024-12-02T10:38+0500
узбекистан
китай
безвизовый режим
соглашение
политика
общество
бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран, сообщает министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов.Документ подписали главы внешнеполитических ведомств РУз и КНР в рамках бизнес-форума в китайском Чэнду.По его мнению, “это еще один шаг на пути к более интенсивным обменам, содействию торговле и связям между народами наших стран”.Соглашение начнет действовать после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, сообщили в МИД Узбекистана. Напомним, что граждане Китая могут въезжать в Узбекистан без виз сроком на 10 дней с марта 2021 года.
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узбекистанцы китай безвиз
узбекистанцы китай безвиз

Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

09:50 02.12.2024 (обновлено: 10:38 02.12.2024)
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанВ Чэнду состоялся пятый раунд встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Китая.
В Чэнду состоялся пятый раунд встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Китая. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2024
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан
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Граждане смогут путешествовать без виз в течение 30 дней.
ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран, сообщает министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов.
Документ подписали главы внешнеполитических ведомств РУз и КНР в рамках бизнес-форума в китайском Чэнду.
© пресс-служба МИД Республики УзбекистанВ Чэнду состоялся пятый раунд встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Китая.
В Чэнду состоялся пятый раунд встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Китая. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2024
В Чэнду состоялся пятый раунд встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Китая.
© пресс-служба МИД Республики Узбекистан

“В рамках реализации договоренностей, достигнутых между Главами Узбекистана и Китая, вместе с моим коллегой мы подписали Соглашение, которое позволяет нашим гражданам путешествовать без виз в течение 30 дней”, — написал Саидов в своем Telegram-канале.

По его мнению, “это еще один шаг на пути к более интенсивным обменам, содействию торговле и связям между народами наших стран”.
Соглашение начнет действовать после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, сообщили в МИД Узбекистана.
Напомним, что граждане Китая могут въезжать в Узбекистан без виз сроком на 10 дней с марта 2021 года.
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