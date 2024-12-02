https://uz.sputniknews.ru/20241202/uzbekistan-i-kitay-soglashenie-o-bezvizovom-rejime-46907463.html

Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме

Sputnik Узбекистан

Граждане смогут путешествовать без виз в течение 30 дней

2024-12-02T09:50+0500

2024-12-02T09:50+0500

2024-12-02T10:38+0500

узбекистан

китай

безвизовый режим

соглашение

политика

общество

бахтиер саидов

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ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. Правительства Узбекистана и Китая подписали соглашение о безвизовом режиме для граждан двух стран, сообщает министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов.Документ подписали главы внешнеполитических ведомств РУз и КНР в рамках бизнес-форума в китайском Чэнду.По его мнению, “это еще один шаг на пути к более интенсивным обменам, содействию торговле и связям между народами наших стран”.Соглашение начнет действовать после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, сообщили в МИД Узбекистана. Напомним, что граждане Китая могут въезжать в Узбекистан без виз сроком на 10 дней с марта 2021 года.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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