https://uz.sputniknews.ru/20241203/eaeu-obscheye-birjevoye-prostranstvo-46935449.html
Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство
Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство
Sputnik Узбекистан
Новое соглашение существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках Союза.
2024-12-03T14:30+0500
2024-12-03T14:30+0500
2024-12-03T15:52+0500
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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство, где брокеры и дилеры смогут работать на основании выданных уполномоченными органами стран происхождения лицензий, сообщает пресс-служба ЕЭК.Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах "пятерки".Документ существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках ЕАЭС, пояснили в ЕЭК.
https://uz.sputniknews.ru/20241202/eaes-trebovaniya-k-bezopasnosti-parfyumerno-kosmeticheskoy-produktsii-46908400.html
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еаэс соглашение общее биржевое пространство возможности инвесторы
еаэс соглашение общее биржевое пространство возможности инвесторы
Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство
14:30 03.12.2024 (обновлено: 15:52 03.12.2024)
Новое соглашение существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках Союза.
ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik.
Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство, где брокеры и дилеры смогут работать на основании выданных уполномоченными органами стран происхождения лицензий, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах "пятерки".
Документ существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках ЕАЭС, пояснили в ЕЭК.
"Сегодняшнее Соглашение вместе с уже ранее принятым Соглашением о допуске и обращении ценных бумаг направлены на формирование общего финансового рынка и биржевого пространства в рамках ЕАЭС", — прокомментировал документ министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.