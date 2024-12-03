https://uz.sputniknews.ru/20241203/eaeu-obscheye-birjevoye-prostranstvo-46935449.html

Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство

Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство

Sputnik Узбекистан

Новое соглашение существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках Союза.

2024-12-03T14:30+0500

2024-12-03T14:30+0500

2024-12-03T15:52+0500

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ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Страны ЕАЭС создадут общее биржевое пространство, где брокеры и дилеры смогут работать на основании выданных уполномоченными органами стран происхождения лицензий, сообщает пресс-служба ЕЭК.Совет Евразийской экономической комиссии одобрил и направил в страны Евразийского экономического союза для прохождения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, проект Соглашения о допуске брокеров и дилеров из одного государства ЕАЭС к участию в биржевых торгах в других странах "пятерки".Документ существенно расширит возможности для инвесторов, повысит ликвидность и привлекательность финансовых инструментов, торгующихся на биржевых площадках ЕАЭС, пояснили в ЕЭК.

https://uz.sputniknews.ru/20241202/eaes-trebovaniya-k-bezopasnosti-parfyumerno-kosmeticheskoy-produktsii-46908400.html

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