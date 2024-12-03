https://uz.sputniknews.ru/20241203/kakao-polza-mozg-produktivnost-46928838.html
Какой напиток поможет улучшить продуктивность мозга
Какой напиток поможет улучшить продуктивность мозга
Sputnik Узбекистан
Диетолог рассказала и о других полезных свойствах какао.
2024-12-03T22:05+0500
2024-12-03T22:05+0500
2024-12-03T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
какао-продукты
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Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Антонину Стародубову.В отличие от кофе и чая, в какао мало кофеина, но больше полезного теобромина, который тоже оказывает стимулирующее воздействие на организм, но влияет на нас гораздо мягче кофеина, пояснила специалист.По ее словам, какао также помогает снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря полифенолам, содержит ценные минеральные вещества и витамины.Чашка какао помогает контролировать вес. Во-первых, содержащийся в нем хром снижает тягу к сладкой пище. Во-вторых, оно повышает настроение и снижает уровень стресса, что уменьшает вероятность эмоционального переедания.Специалист также добавила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, к которым относится, в частности, темный шоколад с содержанием какао выше 75%, способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга.Осенью, когда смена погоды и резкое похолодание создают нагрузку на защитные силы организма, чашка ароматного какао может стать отличным средством для укрепления иммунитета, заключила Стародубова.
https://uz.sputniknews.ru/20241202/chem-bogaty-tsitrusovye-46906461.html
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мозг продуктивность диетолог
мозг продуктивность диетолог
Какой напиток поможет улучшить продуктивность мозга
Диетолог рассказала и о других полезных свойствах какао.
Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Антонину Стародубову.
В отличие от кофе и чая, в какао мало кофеина, но больше полезного теобромина, который тоже оказывает стимулирующее воздействие на организм, но влияет на нас гораздо мягче кофеина, пояснила специалист.
По ее словам, какао также помогает снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря полифенолам, содержит ценные минеральные вещества и витамины.
"В его составе содержатся минеральные вещества: фосфор, калий, магний, железо. Из витаминов — провитамин А, витамин Е, никотиновая кислота, тиамин и рибофлавин. Кроме того, в этом продукте содержатся полифенолы — вещества, обладающие высокой антиоксидантной активностью, способствующие снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга", — перечислила Стародубова.
Чашка какао помогает контролировать вес. Во-первых, содержащийся в нем хром снижает тягу к сладкой пище. Во-вторых, оно повышает настроение и снижает уровень стресса, что уменьшает вероятность эмоционального переедания.
Специалист также добавила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, к которым относится, в частности, темный шоколад с содержанием какао выше 75%, способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга.
Осенью, когда смена погоды и резкое похолодание создают нагрузку на защитные силы организма, чашка ароматного какао может стать отличным средством для укрепления иммунитета, заключила Стародубова.