https://uz.sputniknews.ru/20241203/kakao-polza-mozg-produktivnost-46928838.html

Какой напиток поможет улучшить продуктивность мозга

Какой напиток поможет улучшить продуктивность мозга

Sputnik Узбекистан

Диетолог рассказала и о других полезных свойствах какао.

2024-12-03T22:05+0500

2024-12-03T22:05+0500

2024-12-03T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

какао-продукты

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Напиток из какао-бобов способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Антонину Стародубову.В отличие от кофе и чая, в какао мало кофеина, но больше полезного теобромина, который тоже оказывает стимулирующее воздействие на организм, но влияет на нас гораздо мягче кофеина, пояснила специалист.По ее словам, какао также помогает снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний благодаря полифенолам, содержит ценные минеральные вещества и витамины.Чашка какао помогает контролировать вес. Во-первых, содержащийся в нем хром снижает тягу к сладкой пище. Во-вторых, оно повышает настроение и снижает уровень стресса, что уменьшает вероятность эмоционального переедания.Специалист также добавила, что умеренное потребление продуктов с высоким содержанием какао-бобов, к которым относится, в частности, темный шоколад с содержанием какао выше 75%, способствует нормализации артериального давления и липидов крови, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и благотворно влияет на продуктивность мозга.Осенью, когда смена погоды и резкое похолодание создают нагрузку на защитные силы организма, чашка ароматного какао может стать отличным средством для укрепления иммунитета, заключила Стародубова.

https://uz.sputniknews.ru/20241202/chem-bogaty-tsitrusovye-46906461.html

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мозг продуктивность диетолог