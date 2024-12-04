Врач: Восемь признаков дефицита антиоксидантов в организме
© Depositphotos / ZzdimУставший мужчина перед компьютером
© Depositphotos / Zzdim
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В организме человека есть собственные антиоксидантные системы, однако иногда их может быть недостаточно для защиты от свободных радикалов. В этом случае на помощь приходят антиоксиданты, поступающие с пищей.
Антиоксиданты замедляют развитие тяжелых хронических заболеваний и восстанавливают поврежденные клетки организма, поэтому важно вовремя выявлять их нехватку, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Национального исследовательского центра "Здоровое питание", кандидата медицинских наук Светлану Павличенко.
Специалист перечислила признаки дефицита антиоксидантов:
1.Быстрая утомляемость, раздражительность, апатия.
2.Кровоточивость десен.
3.Пониженный иммунитет, что провоцирует частые простуды, инфекционные заболевания и длительное восстановление после болезни.
4.Снижение работоспособности.
5.Проблемы со сном.
6.Выпадение волос и зубов, ломкость ногтей.
7.Сухость кожи, потеря упругости.
8.Мышечная слабость.
При скудном, неразнообразном рационе организм может испытывать нехватку антиоксидантов, и на помощь приходят фармацевтические препараты, БАДы. Но безоглядно и без назначения врача их употреблять не стоит, ведь они могут проявлять как антиоксидантное, так и прооксидантное действие. Избыток антиоксидантов может привести к окислительному стрессу, предостерегла специалист.
"Чтобы получить достаточную порцию антиокислителей, нужно наладить питание, увеличив потребление свежих овощей и фруктов. Это единственный допустимый способ самолечения и самодиагностики. Для выявления дефицита полезных веществ и необходимости приема БАДов с увеличенной концентрацией антиоксидантов следует посетить врача и сдать соответствующие анализы", — резюмировала Павличенко.