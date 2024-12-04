https://uz.sputniknews.ru/20241204/antioksidanty-defitsit-priznaki-46948956.html

Врач: Восемь признаков дефицита антиоксидантов в организме

Врач: Восемь признаков дефицита антиоксидантов в организме

Sputnik Узбекистан

В организме человека есть собственные антиоксидантные системы, однако иногда может быть недостаточно для защиты от свободных радикалов. В этом случае на помощь приходят антиоксиданты, поступающие с пищей

2024-12-04T22:04+0500

2024-12-04T22:04+0500

2024-12-04T22:04+0500

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питание

здоровье

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Антиоксиданты замедляют развитие тяжелых хронических заболеваний и восстанавливают поврежденные клетки организма, поэтому важно вовремя выявлять их нехватку, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора Национального исследовательского центра "Здоровое питание", кандидата медицинских наук Светлану Павличенко.Специалист перечислила признаки дефицита антиоксидантов:При скудном, неразнообразном рационе организм может испытывать нехватку антиоксидантов, и на помощь приходят фармацевтические препараты, БАДы. Но безоглядно и без назначения врача их употреблять не стоит, ведь они могут проявлять как антиоксидантное, так и прооксидантное действие. Избыток антиоксидантов может привести к окислительному стрессу, предостерегла специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20241203/kakao-polza-mozg-produktivnost-46928838.html

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