В Ферганскую область привлекут $3,7 млрд инвестиций и трудоустроят 500 тыс. граждан
09:59 04.12.2024 (обновлено: 10:13 04.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы возможности развития Ферганской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поручил подготовить постановление по развитию экономики региона.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Ферганскую область в следующем году планируют привлечь $3,7 млрд инвестиций и трудоустроить 500 тыс. граждан. Такие планы озвучили в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного социально-экономическому развитию, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и деловой среды региона, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы возможности развития Ферганской области
Проанализированы возможности развития Ферганской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Речь шла об увеличении количества инвестиций, рабочих мест, объемов экспорта. Глава республики указал на конкретные возможности в этом направлении.
Недавно свободную экономическую зону "Коканд" расширили на 210 гектаров за счет города Кувасая. На этой территории можно разместить 185 проектов общей стоимостью $1 млрд и создать около 12 тыс. рабочих мест. Также организация технопарка на 71 гектаре в Коканде на первом этапе позволит создать предприятия на сумму $900 млн и 5 тыс. рабочих мест.
С китайскими бизнесменами достигнуты инвестиционные соглашения на $1 млрд, с Республикой Корея — на $240 млн. Для их реализации необходимо создать промзоны в районах и городах области площадью 1 210 гектаров. На будущих предприятиях трудоустроят 30 тыс. человек, в том числе из бедных семей.
В Бешарыкском районе начато строительство торгово-логистического центра. Он станет зоной свободной торговли, аналогичной действующей в Термезе, магазины будут сдавать в аренду предпринимателям. В результате к экспорту области прибавится $50 млн, а количество рабочих мест увеличат на 2 тыс. Такой комплекс можно построить и в городе Кувасае.
Говорили и о возможностях в сельском хозяйстве. В Фергане в распоряжении населения, вдоль дорог и по краям полей, в водном и лесном фондах имеется 91 тыс. гектаров земли. Необходимо эффективно использовать их, увеличить производство и переработку продукции.
Например, в 15 махаллях Ферганского района ежегодно выращивают 6 тыс. тонн малины. Предприниматель предложил увеличить добавленную стоимость в 2,5 раза, наладив хранение, переработку и упаковку ягод, если ему предоставят землю на близлежащей территории. Другой предприниматель хочет арендовать лесные угодья в Сохе и выращивать ферулу на 800 гектарах и шафран на 50 гектарах.
Путем прокладки 9 километров труб к двум насосным станциям в Алтыарыке и увеличения их мощности можно создать интенсивный сад площадью 1 тыс. 400 гектаров. На этой территории будут выращивать дополнительно 55 тыс. тонн экспортоориентированных фруктов.
В свою очередь хоким Ферганской области представил свои планы по использованию имеющихся возможностей.
"В следующем году планируется привлечь 3,7 миллиарда долларов инвестиций и довести экспорт до 1,5 миллиарда долларов. Поставлена задача обеспечить занятость 500 тысяч граждан и вывести из бедности 22 тысячи семей", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев поручил доработать эти предложения и подготовить постановление по развитию экономики области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы возможности развития Ферганской области
Проанализированы возможности развития Ферганской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также он подчеркнул необходимость создания всех условий для экспортеров, содействия занятости и сокращения безработицы, указал на важность повышения ответственности хокимов и других должностных лиц.