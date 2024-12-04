https://uz.sputniknews.ru/20241204/ferganskaya-oblast-investitsii-rabochiye-mesta-46942067.html

В Ферганскую область привлекут $3,7 млрд инвестиций и трудоустроят 500 тыс. граждан

В Ферганскую область привлекут $3,7 млрд инвестиций и трудоустроят 500 тыс. граждан

Sputnik Узбекистан

Глава республики поручил подготовить постановление по развитию экономики региона.

2024-12-04T09:59+0500

2024-12-04T09:59+0500

2024-12-04T10:13+0500

экономика

узбекистан

ферганская область

инвестиции

рабочие места

экспорт

шавкат мирзиёев

совещание

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/04/46941205_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b09c3e4950c2b2b4f73f97dd1874a1d1.jpg

ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Ферганскую область в следующем году планируют привлечь $3,7 млрд инвестиций и трудоустроить 500 тыс. граждан. Такие планы озвучили в ходе совещания под председательством Шавката Мирзиёева, посвященного социально-экономическому развитию, дальнейшему улучшению инвестиционного климата и деловой среды региона, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Речь шла об увеличении количества инвестиций, рабочих мест, объемов экспорта. Глава республики указал на конкретные возможности в этом направлении. Недавно свободную экономическую зону "Коканд" расширили на 210 гектаров за счет города Кувасая. На этой территории можно разместить 185 проектов общей стоимостью $1 млрд и создать около 12 тыс. рабочих мест. Также организация технопарка на 71 гектаре в Коканде на первом этапе позволит создать предприятия на сумму $900 млн и 5 тыс. рабочих мест. С китайскими бизнесменами достигнуты инвестиционные соглашения на $1 млрд, с Республикой Корея — на $240 млн. Для их реализации необходимо создать промзоны в районах и городах области площадью 1 210 гектаров. На будущих предприятиях трудоустроят 30 тыс. человек, в том числе из бедных семей. В Бешарыкском районе начато строительство торгово-логистического центра. Он станет зоной свободной торговли, аналогичной действующей в Термезе, магазины будут сдавать в аренду предпринимателям. В результате к экспорту области прибавится $50 млн, а количество рабочих мест увеличат на 2 тыс. Такой комплекс можно построить и в городе Кувасае. Говорили и о возможностях в сельском хозяйстве. В Фергане в распоряжении населения, вдоль дорог и по краям полей, в водном и лесном фондах имеется 91 тыс. гектаров земли. Необходимо эффективно использовать их, увеличить производство и переработку продукции. Например, в 15 махаллях Ферганского района ежегодно выращивают 6 тыс. тонн малины. Предприниматель предложил увеличить добавленную стоимость в 2,5 раза, наладив хранение, переработку и упаковку ягод, если ему предоставят землю на близлежащей территории. Другой предприниматель хочет арендовать лесные угодья в Сохе и выращивать ферулу на 800 гектарах и шафран на 50 гектарах. Путем прокладки 9 километров труб к двум насосным станциям в Алтыарыке и увеличения их мощности можно создать интенсивный сад площадью 1 тыс. 400 гектаров. На этой территории будут выращивать дополнительно 55 тыс. тонн экспортоориентированных фруктов. В свою очередь хоким Ферганской области представил свои планы по использованию имеющихся возможностей. Шавкат Мирзиёев поручил доработать эти предложения и подготовить постановление по развитию экономики области. Также он подчеркнул необходимость создания всех условий для экспортеров, содействия занятости и сокращения безработицы, указал на важность повышения ответственности хокимов и других должностных лиц.

узбекистан

ферганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ферганская область инвестиции