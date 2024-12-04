Год туризма Узбекистана стартовал в Китае
14:35 04.12.2024 (обновлено: 14:47 04.12.2024)
© Depositphotos / Ryzhov Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке
© Depositphotos / Ryzhov
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В рамках Года туризма РУз во многих городах КНР будут организованы культурные, туристические и экономические мероприятия, а также показ специальных репортажей в китайских СМИ.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Пекине состоялась церемония открытия Года туризма Узбекистана в Китае, сообщает ИА "Дунё".
Гостям мероприятия рассказали о туристическом потенциале РУз и реформах, реализованных в сфере туризма в последние годы. Также для них подготовили концертную программу и дегустацию блюд узбекской кухни.
Заместитель министра культуры и туризма Китая Лу Инчуань отметил, что Узбекистан становится привлекательным туристическим направлением для граждан Китая.
Генсек Международной туристской организации (ООН-Туризм) Зураб Пололикашвили отметил высокий туристический потенциал республики и выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества в сфере туризма.
Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе бизнес-форума по туризму и инвестициям, а также встреч в формате B2B.
"В рамках Года туризма Узбекистана в Китае планируется организация в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу, Сиане, Тяньцзине, Шэньчжэне, Чэнду и многих других городах культурных, туристических и экономических мероприятий, визитов, показов специальных репортажей в китайских СМИ", — говорится в сообщении.
2 декабря, 09:50