https://uz.sputniknews.ru/20241204/kitay-god-turizma-uzbekistan-46949957.html

Год туризма Узбекистана стартовал в Китае

Год туризма Узбекистана стартовал в Китае

Sputnik Узбекистан

В рамках Года туризма РУз во многих городах КНР будут организованы культурные, туристические и экономические мероприятия, а также показ специальных репортажей в китайских СМИ

2024-12-04T14:35+0500

2024-12-04T14:35+0500

2024-12-04T14:47+0500

узбекистан

китай

сотрудничество

туризм

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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Пекине состоялась церемония открытия Года туризма Узбекистана в Китае, сообщает ИА "Дунё".Гостям мероприятия рассказали о туристическом потенциале РУз и реформах, реализованных в сфере туризма в последние годы. Также для них подготовили концертную программу и дегустацию блюд узбекской кухни.Заместитель министра культуры и туризма Китая Лу Инчуань отметил, что Узбекистан становится привлекательным туристическим направлением для граждан Китая.Генсек Международной туристской организации (ООН-Туризм) Зураб Пололикашвили отметил высокий туристический потенциал республики и выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества в сфере туризма.Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе бизнес-форума по туризму и инвестициям, а также встреч в формате B2B.

https://uz.sputniknews.ru/20241202/uzbekistan-i-kitay-soglashenie-o-bezvizovom-rejime-46907463.html

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