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https://uz.sputniknews.ru/20241204/kitay-god-turizma-uzbekistan-46949957.html
Год туризма Узбекистана стартовал в Китае
Год туризма Узбекистана стартовал в Китае
Sputnik Узбекистан
В рамках Года туризма РУз во многих городах КНР будут организованы культурные, туристические и экономические мероприятия, а также показ специальных репортажей в китайских СМИ
2024-12-04T14:35+0500
2024-12-04T14:47+0500
узбекистан
китай
сотрудничество
туризм
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ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Пекине состоялась церемония открытия Года туризма Узбекистана в Китае, сообщает ИА "Дунё".Гостям мероприятия рассказали о туристическом потенциале РУз и реформах, реализованных в сфере туризма в последние годы. Также для них подготовили концертную программу и дегустацию блюд узбекской кухни.Заместитель министра культуры и туризма Китая Лу Инчуань отметил, что Узбекистан становится привлекательным туристическим направлением для граждан Китая.Генсек Международной туристской организации (ООН-Туризм) Зураб Пололикашвили отметил высокий туристический потенциал республики и выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества в сфере туризма.Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе бизнес-форума по туризму и инвестициям, а также встреч в формате B2B.
https://uz.sputniknews.ru/20241202/uzbekistan-i-kitay-soglashenie-o-bezvizovom-rejime-46907463.html
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узбекистан туризм китай
узбекистан туризм китай

Год туризма Узбекистана стартовал в Китае

14:35 04.12.2024 (обновлено: 14:47 04.12.2024)
© Depositphotos / Ryzhov Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке
Флаги Узбекистана и Китая на деловой выставке - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.12.2024
© Depositphotos / Ryzhov
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В рамках Года туризма РУз во многих городах КНР будут организованы культурные, туристические и экономические мероприятия, а также показ специальных репортажей в китайских СМИ.
ТАШКЕНТ, 4 дек — Sputnik. В Пекине состоялась церемония открытия Года туризма Узбекистана в Китае, сообщает ИА "Дунё".
Гостям мероприятия рассказали о туристическом потенциале РУз и реформах, реализованных в сфере туризма в последние годы. Также для них подготовили концертную программу и дегустацию блюд узбекской кухни.
Заместитель министра культуры и туризма Китая Лу Инчуань отметил, что Узбекистан становится привлекательным туристическим направлением для граждан Китая.
Генсек Международной туристской организации (ООН-Туризм) Зураб Пололикашвили отметил высокий туристический потенциал республики и выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества в сфере туризма.
Перспективы взаимодействия стороны обсудили в ходе бизнес-форума по туризму и инвестициям, а также встреч в формате B2B.

"В рамках Года туризма Узбекистана в Китае планируется организация в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу, Сиане, Тяньцзине, Шэньчжэне, Чэнду и многих других городах культурных, туристических и экономических мероприятий, визитов, показов специальных репортажей в китайских СМИ", — говорится в сообщении.

В Чэнду состоялся пятый раунд встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Китая. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2024
Узбекистан и Китай подписали соглашение о безвизовом режиме
2 декабря, 09:50
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