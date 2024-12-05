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https://uz.sputniknews.ru/20241205/alisher-usmanov-priostanovil-deyatelnost-na-postu-glavy-fie-46960935.html
Алишер Усманов приостановил деятельность на посту главы FIE — причина
Алишер Усманов приостановил деятельность на посту главы FIE — причина
Sputnik Узбекистан
Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования 30 ноября этого года на Конгрессе FIE
2024-12-05T14:25+0500
2024-12-05T14:39+0500
ташкент
фехтование
алишер усманов
узбекистан
спорт
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Российский бизнесмен Алишер Усманов добровольно приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE) во избежание распространения на организацию введенных в отношении него санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Усманова.Усманова вновь избрали на пост главы FIE 30 ноября на прошедшем в Ташкенте конгрессе организации. В среду стало известно, что на следующий день он добровольно приостановил свои полномочия. После начала президентской работы в FIE в 2008 году Усманова трижды подряд переизбирали на руководящий пост, но в 2022-м покинул его из-за ситуации на Украине. Как сообщалось, Усманов приостановил работу в должности президента FIE "до восстановления справедливости". В конце октября 2024 года Усманова зарегистрировали кандидатом в президенты FIE, его кандидатуру поддержали федерации фехтования более чем 100 стран.
https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-primet-chm-po-fextovaniyu-2027-46939783.html
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алишер усманов международная федерация фехтования
алишер усманов международная федерация фехтования

Алишер Усманов приостановил деятельность на посту главы FIE — причина

14:25 05.12.2024 (обновлено: 14:39 05.12.2024)
© Sputnik / Григорий СысоевАлишер Усманов
Алишер Усманов - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования 30 ноября этого года на Конгрессе FIE.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Российский бизнесмен Алишер Усманов добровольно приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE) во избежание распространения на организацию введенных в отношении него санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Усманова.
Усманова вновь избрали на пост главы FIE 30 ноября на прошедшем в Ташкенте конгрессе организации. В среду стало известно, что на следующий день он добровольно приостановил свои полномочия.

"После своей безоговорочной победы Алишер Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность, и в этой связи уведомил исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Все должно решаться в рамках закона и справедливости", — пояснил представитель Усманова.

После начала президентской работы в FIE в 2008 году Усманова трижды подряд переизбирали на руководящий пост, но в 2022-м покинул его из-за ситуации на Украине. Как сообщалось, Усманов приостановил работу в должности президента FIE "до восстановления справедливости". В конце октября 2024 года Усманова зарегистрировали кандидатом в президенты FIE, его кандидатуру поддержали федерации фехтования более чем 100 стран.
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