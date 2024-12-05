https://uz.sputniknews.ru/20241205/alisher-usmanov-priostanovil-deyatelnost-na-postu-glavy-fie-46960935.html

Алишер Усманов приостановил деятельность на посту главы FIE — причина

Алишер Усманов приостановил деятельность на посту главы FIE — причина

Sputnik Узбекистан

Усманова избрали президентом Международной федерации фехтования 30 ноября этого года на Конгрессе FIE

2024-12-05T14:25+0500

2024-12-05T14:25+0500

2024-12-05T14:39+0500

ташкент

фехтование

алишер усманов

узбекистан

спорт

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Российский бизнесмен Алишер Усманов добровольно приостановил свою деятельность на посту президента Международной федерации фехтования (FIE) во избежание распространения на организацию введенных в отношении него санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Усманова.Усманова вновь избрали на пост главы FIE 30 ноября на прошедшем в Ташкенте конгрессе организации. В среду стало известно, что на следующий день он добровольно приостановил свои полномочия. После начала президентской работы в FIE в 2008 году Усманова трижды подряд переизбирали на руководящий пост, но в 2022-м покинул его из-за ситуации на Украине. Как сообщалось, Усманов приостановил работу в должности президента FIE "до восстановления справедливости". В конце октября 2024 года Усманова зарегистрировали кандидатом в президенты FIE, его кандидатуру поддержали федерации фехтования более чем 100 стран.

https://uz.sputniknews.ru/20241203/tashkent-primet-chm-po-fextovaniyu-2027-46939783.html

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