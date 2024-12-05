https://uz.sputniknews.ru/20241205/mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-gurbanguly-berdymuxamedov-46964586.html

Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов поговорили по телефону — что обсудили

Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов поговорили по телефону — что обсудили

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания сторон были ход реализации ранее достигнутых договоренностей и подготовка к предстоящим встречам на высшем уровне. 05.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-05T17:55+0500

2024-12-05T17:55+0500

2024-12-05T17:55+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Речь шла об актуальных вопросах дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества. Национальный лидер туркменского народа передал Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Стороны обсудили ход реализации ранее достигнутых договоренностей и подготовку к предстоящим встречам на высшем уровне, а также с удовлетворением отметили активизацию взаимных контактов и обменов. В ноябре плодотворно прошли Форум регионов, промышленная выставка и Дни узбекской культуры в Туркменистане. Кроме того, в Ашхабаде состоялась презентация сборника произведений на узбекском языке и показ совместного художественного фильма о выдающемся мыслителе и поэте Махтумкули Фраги. С начала года товарооборот между Узбекистаном и Туркменистаном превысил $1 млрд. Растут грузоперевозки, в том числе через порт Туркменбаши. Ведется строительство приграничной зоны "Шават — Дашогуз". Углубляется кооперация в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и в других направлениях. В ходе беседы Мирзиёев поздравил Лидера Туркменистана с предстоящим праздником – Днем нейтралитета страны, пожелав благополучия и процветания братскому туркменскому народу.

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политика, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, телефонный разговор, туркменистан, гурбангулы бердымухамедов