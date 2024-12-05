https://uz.sputniknews.ru/20241205/morkov-polza-vrach-rekomendatsii-46958361.html

Зрение не улучшит, зато предотвратит инфаркт: врач рассказала о пользе популярного овоща

Зрение не улучшит, зато предотвратит инфаркт: врач рассказала о пользе популярного овоща

Sputnik Узбекистан

Морковь содержит много калия, который является сосудорасширяющим средством, а значит улучшает кровообращение. 05.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-05T22:03+0500

2024-12-05T22:03+0500

2024-12-05T22:03+0500

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Факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден, а вот то, что регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, научно доказано, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-реабилитолога Светлану Малиновскую.Однако, по ее словам, регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта.Также она добавила, что морковь содержит полезное для работы сердца вещество — кумарин, который уменьшает гипертензию и защищает сердце.Морковь также богата клетчаткой и грубыми волокнами, которые являются одними из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения. Это снижает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний.Оранжевый цвет моркови придает бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Кроме того, в корнеплоде есть витамины В, К, С, калий и марганец.Примечательно, что при термической обработке моркови ее клеточные мембраны размягчаются, что облегчает усвоение бета-каротина. В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и она лучше усваивается организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с пищеварением, добавила врач.

https://uz.sputniknews.ru/20241204/antioksidanty-defitsit-priznaki-46948956.html

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Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, овощи, здоровье, правильное питание