https://uz.sputniknews.ru/20241205/morkov-polza-vrach-rekomendatsii-46958361.html
Зрение не улучшит, зато предотвратит инфаркт: врач рассказала о пользе популярного овоща
Зрение не улучшит, зато предотвратит инфаркт: врач рассказала о пользе популярного овоща
Sputnik Узбекистан
Морковь содержит много калия, который является сосудорасширяющим средством, а значит улучшает кровообращение. 05.12.2024, Sputnik Узбекистан
2024-12-05T22:03+0500
2024-12-05T22:03+0500
2024-12-05T22:03+0500
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Факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден, а вот то, что регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, научно доказано, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-реабилитолога Светлану Малиновскую.Однако, по ее словам, регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта.Также она добавила, что морковь содержит полезное для работы сердца вещество — кумарин, который уменьшает гипертензию и защищает сердце.Морковь также богата клетчаткой и грубыми волокнами, которые являются одними из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения. Это снижает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний.Оранжевый цвет моркови придает бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Кроме того, в корнеплоде есть витамины В, К, С, калий и марганец.Примечательно, что при термической обработке моркови ее клеточные мембраны размягчаются, что облегчает усвоение бета-каротина. В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и она лучше усваивается организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с пищеварением, добавила врач.
https://uz.sputniknews.ru/20241204/antioksidanty-defitsit-priznaki-46948956.html
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мнение эксперта, овощи, здоровье, правильное питание
мнение эксперта, овощи, здоровье, правильное питание
Зрение не улучшит, зато предотвратит инфаркт: врач рассказала о пользе популярного овоща
Морковь содержит много калия, который является сосудорасширяющим средством, а значит улучшает кровообращение.
Факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден, а вот то, что регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта, научно доказано, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-реабилитолога Светлану Малиновскую.
"Несмотря на то, что в моркови действительно содержится витамин А, который необходим для нормального развития зрительной системы, факт улучшения ослабленного зрения за счет употребления моркови не подтвержден", — рассказала специалист.
Однако, по ее словам, регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, а также предотвращает развитие атеросклероза и возникновение инсульта и инфаркта.
"Регулярное употребление моркови поможет снизить уровень холестерина и предотвратить развитие таких заболеваний, как атеросклероз, инсульт и инфаркт. Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение", — пояснила Малиновская.
Также она добавила, что морковь содержит полезное для работы сердца вещество — кумарин, который уменьшает гипертензию и защищает сердце.
Морковь также богата клетчаткой и грубыми волокнами, которые являются одними из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения. Это снижает риски возникновения запоров и защищает кишечник и желудок от различных серьезных заболеваний.
Оранжевый цвет моркови придает бета-каротин, который в организме превращается в витамин А. Кроме того, в корнеплоде есть витамины В, К, С, калий и марганец.
Примечательно, что при термической обработке моркови ее клеточные мембраны размягчаются, что облегчает усвоение бета-каротина. В отварном виде в ней не остается грубых растительных волокон, и она лучше усваивается организмом. Поэтому отварную морковь рекомендуют включать в рацион пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с пищеварением, добавила врач.