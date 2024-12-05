В Намангане откроют центр обучения русскому языку

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества между нашим институтом и Герценовским университетом, особенно в открытии центра, на базе которого можно будет проводить тестирование по русскому языку и реализовывать курсы русского языка. Также для нас было бы интересно проведение мастер-классов специалистами РГПУ им. А. И. Герцена, которые могут проходить как очно, так и в дистанционном формате", — заявил проректор по научной работе и инновациям НГПИ Муродхон Кодирхонов.