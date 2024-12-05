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https://uz.sputniknews.ru/20241205/v-namangane-otkroyut-tsentr-obucheniya-russkomu-yazyku-46963346.html
В Намангане откроют центр обучения русскому языку
В Намангане откроют центр обучения русскому языку
Sputnik Узбекистан
Соответствующее соглашение подписали Наманганский государственный педагогический институт и РГПУ им. А.И.Герцена
2024-12-05T16:40+0500
2024-12-05T16:40+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
образование
наманган
центр
русский язык
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ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В Намангане откроют центр обучения русскому языку, сообщает пресс-служба Посольства России в Узбекистане.Его создадут на базе Наманганского государственного педагогического института (НГПИ). Это предусмотрено соглашением, подписанным между НГПИ и Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена.Примерами успешного взаимодействия Герценовского университета с образовательными учреждениями республики являются проекты "Класс!" и "Малыш".
https://uz.sputniknews.ru/20241031/v-tashkente-otkryli-novyy-kampus-filiala-rgpu-im-gertsena-46410031.html
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наманган центр обучение русский язык
наманган центр обучение русский язык

В Намангане откроют центр обучения русскому языку

16:40 05.12.2024
© Посольство России в УзбекистанеРоссия и Узбекистан: заключение новых партнерских связей
Россия и Узбекистан: заключение новых партнерских связей - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2024
© Посольство России в Узбекистане
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Соответствующее соглашение подписали Наманганский государственный педагогический институт и РГПУ им. А. И. Герцена.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В Намангане откроют центр обучения русскому языку, сообщает пресс-служба Посольства России в Узбекистане.
Его создадут на базе Наманганского государственного педагогического института (НГПИ). Это предусмотрено соглашением, подписанным между НГПИ и Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена.
© Посольство России в УзбекистанеРоссия и Узбекистан: заключение новых партнерских связей
Россия и Узбекистан: заключение новых партнерских связей - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.12.2024
Россия и Узбекистан: заключение новых партнерских связей
© Посольство России в Узбекистане

"4 декабря РГПУ им. А. И. Герцена подписал соглашение о сотрудничестве с Наманганским государственным педагогическим институтом и формировании на его базе Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку", — говорится в сообщении.

Примерами успешного взаимодействия Герценовского университета с образовательными учреждениями республики являются проекты "Класс!" и "Малыш".

"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества между нашим институтом и Герценовским университетом, особенно в открытии центра, на базе которого можно будет проводить тестирование по русскому языку и реализовывать курсы русского языка. Также для нас было бы интересно проведение мастер-классов специалистами РГПУ им. А. И. Герцена, которые могут проходить как очно, так и в дистанционном формате", — заявил проректор по научной работе и инновациям НГПИ Муродхон Кодирхонов.

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В Ташкенте открыли новый кампус филиала РГПУ им. Герцена
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