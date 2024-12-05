В Намангане откроют центр обучения русскому языку
© Посольство России в УзбекистанеРоссия и Узбекистан: заключение новых партнерских связей
© Посольство России в Узбекистане
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Соответствующее соглашение подписали Наманганский государственный педагогический институт и РГПУ им. А. И. Герцена.
ТАШКЕНТ, 5 дек — Sputnik. В Намангане откроют центр обучения русскому языку, сообщает пресс-служба Посольства России в Узбекистане.
Его создадут на базе Наманганского государственного педагогического института (НГПИ). Это предусмотрено соглашением, подписанным между НГПИ и Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена.
© Посольство России в УзбекистанеРоссия и Узбекистан: заключение новых партнерских связей
Россия и Узбекистан: заключение новых партнерских связей
© Посольство России в Узбекистане
"4 декабря РГПУ им. А. И. Герцена подписал соглашение о сотрудничестве с Наманганским государственным педагогическим институтом и формировании на его базе Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку", — говорится в сообщении.
Примерами успешного взаимодействия Герценовского университета с образовательными учреждениями республики являются проекты "Класс!" и "Малыш".
"Мы заинтересованы в развитии сотрудничества между нашим институтом и Герценовским университетом, особенно в открытии центра, на базе которого можно будет проводить тестирование по русскому языку и реализовывать курсы русского языка. Также для нас было бы интересно проведение мастер-классов специалистами РГПУ им. А. И. Герцена, которые могут проходить как очно, так и в дистанционном формате", — заявил проректор по научной работе и инновациям НГПИ Муродхон Кодирхонов.
31 октября, 18:31