https://uz.sputniknews.ru/20241206/shavkat-mirziyoev-posetil-stroyaschiesya-turisticheskie-obekty-v-bostanlykskom-rayone-46985371.html

Шавкат Мирзиёев посетил строящиеся туристические объекты в Бостанлыкском районе

Шавкат Мирзиёев посетил строящиеся туристические объекты в Бостанлыкском районе

Sputnik Узбекистан

В результате стремительного развития туризма в регионе, количество туристов увеличилось в 12 раз. Если пять лет назад Бостанлык посещали 850 тысяч человек в год, то только за 11 месяцев 2024-го сюда приехали 12 млн посетителей.

2024-12-06T16:38+0500

2024-12-06T16:38+0500

2024-12-06T16:52+0500

шавкат мирзиёев

бостанлыкский район

ташкентская область

чарвакский район

туризм

экология

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев посетил Бостанлыкский район Ташкентской области и ознакомился с ходом созидательных работ. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.Стоит отметить, что туризм является основным двигателем развития живописного горного региона. В последние годы здесь улучшена инфраструктура, созданы условия для отдыха в любое время года. Построены рекреационные, оздоровительные, горнолыжные и другие виды комплексов, реконструированы санатории и детские лагеря.За последние пять лет в развитие туризма в регионе было инвестировано более 2 трлн сумов, что позволило открыть 59 крупных туристических объектов с более чем 13 тысячами мест размещения. Проведен ремонт главной автомобильной дороги, построены дополнительные трассы.В результате стремительного развития туризма количество туристов увеличилось в 12 раз. Если пять лет назад Бостанлык посещали 850 тысяч человек в год, то только за 11 месяцев этого года сюда приехали 12 миллионов посетителей.Глава государства ознакомился с новыми проектами.На берегу реки Чирчик ведется строительство туристического комплекса "Чарвакские ворота". Здесь на площади около 25 гектаров будут возведены 16 многоэтажных домов, 3 гостиницы, 2 супермаркета, а также более 60 объектов бытового обслуживания, кафе и ресторанов, банковский офис, аквапарк, музыкальный фонтан и парковка. На крышах зданий будут установлены солнечные панели, а над рекой построят стеклянный мост.Комплекс сможет принимать более 5 тысяч посетителей в день. С учетом сезонных потребностей здесь будет создано 2,5 тысячи рабочих мест.Президент дал указания по расширению спектра услуг, развитию активного туризма и проектированию подобных комплексов в других районах. Особое внимание было уделено вопросам экологии и созданию зеленых зон в комплексе.

бостанлыкский район

ташкентская область

чарвакский район

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чарвак бостанлыкский район ташкенсткая область шавкат мирзиёев проекты туризм