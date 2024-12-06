https://uz.sputniknews.ru/20241206/shavkat-mirziyoev-pozdravil-sadyra-japarova-s-dnem-rojdeniya-46968475.html
Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана. Он пожелал Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны, благополучия и процветания братского кыргызского народа.
2024-12-06T11:46+0500
2024-12-06T11:46+0500
2024-12-06T12:24+0500
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телефонный разговор
день рождения
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. В ходе телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тепло поздравил главу Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства. Мирзиёев пожелал лидеру Кыргызстана крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в реализации реформ по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны, благополучия и процветания братского кыргызского народа.Вместе с тем стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне.Главы государств с удовлетворением отметили нарастающую динамику в развитии двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.Собеседники отметили важность ускорения крупных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах. В этом месяце намечен запуск проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.Президенты двух республик также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества в Центральной Азии и обсудили график предстоящих совместных мероприятий.
https://uz.sputniknews.ru/20241205/mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-gurbanguly-berdymuxamedov-46964586.html
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мирзиёев жапаров телефонный разговор день рождения сотрудничество экономика реформы
мирзиёев жапаров телефонный разговор день рождения сотрудничество экономика реформы
Шавкат Мирзиёев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения
11:46 06.12.2024 (обновлено: 12:24 06.12.2024)
Президент Узбекистана провел телефонный разговор с президентом Кыргызстана. Он пожелал Жапарову крепкого здоровья, семейного счастья и успехов в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны, благополучия и процветания братского кыргызского народа.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik.
В ходе телефонного разговора президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев тепло поздравил главу Кыргызской Республики Садыра Жапарова с днем рождения, сообщает
пресс-служба главы государства.
Мирзиёев пожелал лидеру Кыргызстана крепкого здоровья, семейного счастья и больших успехов в реализации реформ по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны, благополучия и процветания братского кыргызского народа.
Вместе с тем стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего расширения и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и всеобъемлющего стратегического партнерства. Особое внимание уделили практической реализации договоренностей на высшем уровне.
Главы государств с удовлетворением отметили нарастающую динамику в развитии двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Товарооборот с начала года превысил $700 млн. Успешно действует совместный инвестиционный фонд, реализуются проекты кооперации в машиностроении, энергетике, электротехнической, текстильной, аграрной и других отраслях. Активизировались межрегиональные связи, деловые контакты, культурный обмен.
Собеседники отметили важность ускорения крупных региональных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортной сферах. В этом месяце намечен запуск проекта строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.
Президенты двух республик также обменялись мнениями по вопросам регионального сотрудничества в Центральной Азии и обсудили график предстоящих совместных мероприятий.