В 2025-м стоимость электромобилей в Узбекистане снизят за счет локализации деталей
09:55 06.12.2024 (обновлено: 10:08 06.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНа заводе BYD в Джизаке выпущены первые электромобили
© Пресс-служба президента Узбекистана
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За счет локализации 60 деталей для автомобилей "BYD" возможно снизить себестоимость электромобилей. Перед отраслью поставлена задача задействовать возможности Центра содействия локализации и удвоить объем производства в рамках кооперации с региональными предприятиями.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
Надо отметить, что данная тема обсуждалась еще в ноябре. Тогда ответственным лицам было поручено критически пересмотреть планы. В ходе нынешней презентации были представлены усовершенствованные меры, разработанные на основе указаний президента.
В ходе совещания говорилось о том, что в первую очередь акцент сделан на увеличении объемов производства и повышении качества. В настоящее время ежегодно реализуется более 400 тысяч автомобилей. В связи с ростом доходов населения эта тенденция, как прогнозируется, сохранится и в ближайшие годы. Это создает возможности для производства продукции, соответствующей спросу.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, ожидается, что Узбекистан станет членом Всемирной торговой организации. Конкуренция на рынке для местных производителей значительно усилится. Поэтому президент подчеркнул необходимость работы над качеством продукции и увеличения уровня локализации.
В частности, за счет локализации 60 деталей для автомобилей "BYD" в 2025 году возможно снизить себестоимость электромобилей. Руководство компании высоко оценило потенциал отечественных предприятий. В связи с этим поставлена задача задействовать возможности Центра содействия локализации и удвоить объем производства в рамках кооперации с региональными предприятиями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Еще одним важным вопросом стал экспорт. В последние годы в соседние страны было экспортировано более 40 тысяч автокомплектов. В следующем году планируется увеличить экспорт до более чем $700 млн.
При этом отмечена необходимость вывода на внешние рынки предприятий по производству автобусов и грузового транспорта в Самарканде.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отдельно президент остановился на экономической и социальной значимости отрасли. Он подчеркнул важность адаптации к современным требованиям, обеспечения стабильного производства, а также постоянной работы над маркетингом и качеством продукции.
26 ноября, 11:00