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https://uz.sputniknews.ru/20241206/v-2025-stoimost-elektromobiley-v-uzbekistane-snizyat-za-schet-lokalizatsii-detaley-46966650.html
В 2025-м стоимость электромобилей в Узбекистане снизят за счет локализации деталей
В 2025-м стоимость электромобилей в Узбекистане снизят за счет локализации деталей
Sputnik Узбекистан
За счет локализации 60 деталей для автомобилей "BYD" возможно снизить себестоимость электромобилей. Перед отраслью поставлена задача задействовать возможности Центра содействия локализации и удвоить объем производства в рамках кооперации с региональными предприятиями.
2024-12-06T09:55+0500
2024-12-06T10:08+0500
шавкат мирзиёев
электромобиль
автомобиль
промышленность
производство
экспорт
презентация
экономика
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ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.Надо отметить, что данная тема обсуждалась еще в ноябре. Тогда ответственным лицам было поручено критически пересмотреть планы. В ходе нынешней презентации были представлены усовершенствованные меры, разработанные на основе указаний президента.В ходе совещания говорилось о том, что в первую очередь акцент сделан на увеличении объемов производства и повышении качества. В настоящее время ежегодно реализуется более 400 тысяч автомобилей. В связи с ростом доходов населения эта тенденция, как прогнозируется, сохранится и в ближайшие годы. Это создает возможности для производства продукции, соответствующей спросу.Кроме того, ожидается, что Узбекистан станет членом Всемирной торговой организации. Конкуренция на рынке для местных производителей значительно усилится. Поэтому президент подчеркнул необходимость работы над качеством продукции и увеличения уровня локализации.В частности, за счет локализации 60 деталей для автомобилей "BYD" в 2025 году возможно снизить себестоимость электромобилей. Руководство компании высоко оценило потенциал отечественных предприятий. В связи с этим поставлена задача задействовать возможности Центра содействия локализации и удвоить объем производства в рамках кооперации с региональными предприятиями.Еще одним важным вопросом стал экспорт. В последние годы в соседние страны было экспортировано более 40 тысяч автокомплектов. В следующем году планируется увеличить экспорт до более чем $700 млн. При этом отмечена необходимость вывода на внешние рынки предприятий по производству автобусов и грузового транспорта в Самарканде.Отдельно президент остановился на экономической и социальной значимости отрасли. Он подчеркнул важность адаптации к современным требованиям, обеспечения стабильного производства, а также постоянной работы над маркетингом и качеством продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20241126/izmeneniya-avtoprom-uzbekistan-46806581.html
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узбекистан автомобиль электромобиль производство презентация мирзиёев самарканд byd
узбекистан автомобиль электромобиль производство презентация мирзиёев самарканд byd

В 2025-м стоимость электромобилей в Узбекистане снизят за счет локализации деталей

09:55 06.12.2024 (обновлено: 10:08 06.12.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНа заводе BYD в Джизаке выпущены первые электромобили
На заводе BYD в Джизаке выпущены первые электромобили - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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За счет локализации 60 деталей для автомобилей "BYD" возможно снизить себестоимость электромобилей. Перед отраслью поставлена задача задействовать возможности Центра содействия локализации и удвоить объем производства в рамках кооперации с региональными предприятиями.
ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год, сообщили в пресс-службе президента Узбекистана.
Надо отметить, что данная тема обсуждалась еще в ноябре. Тогда ответственным лицам было поручено критически пересмотреть планы. В ходе нынешней презентации были представлены усовершенствованные меры, разработанные на основе указаний президента.
В ходе совещания говорилось о том, что в первую очередь акцент сделан на увеличении объемов производства и повышении качества. В настоящее время ежегодно реализуется более 400 тысяч автомобилей. В связи с ростом доходов населения эта тенденция, как прогнозируется, сохранится и в ближайшие годы. Это создает возможности для производства продукции, соответствующей спросу.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, ожидается, что Узбекистан станет членом Всемирной торговой организации. Конкуренция на рынке для местных производителей значительно усилится. Поэтому президент подчеркнул необходимость работы над качеством продукции и увеличения уровня локализации.
В частности, за счет локализации 60 деталей для автомобилей "BYD" в 2025 году возможно снизить себестоимость электромобилей. Руководство компании высоко оценило потенциал отечественных предприятий. В связи с этим поставлена задача задействовать возможности Центра содействия локализации и удвоить объем производства в рамках кооперации с региональными предприятиями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Еще одним важным вопросом стал экспорт. В последние годы в соседние страны было экспортировано более 40 тысяч автокомплектов. В следующем году планируется увеличить экспорт до более чем $700 млн.
При этом отмечена необходимость вывода на внешние рынки предприятий по производству автобусов и грузового транспорта в Самарканде.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.12.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о приоритетных задачах в автомобильной промышленности на 2025 год.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Отдельно президент остановился на экономической и социальной значимости отрасли. Он подчеркнул важность адаптации к современным требованиям, обеспечения стабильного производства, а также постоянной работы над маркетингом и качеством продукции.
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