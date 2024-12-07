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https://uz.sputniknews.ru/20241207/novuyu-tamojennuyu-informatsionnuyu-sistemu-prezentovali-v-bishkeke-47004327.html
Новую таможенную информационную систему презентовали в Бишкеке – ЕЭК
Новую таможенную информационную систему презентовали в Бишкеке – ЕЭК
Sputnik Узбекистан
С помощью платформы "Смарт Бажы" будут проводить таможенные операции и таможенный контроль. Запуск новой системы значительно сократит время прохождения пунктов пропуска транспортными средствами.
2024-12-07T17:30+0500
2024-12-07T17:30+0500
еэк
еаэс
бишкек
таможня
министр
кыргызстан
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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов провел рабочую встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана Саматом Исабековым, сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники встречи обсудили исполнение поручений Евразийского межправительственного совета по унификации подходов к контролю таможенной стоимости. Также в центре внимания были вопросы реализации Соглашения о применении навигационных пломб, таможенные процедуры таможенного транзита, информационный обмен и реализация общих процессов в таможенной сфере.Презентована новая таможенная информационная система "Смарт Бажы", на платформе которой планируется реализовать комплексные решения по проведению таможенных операций и таможенного контроля. Было отмечено, что запуск этой системы значительно сократит время прохождения пунктов пропуска транспортными средствами.Руслан Давыдов отметил работу таможенной службы Кыргызстана в области цифровизации, подчеркнув важность обмена опытом между таможенными службами стран ЕАЭС для формирования единой правоприменительной практики с учетом лучших мировых стандартов.Министр ЕЭК выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества для достижения одной из главных целей функционирования Союза – обеспечения единого таможенного регулирования на всей его территории.
https://uz.sputniknews.ru/20241115/luchshie-mirovye-praktiki-budut-vnedryat-tamojennoe-administrirovanie-eaes-46632714.html
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платформа "смарт бажы" таможенный контроль система транспортные средства еэк еаэс
платформа "смарт бажы" таможенный контроль система транспортные средства еэк еаэс

Новую таможенную информационную систему презентовали в Бишкеке – ЕЭК

17:30 07.12.2024
© Sputnik / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможни с собакой осуществляет досмотр автомобиля
Сотрудник таможни с собакой осуществляет досмотр автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2024
© Sputnik / Александр Кондратюк
/
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С помощью платформы "Смарт Бажы" будут проводить таможенные операции и таможенный контроль. Запуск новой системы значительно сократит время прохождения пунктов пропуска транспортными средствами.
ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов провел рабочую встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана Саматом Исабековым, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Участники встречи обсудили исполнение поручений Евразийского межправительственного совета по унификации подходов к контролю таможенной стоимости.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2024
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
© Пресс-служба ЕЭК
Также в центре внимания были вопросы реализации Соглашения о применении навигационных пломб, таможенные процедуры таможенного транзита, информационный обмен и реализация общих процессов в таможенной сфере.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2024
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
© Пресс-служба ЕЭК
Презентована новая таможенная информационная система "Смарт Бажы", на платформе которой планируется реализовать комплексные решения по проведению таможенных операций и таможенного контроля.
Было отмечено, что запуск этой системы значительно сократит время прохождения пунктов пропуска транспортными средствами.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2024
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
© Пресс-служба ЕЭК
Руслан Давыдов отметил работу таможенной службы Кыргызстана в области цифровизации, подчеркнув важность обмена опытом между таможенными службами стран ЕАЭС для формирования единой правоприменительной практики с учетом лучших мировых стандартов.
© Пресс-служба ЕЭКМинистр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2024
Министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК провел встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана.
© Пресс-служба ЕЭК
Министр ЕЭК выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества для достижения одной из главных целей функционирования Союза – обеспечения единого таможенного регулирования на всей его территории.
Таможенный пост - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2024
Лучшие мировые практики внедрят в таможенное администрирование стран ЕАЭС — цели и задачи
15 ноября, 13:45
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