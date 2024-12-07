https://uz.sputniknews.ru/20241207/novuyu-tamojennuyu-informatsionnuyu-sistemu-prezentovali-v-bishkeke-47004327.html

Новую таможенную информационную систему презентовали в Бишкеке – ЕЭК

Новую таможенную информационную систему презентовали в Бишкеке – ЕЭК

Sputnik Узбекистан

С помощью платформы "Смарт Бажы" будут проводить таможенные операции и таможенный контроль. Запуск новой системы значительно сократит время прохождения пунктов пропуска транспортными средствами.

2024-12-07T17:30+0500

2024-12-07T17:30+0500

2024-12-07T17:30+0500

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таможня

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кыргызстан

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ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов провел рабочую встречу с Председателем Государственной таможенной службы при Минфине Кыргызстана Саматом Исабековым, сообщает пресс-служба ЕЭК.Участники встречи обсудили исполнение поручений Евразийского межправительственного совета по унификации подходов к контролю таможенной стоимости. Также в центре внимания были вопросы реализации Соглашения о применении навигационных пломб, таможенные процедуры таможенного транзита, информационный обмен и реализация общих процессов в таможенной сфере.Презентована новая таможенная информационная система "Смарт Бажы", на платформе которой планируется реализовать комплексные решения по проведению таможенных операций и таможенного контроля. Было отмечено, что запуск этой системы значительно сократит время прохождения пунктов пропуска транспортными средствами.Руслан Давыдов отметил работу таможенной службы Кыргызстана в области цифровизации, подчеркнув важность обмена опытом между таможенными службами стран ЕАЭС для формирования единой правоприменительной практики с учетом лучших мировых стандартов.Министр ЕЭК выразил уверенность в дальнейшем углублении сотрудничества для достижения одной из главных целей функционирования Союза – обеспечения единого таможенного регулирования на всей его территории.

https://uz.sputniknews.ru/20241115/luchshie-mirovye-praktiki-budut-vnedryat-tamojennoe-administrirovanie-eaes-46632714.html

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