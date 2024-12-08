https://uz.sputniknews.ru/20241208/eaes-kak-vnutrennie-rynki-soyuza-zaschischayut-ot-kontrafakta-47010867.html
ЕАЭС: как внутренние рынки союза защищают от контрафакта
ЕАЭС: как внутренние рынки союза защищают от контрафакта
Sputnik Узбекистан
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности — одно из приоритетных направлений деятельности ЕЭК
2024-12-08T18:06+0500
2024-12-08T18:06+0500
2024-12-08T18:06+0500
еаэс
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контрафакт
безопасность
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В ходе XII Международного форума "Антиконтрафакт-2024", который проходит в Астане, министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов рассказал об особенностях защиты интеллектуальной собственности в ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.По его словам, защита прав на объекты интеллектуальной собственности — одно из приоритетных направлений деятельности ЕЭК.В этом году Комиссия вместе со странами Союза разработала два проекта международных договоров: Соглашение о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет и Соглашение о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах-членах ЕАЭС.Кроме того, подготовили аналитический обзор в сфере интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС за 2019 – 2023 годы. Он включает информацию о прогрессивной международной правоприменительной практике, результаты совершенствования законодательства стран ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности, а также сведения об их показателях в рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ) и развитии сети центров поддержки технологий и инноваций государств евразийской "пятерки".Как следует из документа, в 2023 году Армения в рейтинге ГИИ поднялась на 9 мест и заняла 63 место, Кыргызстан — на 7 место, заняв 99 место, Казахстан — на три позиции, заняв 78 место.Бахыт Султанов сообщил, что за прошедшие пять лет в ЕАЭС выявили свыше 46 тыс. нарушений в сфере интеллектуальной собственности, изъяли более 60 млн контрафактных товаров. По его словам, среди них больше всего одежды, обуви, игры и игрушек, запчастей для автомобилей, продуктов питания, алкоголя, бытовой техники и электроники.Речь шла о мерах, принимаемых Комиссией и государствами ЕАЭС для противодействия распространению контрафактной продукции на внутреннем рынке Союза. Бахыт Султанов отметил, что Комиссия уделяет большое внимание защите интересов потребителей и безопасности товаров.Комиссия вместе с государствами-членами работает над внедрением специализированного регулирования для создания рынка товаров электронной торговли ЕАЭС. Это делается для защиты прав и интересов участников электронной торговли, установления между ними правил взаимодействия.Еще одно важное направление — маркировка и прослеживаемость товаров, что позволяет контролировать качество продукции и предотвращать попадание на рынок контрафактных и низкокачественных товаров.На уровне ЕАЭС создали инструменты поддержки предпринимателей, в том числе в виде субсидирования процентной ставки по кредитам и займам, выданным финансовыми организациями.
https://uz.sputniknews.ru/20241204/eaeu-trudovyye-migranty-sotszaschita-46950666.html
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еаэс внутренние рынки защита контрафакт
еаэс внутренние рынки защита контрафакт
ЕАЭС: как внутренние рынки союза защищают от контрафакта
Защита прав на объекты интеллектуальной собственности — одно из приоритетных направлений деятельности ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik
. В ходе XII Международного форума "Антиконтрафакт-2024", который проходит в Астане, министр по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов рассказал об особенностях защиты интеллектуальной собственности в ЕАЭС. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
По его словам, защита прав на объекты интеллектуальной собственности — одно из приоритетных направлений деятельности ЕЭК.
В этом году Комиссия вместе со странами Союза разработала два проекта международных договоров: Соглашение о согласованных подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет и Соглашение о сервисе, позволяющем осуществлять поиск информации об объектах промышленной собственности, охраняемых в государствах-членах ЕАЭС.
Кроме того, подготовили аналитический обзор в сфере интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС за 2019 – 2023 годы. Он включает информацию о прогрессивной международной правоприменительной практике, результаты совершенствования законодательства стран ЕАЭС в сфере интеллектуальной собственности, а также сведения об их показателях в рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ) и развитии сети центров поддержки технологий и инноваций государств евразийской "пятерки".
Как следует из документа, в 2023 году Армения в рейтинге ГИИ поднялась на 9 мест и заняла 63 место, Кыргызстан — на 7 место, заняв 99 место, Казахстан — на три позиции, заняв 78 место.
Бахыт Султанов сообщил, что за прошедшие пять лет в ЕАЭС выявили свыше 46 тыс. нарушений в сфере интеллектуальной собственности, изъяли более 60 млн контрафактных товаров. По его словам, среди них больше всего одежды, обуви, игры и игрушек, запчастей для автомобилей, продуктов питания, алкоголя, бытовой техники и электроники.
Речь шла о мерах, принимаемых Комиссией и государствами ЕАЭС для противодействия распространению контрафактной продукции на внутреннем рынке Союза. Бахыт Султанов отметил, что Комиссия уделяет большое внимание защите интересов потребителей и безопасности товаров.
"При этом наша деятельность по недопущению распространения контрафактной продукции не ограничивается исключительно защитой прав на объекты интеллектуальной собственности, – сказал министр ЕЭК. – Мы также уделяем первостепенное значение обеспечению безопасности товаров и защите прав потребителей".
Комиссия вместе с государствами-членами работает над внедрением специализированного регулирования для создания рынка товаров электронной торговли ЕАЭС. Это делается для защиты прав и интересов участников электронной торговли, установления между ними правил взаимодействия.
Еще одно важное направление — маркировка и прослеживаемость товаров, что позволяет контролировать качество продукции и предотвращать попадание на рынок контрафактных и низкокачественных товаров.
На уровне ЕАЭС создали инструменты поддержки предпринимателей, в том числе в виде субсидирования процентной ставки по кредитам и займам, выданным финансовыми организациями.
"Все эти меры направлены на сокращение недобросовестной предпринимательской деятельности, повышение открытости информации о товарах и способах их перемещения, на создание новых моделей производства", – подчеркнул Бахыт Султанов.