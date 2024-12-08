https://uz.sputniknews.ru/20241208/mirziyoev-eto-primer-samootverjennogo-truda-kotoryy-dostoin-samogo-vysokogo-priznaniya-47012249.html

Мирзиёев: Это пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания

Мирзиёев: Это пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания

Sputnik Узбекистан

Глава республики направил поздравление работникам сельского хозяйства Узбекистана. Их профессиональный праздник ежегодно отмечают каждое второе воскресенье декабря

2024-12-08T15:55+0500

2024-12-08T15:55+0500

2024-12-08T15:55+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

поздравление

сельское хозяйство

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назвал результаты, достигнутые работниками сельского хозяйства республики примером самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания.Глава РУз направил поздравление с Днем работников сельского хозяйства дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, опытным агрономам и механизаторам, руководителям и работникам кластеров, ветеранам сферы – всем, кто выращивает и собирает богатые урожаи, обеспечивая изобилие и благополучие в домах соотечественников.Он отметил, что глобальные климатические изменения, природные катаклизмы, дефицит земельных и водных ресурсов, которые наблюдаются в последние годы приводят к серьезным проблемам и в сельхозотрасли.Он добавил, достичь таких результатов стало возможным, благодаря вниманию к развитию сферы, кардинальным структурным преобразованиям в отрасли, налаживанию производственных отношений на основе современных требований.Особенно хороший эффект дает широкое внедрение в сферу передовых агротехнологий, достижений науки и инноваций. Это наглядно подтверждает богатый урожай, полученный в нынешнем году на 100 тыс. гектаров площадей, засеянных стойкими к болезням и вредителям высокоурожайными сортами хлопчатника.В зерноводстве в результате применения современных ресурсосберегающих агротехнологий впервые среднюю урожайность довели до 85 центнеров с гектара. Более 6 тыс. опытным фермерам удалось преодолеть планку в 90–100 центнеров.Он добавил, что в течение года субъектам сельского хозяйства выделили 18 трлн сумов льготных кредитов и 176 млрд сумов субсидий, поставилим 11 600 единиц высокоэффективной современной техники и агрегатов общей стоимостью 3,6 трлн сумов, что также помогло успешно завершить сезон.Для адаптации сельского хозяйства страны к изменениям климата, смягчения его негативных последствий впервые приняли соответствующую Национальную программу. Для обеспечения ее исполнения и поддержки сельхозпроизводителей привлекают средства зарубежных финансовых организаций в размере более $160 млн.В этом году в сельской местности запустили 343 новых проекта по развитию пищевой промышленности, улучшению инфраструктуры хранения и реализации продукции.В целях увеличения доходности приусадебных участков осуществлена специализация 5 145 махаллей на основе принципа "Одна махалля – одна продукция".Кроме того, населению выдали 40 тыс. голов крупного рогатого скота, 82 тыс. овец и коз, импортировали 260 тыс. голов племенного скота для улучшения породистости и увеличения объемов продукции.Мирзиёев напомнил, что 2025 год в республике объявлен Годом охраны окружающей среды и "зеленой экономики".ТакжеПеречислив масштабные задачи, он выразил уверенность, что работники сферы примут активное участие в их реализации, задействуют все свои силы, знания, опыт и внесут достойный вклад в развитие сельского хозяйства страны.Напомним, что профессиональный праздник работников сельского хозяйства Узбекистана ежегодно отмечают каждое второе воскресенье декабря.

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узбекистан день работников сельского хозяйства мирзиёев поздравление