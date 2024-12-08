https://uz.sputniknews.ru/20241208/mirziyoev-eto-primer-samootverjennogo-truda-kotoryy-dostoin-samogo-vysokogo-priznaniya-47012249.html
Мирзиёев: Это пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания
Мирзиёев: Это пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания
Sputnik Узбекистан
Глава республики направил поздравление работникам сельского хозяйства Узбекистана. Их профессиональный праздник ежегодно отмечают каждое второе воскресенье декабря
2024-12-08T15:55+0500
2024-12-08T15:55+0500
2024-12-08T15:55+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
поздравление
сельское хозяйство
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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назвал результаты, достигнутые работниками сельского хозяйства республики примером самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания.Глава РУз направил поздравление с Днем работников сельского хозяйства дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, опытным агрономам и механизаторам, руководителям и работникам кластеров, ветеранам сферы – всем, кто выращивает и собирает богатые урожаи, обеспечивая изобилие и благополучие в домах соотечественников.Он отметил, что глобальные климатические изменения, природные катаклизмы, дефицит земельных и водных ресурсов, которые наблюдаются в последние годы приводят к серьезным проблемам и в сельхозотрасли.Он добавил, достичь таких результатов стало возможным, благодаря вниманию к развитию сферы, кардинальным структурным преобразованиям в отрасли, налаживанию производственных отношений на основе современных требований.Особенно хороший эффект дает широкое внедрение в сферу передовых агротехнологий, достижений науки и инноваций. Это наглядно подтверждает богатый урожай, полученный в нынешнем году на 100 тыс. гектаров площадей, засеянных стойкими к болезням и вредителям высокоурожайными сортами хлопчатника.В зерноводстве в результате применения современных ресурсосберегающих агротехнологий впервые среднюю урожайность довели до 85 центнеров с гектара. Более 6 тыс. опытным фермерам удалось преодолеть планку в 90–100 центнеров.Он добавил, что в течение года субъектам сельского хозяйства выделили 18 трлн сумов льготных кредитов и 176 млрд сумов субсидий, поставилим 11 600 единиц высокоэффективной современной техники и агрегатов общей стоимостью 3,6 трлн сумов, что также помогло успешно завершить сезон.Для адаптации сельского хозяйства страны к изменениям климата, смягчения его негативных последствий впервые приняли соответствующую Национальную программу. Для обеспечения ее исполнения и поддержки сельхозпроизводителей привлекают средства зарубежных финансовых организаций в размере более $160 млн.В этом году в сельской местности запустили 343 новых проекта по развитию пищевой промышленности, улучшению инфраструктуры хранения и реализации продукции.В целях увеличения доходности приусадебных участков осуществлена специализация 5 145 махаллей на основе принципа "Одна махалля – одна продукция".Кроме того, населению выдали 40 тыс. голов крупного рогатого скота, 82 тыс. овец и коз, импортировали 260 тыс. голов племенного скота для улучшения породистости и увеличения объемов продукции.Мирзиёев напомнил, что 2025 год в республике объявлен Годом охраны окружающей среды и "зеленой экономики".ТакжеПеречислив масштабные задачи, он выразил уверенность, что работники сферы примут активное участие в их реализации, задействуют все свои силы, знания, опыт и внесут достойный вклад в развитие сельского хозяйства страны.Напомним, что профессиональный праздник работников сельского хозяйства Узбекистана ежегодно отмечают каждое второе воскресенье декабря.
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узбекистан день работников сельского хозяйства мирзиёев поздравление
узбекистан день работников сельского хозяйства мирзиёев поздравление
Мирзиёев: Это пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания
Глава республики направил поздравление работникам сельского хозяйства Узбекистана. Их профессиональный праздник ежегодно отмечают каждое второе воскресенье декабря.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев назвал результаты, достигнутые работниками сельского хозяйства республики примером самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания.
Глава РУз направил поздравление
с Днем работников сельского хозяйства дехканам и фермерам, садоводам и животноводам, опытным агрономам и механизаторам, руководителям и работникам кластеров, ветеранам сферы – всем, кто выращивает и собирает богатые урожаи, обеспечивая изобилие и благополучие в домах соотечественников.
Он отметил, что глобальные климатические изменения, природные катаклизмы, дефицит земельных и водных ресурсов, которые наблюдаются в последние годы приводят к серьезным проблемам и в сельхозотрасли.
“Но, несмотря на такие сложные условия, благодаря вашему неустанному труду в этом году в стране было выращено 9 миллионов тонн зерна, более 3 миллионов тонн хлопка, свыше 16 миллионов тонн овощей и бахчевых, 5 миллионов тонн фруктов и винограда, 4 миллиона тонн картофеля, заготовлено более 15 миллионов тонн мяса и молока, 30 тысяч тонн коконов, и это действительно пример самоотверженного труда, который достоин самого высокого признания”, — сказал президент.
Он добавил, достичь таких результатов стало возможным, благодаря вниманию к развитию сферы, кардинальным структурным преобразованиям в отрасли, налаживанию производственных отношений на основе современных требований.
Особенно хороший эффект дает широкое внедрение в сферу передовых агротехнологий, достижений науки и инноваций. Это наглядно подтверждает богатый урожай, полученный в нынешнем году на 100 тыс. гектаров площадей, засеянных стойкими к болезням и вредителям высокоурожайными сортами хлопчатника.
В зерноводстве в результате применения современных ресурсосберегающих агротехнологий впервые среднюю урожайность довели до 85 центнеров с гектара. Более 6 тыс. опытным фермерам удалось преодолеть планку в 90–100 центнеров.
“В числе наших важных достижений и урожай овощей, выращенный на основе ресурсосберегающих интенсивных технологий на площади 50 тысяч гектаров, где по сравнению с традиционным методом продуктивность выросла на 200–250 центнеров с гектара, чистый доход составил 6–8 тысяч долларов с гектара”, — указал президент.
Он добавил, что в течение года субъектам сельского хозяйства выделили 18 трлн сумов льготных кредитов и 176 млрд сумов субсидий, поставилим 11 600 единиц высокоэффективной современной техники и агрегатов общей стоимостью 3,6 трлн сумов, что также помогло успешно завершить сезон.
Для адаптации сельского хозяйства страны к изменениям климата, смягчения его негативных последствий впервые приняли соответствующую Национальную программу. Для обеспечения ее исполнения и поддержки сельхозпроизводителей привлекают средства зарубежных финансовых организаций в размере более $160 млн.
В этом году в сельской местности запустили 343 новых проекта по развитию пищевой промышленности, улучшению инфраструктуры хранения и реализации продукции.
“Свыше 180 тысячам социально нуждающихся жителей села и молодым сельчанам для организации дехканских хозяйств было выделено 75 тысяч гектаров земли, создано более 200 тысяч рабочих мест, что сыграло важную роль в обеспечении занятости и повышении реальных доходов людей, сокращении бедности”, — говорится в поздравлении.
В целях увеличения доходности приусадебных участков осуществлена специализация 5 145 махаллей на основе принципа "Одна махалля – одна продукция".
Кроме того, населению выдали 40 тыс. голов крупного рогатого скота, 82 тыс. овец и коз, импортировали 260 тыс. голов племенного скота для улучшения породистости и увеличения объемов продукции.
Мирзиёев напомнил, что 2025 год в республике объявлен Годом охраны окружающей среды и "зеленой экономики".
“Государственная программа года, которую предстоит принять, несомненно, откроет новые возможности для устойчивого развития сферы, обеспечения продовольственной безопасности, применения в сельском хозяйстве "зеленых" технологий, выращивания экологически чистой продукции”, — отметил он.
В целях системного развития аграрного сектора на научной основе, интеграции инновационной деятельности во все его отрасли в следующем году в Узбекистане создадут Академию сельскохозяйственных наук.
Населению для организации дехканских хозяйств выделят еще 100 тыс. гектаров земли.
В хлопководстве на 40% площадей планируют внедрить апробированный передовой опыт Китая.
Совместно с международными партнерами будут реализованы множество перспективных проектов.
Единую интеграционную платформу "Цифровое сельское хозяйство" усовершенствуют.
Наладят порядок комплексного предоставления услуг производителям продукции на основе принципа "одно окно".
“Мы также последовательно продолжим работу по благоустройству сел и махаллей, развитию социальной инфраструктуры, созданию новых рабочих мест для жителей села”, — отметил президент РУз.
Перечислив масштабные задачи, он выразил уверенность, что работники сферы примут активное участие в их реализации, задействуют все свои силы, знания, опыт и внесут достойный вклад в развитие сельского хозяйства страны.
Напомним, что профессиональный праздник работников сельского хозяйства Узбекистана ежегодно отмечают каждое второе воскресенье декабря.