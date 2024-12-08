Мирзиёев поручил МИДу упростить визовый режим с рядом стран
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены задачи по обучению населения востребованным профессиям и обеспечению высокодоходной работой
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Цель — расширить возможности для граждан Узбекистана, желающих получить образование, повысить квалификацию, работать на современных предприятиях за рубежом.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил министерству иностранных дел принять необходимые меры по упрощению визового режима с такими странами, как Великобритания, Германия, Канада, Словакия, Австралия, Новая Зеландия, для граждан, желающих получить образование и повысить квалификацию, работать на современных предприятиях за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз.
Под председательством главы республики состоялось расширенное совещание, посвященное обучению населения востребованным профессиям и обеспечению высокооплачиваемой работой.
Как отмечалось, в настоящее время в различных отраслях экономики ощущается потребность в более чем 200 тыс. квалифицированных специалистов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены задачи по обучению населения востребованным профессиям и обеспечению высокодоходной работой
Обсуждены задачи по обучению населения востребованным профессиям и обеспечению высокодоходной работой
© Пресс-служба президента Узбекистана
В рамках инвестпрограмм в ближайшие три года на новых предприятиях потребуется еще 500 тыс. специалистов. Для работы на новом оборудовании и современными технологиями необходимы квалифицированные кадры.
В республике уже есть положительный опыт кооперации техникумов с производственными предприятиями для развития системы дуального обучения. В частности, Асакинский транспортно-машиностроительный техникум, Бухарский техникум энергетики, нефти и газа, Ширинский энергетический техникум, а также техникумы в Гузаре и Шахрисабзе совместно с местными и иностранными предприятиями готовят современных специалистов.
На совещании определены меры по поддержке частных предприятий, участвующих в этом процессе, созданию для них привлекательных условий для расширения дуального обучения.
Совместно с Германией в 14 техникумах организовано обучение востребованным профессиям и немецкому языку. Президент поручил хокимам и руководителям отраслей внедрить аналогичный опыт в минимум пяти техникумах каждого региона.
Для овладения современными профессиями важное значение имеет знание иностранных языков. В связи с этим Мирзиёев дал указания увеличить число языковых занятий в школах и центрах профессионального обучения, а также привлечь в техникумы иностранных преподавателей.
“Отмечена необходимость повышения качества обучения в 65 профессиональных центрах, входящих в систему Министерства занятости и сокращения бедности, привлечения грантов для оснащения центров оборудованием, необходимым для обучения актуальным профессиям,” — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены задачи по обучению населения востребованным профессиям и обеспечению высокодоходной работой
Обсуждены задачи по обучению населения востребованным профессиям и обеспечению высокодоходной работой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Программы 13 центров подготовки по строительным профессиям также приведут в соответствие с запросами рынка труда. Систему набора цифровизируют, что позволит готовить ежегодно до 20 тыс. специалистов ежегодно.
© Пресс-служба президента УзбекистанаОбсуждены задачи по обучению населения востребованным профессиям и обеспечению высокодоходной работой
Обсуждены задачи по обучению населения востребованным профессиям и обеспечению высокодоходной работой
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того наладят выдачу международно признаваемых сертификатов лицам, освоившим профессию самостоятельно или как подмастерье. Для этого в регионах создадут пять центров оценки профессиональных навыков.
“Как известно, в развитых странах существуют программы по типу “Работай и путешествуй”. В частности, молодежь нашей страны посещает европейские страны на время каникул, где совмещают обучение с заработком. Для расширения доступа к такой возможности со следующего года Агентство по делам молодежи начнет предоставлять студентам ссуды на покрытие затрат на дорогу”, — говорится в сообщении.
Также глава республики указал на необходимость укрепления диалога с соотечественниками, трудящимися за рубежом, создания условий для занятия высокодоходной работой, оказания им социальной и правовой поддержки.
Вместе с тем, определены конкретные задачи по обучению безработных востребованным профессиям и обеспечению занятости вернувшихся из-за границы граждан.