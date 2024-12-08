https://uz.sputniknews.ru/20241208/mirziyoev-poruchil-midu-uprostit-vizovyy-rejim-s-ryadom-stran-47007175.html

Мирзиёев поручил МИДу упростить визовый режим с рядом стран

Мирзиёев поручил МИДу упростить визовый режим с рядом стран

Sputnik Узбекистан

Цель — расширение возможностей для граждан Узбекистана, желающих получить образование, повысить квалификацию, работать на современных предприятиях за рубежом.

2024-12-08T09:50+0500

2024-12-08T09:50+0500

2024-12-08T09:50+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

мид

безвизовый режим

великобритания

германия

канада

австралия

словакия

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ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил министерству иностранных дел принять необходимые меры по упрощению визового режима с такими странами, как Великобритания, Германия, Канада, Словакия, Австралия, Новая Зеландия, для граждан, желающих получить образование и повысить квалификацию, работать на современных предприятиях за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба президента РУз.Под председательством главы республики состоялось расширенное совещание, посвященное обучению населения востребованным профессиям и обеспечению высокооплачиваемой работой.Как отмечалось, в настоящее время в различных отраслях экономики ощущается потребность в более чем 200 тыс. квалифицированных специалистов.В рамках инвестпрограмм в ближайшие три года на новых предприятиях потребуется еще 500 тыс. специалистов. Для работы на новом оборудовании и современными технологиями необходимы квалифицированные кадры.В республике уже есть положительный опыт кооперации техникумов с производственными предприятиями для развития системы дуального обучения. В частности, Асакинский транспортно-машиностроительный техникум, Бухарский техникум энергетики, нефти и газа, Ширинский энергетический техникум, а также техникумы в Гузаре и Шахрисабзе совместно с местными и иностранными предприятиями готовят современных специалистов.На совещании определены меры по поддержке частных предприятий, участвующих в этом процессе, созданию для них привлекательных условий для расширения дуального обучения.Совместно с Германией в 14 техникумах организовано обучение востребованным профессиям и немецкому языку. Президент поручил хокимам и руководителям отраслей внедрить аналогичный опыт в минимум пяти техникумах каждого региона.Для овладения современными профессиями важное значение имеет знание иностранных языков. В связи с этим Мирзиёев дал указания увеличить число языковых занятий в школах и центрах профессионального обучения, а также привлечь в техникумы иностранных преподавателей.Программы 13 центров подготовки по строительным профессиям также приведут в соответствие с запросами рынка труда. Систему набора цифровизируют, что позволит готовить ежегодно до 20 тыс. специалистов ежегодно.Кроме того наладят выдачу международно признаваемых сертификатов лицам, освоившим профессию самостоятельно или как подмастерье. Для этого в регионах создадут пять центров оценки профессиональных навыков.Также глава республики указал на необходимость укрепления диалога с соотечественниками, трудящимися за рубежом, создания условий для занятия высокодоходной работой, оказания им социальной и правовой поддержки.Вместе с тем, определены конкретные задачи по обучению безработных востребованным профессиям и обеспечению занятости вернувшихся из-за границы граждан.

узбекистан

великобритания

германия

канада

австралия

словакия

новая зеландия

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узбекистан визовый режим упрощение страны