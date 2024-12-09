Дипломаты встретились со студентами из Узбекистана в Елабужском институте КФУ
© КФУ В Елабужском институте КФУ с рабочим визитом побывал Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани
© КФУ
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Большинство студентов из РУз выбрали такие направления, как экономика, менеджмент, юриспруденция, педагогическое образование.
ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов, его первый секретарь Азизбек Разаков и сотрудник Посольства РУз Абдулла Байжанов посетили Елабужский институт Казанского федерального университета (КФУ), сообщает пресс-служба вуза.
Директор института Елена Мерзон ознакомила гостей с историей института, учебными аудиториями и лабораториями, студией цифрового образования, деятельностью отдела для приема абитуриентов и работы с иностранными студентами.
© КФУ В Елабужском институте КФУ с рабочим визитом побывал Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани
В Елабужском институте КФУ с рабочим визитом побывал Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани
© КФУ
Также прошла встреча со студентами из Узбекистана. Большинство из них выбрали такие направления, как экономика, менеджмент, юриспруденция, педагогическое образование.
Елена Мерзон рассказала об образовательных программах, которые реализует Елабужский институт совместно с партнерами. Среди них Кокандский и Термезский государственные педагогические институты. Работа с этими вузами ведется не только по обучению студентов, но и по повышению квалификации преподавателей.
© КФУ В Елабужском институте КФУ с рабочим визитом побывал Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани
В Елабужском институте КФУ с рабочим визитом побывал Генеральный консул Республики Узбекистан в Казани
© КФУ
В режиме видеоконференцсвязи прошли переговоры с вузами-партнерами из Узбекистана. В их числе представители Института развития профессионального образования при министерстве высшего образования, науки и инноваций.
“Совместные проекты, инициативы, которые мы планируем реализовать вместе, станут не только примером эффективного взаимодействия, но и важным вкладом в развитие профессионального образования. Особая благодарность – руководству института. Мы гордимся тем, что у нас есть такие надежные партнеры, как вы", — отметили специалисты узбекского вуза.
Студентка 4-го курса отделения экономических и юридических наук Сабина Рахмонова поблагодарила гостей за встречу.
"Я очень рада тому, что учусь в Елабужском институте КФУ. Конечно, есть сложности, но я надеюсь, что смогу успешно окончить бакалавриат, магистратуру, вернуться на свою Родину высококвалифицированным специалистом, служить на благо своей страны", – сказала она.
В рамках мероприятия Генеральное консульство вручило благодарственные письма отличившимся узбекским студентам.
Также состоялось награждение победителей конкурса эссе "КФУ в моей жизни", посвященного 220-летию Казанского университета. Они получили дипломы и подарки.