https://uz.sputniknews.ru/20241209/diplomaty-vstretilis-so-studentami-iz-uzbekistana-v-elabujskom-institute-kfu-47021561.html

Дипломаты встретились со студентами из Узбекистана в Елабужском институте КФУ

Дипломаты встретились со студентами из Узбекистана в Елабужском институте КФУ

Sputnik Узбекистан

Большинство студентов из РУз выбрали такие направления, как экономика, менеджмент, юриспруденция, педагогическое образование.

2024-12-09T16:45+0500

2024-12-09T16:45+0500

2024-12-09T16:45+0500

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ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Генеральный консул Узбекистана в Казани Нодиржон Касимов, его первый секретарь Азизбек Разаков и сотрудник Посольства РУз Абдулла Байжанов посетили Елабужский институт Казанского федерального университета (КФУ), сообщает пресс-служба вуза.Директор института Елена Мерзон ознакомила гостей с историей института, учебными аудиториями и лабораториями, студией цифрового образования, деятельностью отдела для приема абитуриентов и работы с иностранными студентами.Также прошла встреча со студентами из Узбекистана. Большинство из них выбрали такие направления, как экономика, менеджмент, юриспруденция, педагогическое образование.Елена Мерзон рассказала об образовательных программах, которые реализует Елабужский институт совместно с партнерами. Среди них Кокандский и Термезский государственные педагогические институты. Работа с этими вузами ведется не только по обучению студентов, но и по повышению квалификации преподавателей.В режиме видеоконференцсвязи прошли переговоры с вузами-партнерами из Узбекистана. В их числе представители Института развития профессионального образования при министерстве высшего образования, науки и инноваций.Студентка 4-го курса отделения экономических и юридических наук Сабина Рахмонова поблагодарила гостей за встречу.В рамках мероприятия Генеральное консульство вручило благодарственные письма отличившимся узбекским студентам.Также состоялось награждение победителей конкурса эссе "КФУ в моей жизни", посвященного 220-летию Казанского университета. Они получили дипломы и подарки.

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