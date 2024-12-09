https://uz.sputniknews.ru/20241209/operatsiya-u-rossiya-ne-poydet-na-sdelku-47019246.html

Операция "У": Россия не пойдет на сделку

Операция "У": Россия не пойдет на сделку

Sputnik Узбекистан

Новоизбранный, Ослабленный и Просроченный (совсем как Трус, Балбес и Бывалый в "Операции "Ы") встретились в Париже. Чтобы провести операцию "У". То есть вновь... 09.12.2024, Sputnik Узбекистан

2024-12-09T17:30+0500

2024-12-09T17:30+0500

2024-12-09T17:30+0500

колумнисты

россия

украина

киев

евросоюз

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Новоизбранный, Ослабленный и Просроченный (совсем как Трус, Балбес и Бывалый в "Операции "Ы") встретились в Париже. Чтобы провести операцию "У". То есть вновь ввести Россию в заблуждение по поводу ситуации на Украине, пишет колумнист РИА Новости.Ослабленный решил на всякий случай еще и "обэкраниться". Чтобы продемонстрировать влияние, пусть и исчезающе малое. Просроченного вообще никто не спрашивал: его на лимузине привезли, встретить не захотели, потом попеняли (через ту же прессу), что был "не на стиле". Одежда в духе "я непромытый лесоруб и тем горжусь" из моды стремительно выходит.Ослабленный (Макрон) и Просроченный (Зеленский) прекрасно понимают, что менять им придется не только одежонку, но и риторику. Вездесущая "Нью-Йорк Таймс" сообщила, что "Украина расширяет дипломатические усилия, чтобы втащить администрацию Трампа в игру, чтобы повлиять на Россию и чтобы будущий мир максимально учитывал бы интересы Киева".Вот до чего может довести украинизация сознания — до тотального отрицания любых политических, военных, социальных и экономических реалий.Сложно сказать, что повлияло на Новоизбранного (Трампа), но, едва продрав глаза утром после подсунутой Макроном темным парижским вечером встречи с Зеленским, он начирикал в соцсетях, что "Украина готова к сделке, чтобы остановить безумие. Украина потеряла четыреста тысяч военнослужащих". Не время и не место шутить над погибшими солдатами, пусть и противостоящей нам армии, но пару дней назад Киев раскачивал совершенно иную, в четыре раза меньшую цифру собственных потерь.Неловкий дипломатический гопак с недотянутыми по высоте прыжками, поставленный Макроном Ослабленным, должен был стать сигналом для Кремля, что, дескать, вот тут мы посовещались на троих и решили вам предложить сделку.Поэтому в Париж под предлогом полюбоваться на стрельчатые арки Нотр-Дама и вызван был Зеленский Просроченный. А еще целые сутки аппарат Макрона Ослабленного пытался уговорить советников Трампа устроить встречу один раз, но "на троих", вместо двух раз "на двоих", что уже значились в протоколе.Упрямый замысел провалился — и это увидел всякий во время трансляции — так, как может провалиться идея, не имеющая ни смысла, ни оснований.Все вышеперечисленное — от бесплодных организационных усилий до втаскивания Зеленского в некую "переговорную" повестку — демонстрировало следующее: никаких существенных, то есть меняющих сложившийся в настоящее время вектор, предложений у коллективного Запада нет. Условий, более приемлемых, чем те, что многократно — и до начала спецоперации, и во время нее — были выдвинуты Россией в адрес Запада и его субподрядчика "У" (Украины), не существует. Ни в географическом, ни в дипломатическим смысле.Чтобы Россия сегодня, в условиях военного доминирования на ЛБС, при впечатляющем экономическом росте, а также завидной политической и социальной стабильности, решилась бы на даже предварительные дискуссии, глобалистам и натовцам придется очень сильно постараться, забросив свои геополитические идеи о возможности нанести нам стратегическое поражение за мельницу.Евро-Атлантический регион (его истеблишмент и те, кто идеи этого исторически погорелого на противостоянии с нами бомонда воплощает в реальность) должен происходящее на линии фронта официально принять.Для глобалистов, натовцев, еэсовцев это означает признание нашей победы. И, естественно, их совместного проигрыша. И это не называется переговорами. Для подобного баланса сил в политике имеется совершенно иное название — капитуляция.Похоже ли на поведение проигравших то, что мы видим на потерявшем всякий стыд Западе? Очевидно, что нет.Ведь оттуда мы слышим про все новые поставки — на этот раз почти на восемьсот миллионов евро (ФРГ) — боевой техники для вэсэушников. И оттуда же идет информация о новом воровстве наших активов (полсотни миллиардов долларов, совместно США и ЕС), которые решено отдать Киеву. И там же, и тогда же, и снова — исчисляемый сотнями миллионов долларов новый транш помощи готовятся переправить Киеву.Подобное поведение можно охарактеризовать как угодно — от шантажа в наш адрес и до прямых угроз — но так точно не ведут себя те, кто готов обозначить собственную неправоту, причем публично."Обэкранить", так сказать, ошибочную, пусть и коллективную, позицию.Не вести двойную, а то и тройную игру при проведении операции "У" (Украина) Запад не мог. Столько десятилетий пытаясь вбить клин между братскими народами, тамошние политтехнологические люди научились и во вранье, и во введении в заблуждение. Мы, полагая геополитику транспарентной материей, не могли себе даже представить объемы "росы", которые нам пытались втюхать.Теперь, когда любым обещаниям, словесным и даже закрепленным подписями на документах, мы доверять разучились, вряд ли наступило время для "второго шанса".В ситуации, когда мы в выигрыше (этически, морально, экономически, территориально), представлять, что к Большой России вернется ее наивность, тем, кто предлагает нам "сделку", не стоит. Лучше бы им потратить время на работу над собственными ошибками. И наконец понять, что многосоттысячные жертвы, те самые, о которых сообщается с утра пораньше в соцсетях, прямо — прямее не бывает — лежат грузом на том, что они называют своей коллективной совестью.

россия

украина

киев

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2024

Елена Караева https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/06/16/19351330_0:0:100:100_100x100_80_0_0_b26f64e2131fae54a474174e52857591.jpg

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