https://uz.sputniknews.ru/20241209/vrach-chto-nelzya-est-pered-poletom-i-v-samolete-47020669.html
Врач: Что нельзя есть перед полетом и в самолете
Врач: Что нельзя есть перед полетом и в самолете
Sputnik Узбекистан
Частая проблема на борту — вздутие живота, поскольку давление в самолете повышается, желудок сжимается, соответственно, места в нем становится меньше
2024-12-09T22:01+0500
2024-12-09T22:01+0500
2024-12-09T22:01+0500
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Для комфортного перелета на самолете следует придерживаться определенной диеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога-консультанта Алексея Кабанова.По его словам, распространенной проблемой на борту бывает вздутие живота, поскольку давление в самолете повышается, желудок сжимается, соответственно, места в нем становится меньше. Поэтому не стоит употреблять газированные напитки, жареную и копченую пищу.Кабанов также посоветовал не есть бобовые. Блюда из фасоли, чечевицы и гороха способствуют вздутию живота. Десерты и сладости тоже стоитисключить. Сдоба, выпечка, сливочное масло в составе провоцируют вздутие.В заключение он рекомендовал перед полетом пить обычную воду и питаться вареной пищей. Это может быть постная говядина или нежирная рыба, тушеные овощи, отварной картофель или макароны.
https://uz.sputniknews.ru/20241208/kakie-sladosti-mojno-est-pri-gastrite-bez-vreda-dlya-zdorovya-47006988.html
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врач самолет еда
Врач: Что нельзя есть перед полетом и в самолете
Частая проблема на борту — вздутие живота, поскольку давление в самолете повышается, желудок сжимается, соответственно, места в нем становится меньше.
Для комфортного перелета на самолете следует придерживаться определенной диеты, сообщает
РИА Новости со ссылкой на диетолога-консультанта Алексея Кабанова.
"Первое, что не стоит употреблять: чай или кофе. Ни перед полетом, ни тем более во время него. Лучше всего подойдет обычная негазированная вода. А всю пищу и напитки, которые приводят к обезвоживанию, лучше игнорировать. Важно питать организм", — рассказал специалист.
По его словам, распространенной проблемой на борту бывает вздутие живота, поскольку давление в самолете повышается, желудок сжимается, соответственно, места в нем становится меньше. Поэтому не стоит употреблять газированные напитки, жареную и копченую пищу.
Кабанов также посоветовал не есть бобовые. Блюда из фасоли, чечевицы и гороха способствуют вздутию живота. Десерты и сладости тоже стоитисключить. Сдоба, выпечка, сливочное масло в составе провоцируют вздутие.
"Алкоголь — серьезный враг для авиапутешественника, мало того, что на борту негативный эффект опьянения усиливается, так еще и печень получает дополнительную нагрузку. И опять мы получаем урчание в животе", — предупредил диетолог.
В заключение он рекомендовал перед полетом пить обычную воду и питаться вареной пищей. Это может быть постная говядина или нежирная рыба, тушеные овощи, отварной картофель или макароны.