https://uz.sputniknews.ru/20241209/vrach-chto-nelzya-est-pered-poletom-i-v-samolete-47020669.html

Врач: Что нельзя есть перед полетом и в самолете

Врач: Что нельзя есть перед полетом и в самолете

Sputnik Узбекистан

Частая проблема на борту — вздутие живота, поскольку давление в самолете повышается, желудок сжимается, соответственно, места в нем становится меньше

2024-12-09T22:01+0500

2024-12-09T22:01+0500

2024-12-09T22:01+0500

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Для комфортного перелета на самолете следует придерживаться определенной диеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога-консультанта Алексея Кабанова.По его словам, распространенной проблемой на борту бывает вздутие живота, поскольку давление в самолете повышается, желудок сжимается, соответственно, места в нем становится меньше. Поэтому не стоит употреблять газированные напитки, жареную и копченую пищу.Кабанов также посоветовал не есть бобовые. Блюда из фасоли, чечевицы и гороха способствуют вздутию живота. Десерты и сладости тоже стоитисключить. Сдоба, выпечка, сливочное масло в составе провоцируют вздутие.В заключение он рекомендовал перед полетом пить обычную воду и питаться вареной пищей. Это может быть постная говядина или нежирная рыба, тушеные овощи, отварной картофель или макароны.

https://uz.sputniknews.ru/20241208/kakie-sladosti-mojno-est-pri-gastrite-bez-vreda-dlya-zdorovya-47006988.html

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