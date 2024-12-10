https://uz.sputniknews.ru/20241210/v-eaes-usilyat-borbu-s-piratskim-kontentom-v-internete-47025152.html
В ЕАЭС усилят борьбу с пиратским контентом в интернете
В ЕАЭС усилят борьбу с пиратским контентом в интернете
Sputnik Узбекистан
В Союзе разработали проект Соглашения о подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности во Всемирной сети
2024-12-10T12:18+0500
2024-12-10T12:18+0500
2024-12-10T12:18+0500
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ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik. В ЕАЭС усилят борьбу с пиратским контентом в информационном пространстве. Для этого разработали проект Соглашения о подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете, сообщает пресс-служба ЕЭК.О проекте Соглашения, разработанном Евразийской экономической комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза, рассказал директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов на Международном форуме "Антиконтрафакт-2024".Он пояснил, что документ предусматривает блокировку нелегального контента, меры ответственности владельцев информационных ресурсов и информационных посредников, а также прекращение выдачи поисковыми системами сведений о заблокированных ресурсах.Отмечая важность развития креативных индустрий и защиты авторских и смежных прав в ЕАЭС, он подчеркнул, что в Договоре о ЕАЭС предусмотрено регулирование отдельным международным договором деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП).В 2019 году вступило в силу Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ установил принципы деятельности ОКУП, определил порядок распределения и выплаты вознаграждений правообладателям.Недавно Комиссия провела мониторинг реализации в Союзе этого Соглашения, по итогам которого, в частности, отметила повышение открытости и прозрачности работы организаций по коллективному управлению правами, упрощение взаимодействия с правообладателями и возможность контроля их деятельности.
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еаэс интеллектуальная собственность защита
еаэс интеллектуальная собственность защита
В ЕАЭС усилят борьбу с пиратским контентом в интернете
В Союзе разработали проект Соглашения о подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности во Всемирной сети.
ТАШКЕНТ, 10 дек — Sputnik.
В ЕАЭС усилят борьбу с пиратским контентом в информационном пространстве. Для этого разработали проект Соглашения о подходах к борьбе с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
О проекте Соглашения, разработанном Евразийской экономической комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза, рассказал директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Ернар Бакенов на Международном форуме "Антиконтрафакт-2024".
Он пояснил, что документ предусматривает блокировку нелегального контента, меры ответственности владельцев информационных ресурсов и информационных посредников, а также прекращение выдачи поисковыми системами сведений о заблокированных ресурсах.
"Уверен, что реализация Соглашения позволит обеспечить применение сопоставимых мер по борьбе с распространением пиратского контента в интернете, предоставит национальным правообладателям возможность безопасно размещать свои произведения на легальных площадках и получать соответствующие доходы", — сказал Бакенов.
Отмечая важность развития креативных индустрий и защиты авторских и смежных прав в ЕАЭС, он подчеркнул, что в Договоре о ЕАЭС предусмотрено регулирование отдельным международным договором деятельности организаций по коллективному управлению правами (ОКУП).
В 2019 году вступило в силу Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Документ установил принципы деятельности ОКУП, определил порядок распределения и выплаты вознаграждений правообладателям.
Недавно Комиссия провела мониторинг реализации в Союзе этого Соглашения, по итогам которого, в частности, отметила повышение открытости и прозрачности работы организаций по коллективному управлению правами, упрощение взаимодействия с правообладателями и возможность контроля их деятельности.