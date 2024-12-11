https://uz.sputniknews.ru/20241211/detey-migrantov-ne-znayuschix-russkiy-yazyk-perestanut-prinimat-v-rossiyskie-shkoly-zakon-47044397.html

Детей мигрантов, не знающих русский язык, перестанут принимать в российские школы — закон

Детей мигрантов, не знающих русский язык, перестанут принимать в российские школы — закон

Sputnik Узбекистан

Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знание русского языка.

2024-12-11T17:35+0500

2024-12-11T17:35+0500

2024-12-11T18:05+0500

трудовые мигранты

госдума рф

русский язык

вячеслав володин

дети

образование

торговля

промышленность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1391/33/13913327_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_ab61692e3e93ad66b4b03f3bd5c13a8a.jpg

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.Документ обяжет при приеме в общеобразовательные организации проводить проверку законности нахождения ребенка на территории Российской Федерации, а также его уровня знания русского языка.Он напомнил, что с начала года Государственной Думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41% детей мигрантов. Володин подчеркнул, что для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык. В противном случае процессы обучения и социальной адаптации становятся крайне затруднительными для ребенка, не знающего языка, а также возникают проблемы у его одноклассников и учителей.

https://uz.sputniknews.ru/20241021/rossotrudnichestvo-pfur-uzbekistan-kurs-rabota-v-russia-46242622.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мигранты дети русский язык российские школы закон госдума володин образование