https://uz.sputniknews.ru/20241211/detey-migrantov-ne-znayuschix-russkiy-yazyk-perestanut-prinimat-v-rossiyskie-shkoly-zakon-47044397.html
Детей мигрантов, не знающих русский язык, перестанут принимать в российские школы — закон
Детей мигрантов, не знающих русский язык, перестанут принимать в российские школы — закон
Sputnik Узбекистан
Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знание русского языка.
2024-12-11T17:35+0500
2024-12-11T17:35+0500
2024-12-11T18:05+0500
трудовые мигранты
госдума рф
русский язык
вячеслав володин
дети
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торговля
промышленность
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.Документ обяжет при приеме в общеобразовательные организации проводить проверку законности нахождения ребенка на территории Российской Федерации, а также его уровня знания русского языка.Он напомнил, что с начала года Государственной Думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41% детей мигрантов. Володин подчеркнул, что для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык. В противном случае процессы обучения и социальной адаптации становятся крайне затруднительными для ребенка, не знающего языка, а также возникают проблемы у его одноклассников и учителей.
https://uz.sputniknews.ru/20241021/rossotrudnichestvo-pfur-uzbekistan-kurs-rabota-v-russia-46242622.html
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мигранты дети русский язык российские школы закон госдума володин образование
мигранты дети русский язык российские школы закон госдума володин образование
Детей мигрантов, не знающих русский язык, перестанут принимать в российские школы — закон
17:35 11.12.2024 (обновлено: 18:05 11.12.2024)
Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знание русского языка.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik.
Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон, который запрещает зачислять в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Об этом говорится
на сайте Госдумы РФ.
Документ обяжет при приеме в общеобразовательные организации проводить проверку законности нахождения ребенка на территории Российской Федерации, а также его уровня знания русского языка.
"Прежде чем зачислить ребенка в школу, в обязательном порядке будет проведена проверка законности его нахождения на территории Российской Федерации, а также знания русского языка", — подчеркнул Председатель ГД Вячеслав Володин.
Он напомнил, что с начала года Государственной Думой принято по инициативе депутатов 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.
По данным выборочного мониторинга, на начало учебного года сложности со знанием русского языка — у 41% детей мигрантов.
Володин подчеркнул, что для обеспечения получения качественного образования и успешного освоения школьной программы необходимо знать русский язык. В противном случае процессы обучения и социальной адаптации становятся крайне затруднительными для ребенка, не знающего языка, а также возникают проблемы у его одноклассников и учителей.
"Планируем завершить рассмотрение законопроекта в приоритетном порядке завтра. Те, кто приезжает в нашу страну, должны знать русский язык, уважать культуру и историю, строго соблюдать законы Российской Федерации", — добавил председатель Госдумы.