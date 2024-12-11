https://uz.sputniknews.ru/20241211/kuda-poexat-na-novyy-god-50-skidki-na-samolety-i-poezda-dlya-studentov-47044042.html
Куда поехать на Новый год: 50% скидки на самолеты и поезда для студентов
Куда поехать на Новый год: 50% скидки на самолеты и поезда для студентов
Sputnik Узбекистан
Uzbekistan Airways и Узбекистон темир йуллари объявили о 50% скидках на все рейсы внутри республики к Новому года для студентов.
2024-12-11T18:42+0500
2024-12-11T18:42+0500
2024-12-11T18:42+0500
авиабилет
узбекистон темир йуллари
авиакомпания uzbekistan airways
студенты
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afrosiyob
ташкент
каникулы
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Каникулы по случаю Нового года в Узбекистане продлятся две недели — с 25 декабря по 7 января. В этот период многие студенты, обучающиеся в Ташкенте, отправятся домой в регионы страны. Для их удобства на внутренние поезда и самолеты будут действовать 50% скидки.Так Uzbekistan Airways объявила о снижении стоимости билетов на все внутренние рейсы для студентов средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений. Скидка распространяется на тарифы эконом-класса и действует на полеты с 23 декабря по 7 января.Например, на рейс Ташкент – Самарканд стоимость билета эконом-класса составит от 191 тысяч до 367 тысяч сумов.При этом в авиакомпании уточнили, что скидка до 50% применяется только к пассажирскому тарифу. Налоги, сборы и доплаты оплачиваются отдельно. Приобрести билеты можно уже сейчас в офисах Uzbekistan Airways Sales в Ташкенте или на официальном сайте авиакомпании.Узбекистон темир йуллари также предлагает 50% скидку на железнодорожные билеты для студентов. Льготный период здесь длится дольше — с 23 декабря по 10 января. Скидка действует на все поезда внутреннего сообщения, за исключением вагонов класса СВ/VIP и высокоскоростного поезда "Afrosiyob".Средняя стоимость билетов с учетом скидки начинается от 120 тысяч сумов. Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте компании. При покупке билетов в кассах необходимо иметь при себе паспорт и студенческий билет.
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билет самолет поезд студент каникулы uzbekistan airways авиакомпания темир йуллари
билет самолет поезд студент каникулы uzbekistan airways авиакомпания темир йуллари
Куда поехать на Новый год: 50% скидки на самолеты и поезда для студентов
Uzbekistan Airways и Узбекистон темир йуллари объявили о 50% скидках на все рейсы внутри республики к Новому году для студентов.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Каникулы по случаю Нового года в Узбекистане продлятся две недели — с 25 декабря по 7 января. В этот период многие студенты, обучающиеся в Ташкенте, отправятся домой в регионы страны. Для их удобства на внутренние поезда и самолеты будут действовать 50% скидки.
Так Uzbekistan Airways объявила о снижении стоимости билетов на все внутренние рейсы для студентов средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений. Скидка распространяется на тарифы эконом-класса и действует на полеты с 23 декабря по 7 января.
Например, на рейс Ташкент – Самарканд стоимость билета эконом-класса составит от 191 тысяч до 367 тысяч сумов.
При этом в авиакомпании уточнили, что скидка до 50% применяется только к пассажирскому тарифу. Налоги, сборы и доплаты оплачиваются отдельно. Приобрести билеты можно уже сейчас в офисах Uzbekistan Airways Sales в Ташкенте или на официальном сайте
авиакомпании.
Узбекистон темир йуллари также предлагает 50% скидку на железнодорожные билеты для студентов. Льготный период здесь длится дольше — с 23 декабря по 10 января. Скидка действует на все поезда внутреннего сообщения, за исключением вагонов класса СВ/VIP и высокоскоростного поезда "Afrosiyob".
Средняя стоимость билетов с учетом скидки начинается от 120 тысяч сумов. Приобрести билеты можно в кассах или на официальном сайте
компании.
При покупке билетов в кассах необходимо иметь при себе паспорт и студенческий билет.