https://uz.sputniknews.ru/20241211/mejdunarodnye-gruzoperevozchiki-i-tamojenniki-ruz-i-rf-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-47041072.html

Международные грузоперевозчики и таможенники РУз и РФ обсудили вопросы сотрудничества

Международные грузоперевозчики и таможенники РУз и РФ обсудили вопросы сотрудничества

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте состоялась встреча руководства Центра изучения проблем развития транспорта и логистики с представителем Таможенной службы Российской Федерации в Узбекистане.

2024-12-11T13:22+0500

2024-12-11T13:22+0500

2024-12-11T14:49+0500

узбекистан

россия

таможня

министерство транспорта республики узбекистан

транспорт

логистика

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Руководители Центра изучения проблем развития транспорта и логистики провели встречу с представителями таможенной службы России в республике Узбекистан, сообщает пресс-служба министерства транспорта РУз.По информации ведомства, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, проблемы, с которыми сталкиваются узбекские международные грузоперевозчики на территории России, и ситуации, связанные с их решением.В частности, состоялся диалог с руководством таможенного поста "Убылинка" о ситуации, которая связана с задержанием с 28 ноября текущего года на российском пограничном пункте пропуска автотранспортного средства Узбекистана, перевозящего экспортные грузы (отходы и лом никелевых сплавов) в Латвию.Было отмечено, что в связи с тем, что перевозимый груз автоматически отнесен к группе "опасен" в системе управления рисками Федеральной таможенной службы сотрудники таможни в установленном порядке осматривали груз и отправляли его в специальную лабораторию для получения образца.Также были обсуждены вопросы, связанные с задержанием узбекских грузоперевозчиков в российско-латвийских пограничных пунктах пропуска по причине необходимости пломбирования при въезде на территорию России и снятия пломб при выезде из России, а также принудительной выгрузкой, повторным досмотром грузов и снятием ограничений в пограничных пунктах пропуска "Красная горка," "Рудня" и "Красный камень," а также другие вопросы.По итогам встречи стороны договорились принять меры по совместному решению системных проблем.

https://uz.sputniknews.ru/20241207/novuyu-tamojennuyu-informatsionnuyu-sistemu-prezentovali-v-bishkeke-47004327.html

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