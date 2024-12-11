https://uz.sputniknews.ru/20241211/mejdunarodnye-gruzoperevozchiki-i-tamojenniki-ruz-i-rf-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-47041072.html
Международные грузоперевозчики и таможенники РУз и РФ обсудили вопросы сотрудничества
Международные грузоперевозчики и таможенники РУз и РФ обсудили вопросы сотрудничества
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте состоялась встреча руководства Центра изучения проблем развития транспорта и логистики с представителем Таможенной службы Российской Федерации в Узбекистане.
2024-12-11T13:22+0500
2024-12-11T13:22+0500
2024-12-11T14:49+0500
узбекистан
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транспорт
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Руководители Центра изучения проблем развития транспорта и логистики провели встречу с представителями таможенной службы России в республике Узбекистан, сообщает пресс-служба министерства транспорта РУз.По информации ведомства, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, проблемы, с которыми сталкиваются узбекские международные грузоперевозчики на территории России, и ситуации, связанные с их решением.В частности, состоялся диалог с руководством таможенного поста "Убылинка" о ситуации, которая связана с задержанием с 28 ноября текущего года на российском пограничном пункте пропуска автотранспортного средства Узбекистана, перевозящего экспортные грузы (отходы и лом никелевых сплавов) в Латвию.Было отмечено, что в связи с тем, что перевозимый груз автоматически отнесен к группе "опасен" в системе управления рисками Федеральной таможенной службы сотрудники таможни в установленном порядке осматривали груз и отправляли его в специальную лабораторию для получения образца.Также были обсуждены вопросы, связанные с задержанием узбекских грузоперевозчиков в российско-латвийских пограничных пунктах пропуска по причине необходимости пломбирования при въезде на территорию России и снятия пломб при выезде из России, а также принудительной выгрузкой, повторным досмотром грузов и снятием ограничений в пограничных пунктах пропуска "Красная горка," "Рудня" и "Красный камень," а также другие вопросы.По итогам встречи стороны договорились принять меры по совместному решению системных проблем.
https://uz.sputniknews.ru/20241207/novuyu-tamojennuyu-informatsionnuyu-sistemu-prezentovali-v-bishkeke-47004327.html
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таможня узбекистан россия грузоперевозки
таможня узбекистан россия грузоперевозки
Международные грузоперевозчики и таможенники РУз и РФ обсудили вопросы сотрудничества
13:22 11.12.2024 (обновлено: 14:49 11.12.2024)
В Ташкенте состоялась встреча руководства Центра изучения проблем развития транспорта и логистики с представителями Таможенной службы Российской Федерации в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Руководители Центра изучения проблем развития транспорта и логистики провели встречу с представителями таможенной службы России в республике Узбекистан, сообщает пресс-служба министерства транспорта РУз.
По информации ведомства, на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, проблемы, с которыми сталкиваются узбекские международные грузоперевозчики на территории России, и ситуации, связанные с их решением.
В частности, состоялся диалог с руководством таможенного поста "Убылинка" о ситуации, которая связана с задержанием с 28 ноября текущего года на российском пограничном пункте пропуска автотранспортного средства Узбекистана, перевозящего экспортные грузы (отходы и лом никелевых сплавов) в Латвию.
Было отмечено, что в связи с тем, что перевозимый груз автоматически отнесен к группе "опасен" в системе управления рисками Федеральной таможенной службы сотрудники таможни в установленном порядке осматривали груз и отправляли его в специальную лабораторию для получения образца.
"Движение автотранспортного средства не разрешается до получения результатов лабораторных исследований. По данной ситуации была проведена беседа с водителем автотранспортного средства и даны разъяснения", — говорится в сообщении Минтранса.
Также были обсуждены вопросы, связанные с задержанием узбекских грузоперевозчиков в российско-латвийских пограничных пунктах пропуска по причине необходимости пломбирования при въезде на территорию России и снятия пломб при выезде из России, а также принудительной выгрузкой, повторным досмотром грузов и снятием ограничений в пограничных пунктах пропуска "Красная горка," "Рудня" и "Красный камень," а также другие вопросы.
По итогам встречи стороны договорились принять меры по совместному решению системных проблем.