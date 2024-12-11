https://uz.sputniknews.ru/20241211/putin-odobril-ideyu-sozdaniya-pravozaschitnoy-organizatsii-briks-47035828.html

Путин одобрил идею создания правозащитной организации БРИКС

Путин одобрил идею создания правозащитной организации БРИКС

Sputnik Узбекистан

Путин провел по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

2024-12-11T10:19+0500

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2024-12-11T11:13+0500

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Владимир Путин провел ежегодное заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча прошла в режиме видеоконференции и приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря, сообщает РИА Новости.В ходе заседания глава РФ поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС, отметив, что государство сделает все для его эффективной работы.На заседании член СПЧ Александр Ионов попросил главу государства поддержать инициативу по созданию правозащитной организации в рамках БРИКС.Президент, в свою очередь, одобрил данную идею. Также в ходе заседания российский лидер сделал ряд важных заявлений.Вот некоторые из них.Западные санкции стали импульсом для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения.Он также заявил, что Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны.Путин также заявил, что Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину.Кроме того, Владимир Путин призвал фиксировать нарушения прав мирных жителей со стороны украинских военных. По его словам, важно информировать об этом мировое сообщество.Российский лидер заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия.Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции.Кроме того, член СПЧ, глава АНО "Комитет семей воинов отечества" Юлия Белехова предложила президенту, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы.Путин назвал хорошим предложение собирать ДНК-материалы у всех контрактников РФ, отметив, что профильные ведомства продумают, как его осуществить.Вместе с тем президент РФ отметил, что власти страны выполняют все социальные обязательства, несмотря на стоящие сейчас перед страной трудности.Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Совета по развитию гражданского общества и правам человека в работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.Он отметил, что члены СПЧ работают в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом "Защитники Отечества".Президент призвал сделать регулирование НКО более современным и удобным, дав больше возможностей для участия граждан. Он отметил, что в сфере правозащиты "тот, кто платит, тот всегда заказывает музыку", поэтому нужно отделить использование ресурсов от их источника.Он также отметил, что НКО в России зарекомендовали себя с самой лучшей стороны в разные периоды.

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