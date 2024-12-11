https://uz.sputniknews.ru/20241211/putin-odobril-ideyu-sozdaniya-pravozaschitnoy-organizatsii-briks-47035828.html
Путин одобрил идею создания правозащитной организации БРИКС
Путин одобрил идею создания правозащитной организации БРИКС
Sputnik Узбекистан
Путин провел по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
2024-12-11T10:19+0500
2024-12-11T10:19+0500
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ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Владимир Путин провел ежегодное заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча прошла в режиме видеоконференции и приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря, сообщает РИА Новости.В ходе заседания глава РФ поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС, отметив, что государство сделает все для его эффективной работы.На заседании член СПЧ Александр Ионов попросил главу государства поддержать инициативу по созданию правозащитной организации в рамках БРИКС.Президент, в свою очередь, одобрил данную идею. Также в ходе заседания российский лидер сделал ряд важных заявлений.Вот некоторые из них.Западные санкции стали импульсом для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения.Он также заявил, что Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны.Путин также заявил, что Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину.Кроме того, Владимир Путин призвал фиксировать нарушения прав мирных жителей со стороны украинских военных. По его словам, важно информировать об этом мировое сообщество.Российский лидер заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия.Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции.Кроме того, член СПЧ, глава АНО "Комитет семей воинов отечества" Юлия Белехова предложила президенту, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы.Путин назвал хорошим предложение собирать ДНК-материалы у всех контрактников РФ, отметив, что профильные ведомства продумают, как его осуществить.Вместе с тем президент РФ отметил, что власти страны выполняют все социальные обязательства, несмотря на стоящие сейчас перед страной трудности.Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Совета по развитию гражданского общества и правам человека в работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.Он отметил, что члены СПЧ работают в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом "Защитники Отечества".Президент призвал сделать регулирование НКО более современным и удобным, дав больше возможностей для участия граждан. Он отметил, что в сфере правозащиты "тот, кто платит, тот всегда заказывает музыку", поэтому нужно отделить использование ресурсов от их источника.Он также отметил, что НКО в России зарекомендовали себя с самой лучшей стороны в разные периоды.
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владимир путин заседание россия спч нко орешник брикс сво днк
владимир путин заседание россия спч нко орешник брикс сво днк
Путин одобрил идею создания правозащитной организации БРИКС
10:19 11.12.2024 (обновлено: 11:13 11.12.2024)
Путин провел по видеосвязи традиционное заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Владимир Путин провел ежегодное заседание Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Встреча прошла в режиме видеоконференции и приурочена к Международному дню прав человека, который ежегодно отмечается в мире 10 декабря, сообщает РИА Новости.
В ходе заседания глава РФ поддержал идею создания правозащитной организации БРИКС, отметив, что государство сделает все для его эффективной работы.
На заседании член СПЧ Александр Ионов попросил главу государства поддержать инициативу по созданию правозащитной организации в рамках БРИКС.
"С целью дальнейшего развития международной правозащиты прошу поддержать инициативу по созданию международной неправительственной организации в рамках союза БРИКС с целью формирования новой глобальной архитектуры гуманности. Под эгидой этой организации будет работать мультиязычный мониторинговый правозащитный портал, где будет размещена общедоступная итоговая информация об отчетах по соблюдению прав человека в разных регионах", — сказал он.
Президент, в свою очередь, одобрил данную идею.
"По поводу новой организации, нового центра — полностью с вами согласен, с вашими оценками... Нужно обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране... Мы готовы поддержать вашу работу и сделаем все, чтобы новый национальный правозащитный центр работал эффективно", — сказал глава государства.
Также в ходе заседания российский лидер сделал ряд важных заявлений.
Западные санкции стали импульсом для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения.
"Даже пресловутые санкции, которые были задуманы нашими противниками как способ сдержать Россию, стали на самом деле импульсом, в том числе для ускоренной разработки и внедрения российского программного обеспечения", — сказал Путин.
Он также заявил, что Россия должна отвечать на информационные атаки со стороны Запада, соблюдая права человека внутри страны.
"Как бы мы ни предавали анафеме то, что происходит с правами человека где-то за границей, и надо это делать, потому что это часть информационного противоборства, от которого никуда не деться, мы должны на это реагировать и отвечать, но наша самая главная задача — обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране", — сказал президент на заседании.
Путин также заявил, что Россия не ужесточает, а совершенствует ядерную доктрину.
"Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем", — сказал Путин в ходе заседания.
Кроме того, Владимир Путин призвал фиксировать нарушения прав мирных жителей со стороны украинских военных. По его словам, важно информировать об этом мировое сообщество.
"Особо подчеркну важность вашей работы по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также совершаемых им военных преступлений", — сказал президент на заседании.
Российский лидер заявил, что появление ракетной системы "Орешник" на вооружении у России снижает до минимума необходимость применения ядерного оружия.
"По большому счету, нам теперь нужно не ядерную доктрину совершенствовать, а "Орешник", потому что, если разобраться, достаточное количество этих современных систем <...> ставит просто на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия", — пояснил президент.
Владимир Путин пообещал проверить, как выстроена работа по материальной поддержке семей граждан, пропавших без вести в зоне специальной военной операции.
"Поиск лиц, пропавших без вести, – очень важная тема. Я еще раз проверю, как организована работа в отношении семей подобной категории лиц. Там выстроена работа по материальной поддержке до того, как эти вопросы прояснятся. В целом, как мне докладывают, эта работа налажена, но я еще раз проверю, как действует программа по поддержке семей людей, пропавших без вести. Поручу министерству обороны и фонду "Защитники Отечества", проверим еще раз", - сказал глава государства.
Кроме того, член СПЧ, глава АНО "Комитет семей воинов отечества" Юлия Белехова предложила президенту, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы.
Путин назвал хорошим предложение собирать ДНК-материалы у всех контрактников РФ, отметив, что профильные ведомства продумают, как его осуществить.
"То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов. Поэтому обязательно поручу соответствующим структурам, чтобы подумали о том, что вы предложили. Это такие вещи тонкие, но я думаю, что они защищают интересы наших ребят, которые воюют и решают сверхсложные, тяжелые, опасные задачи на линии боевого соприкосновения. Сдача ДНК, мне кажется это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области", - сказал Путин.
Вместе с тем президент РФ отметил, что власти страны выполняют все социальные обязательства, несмотря на стоящие сейчас перед страной трудности.
"Подчеркну: несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства", — сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Совета по развитию гражданского общества и правам человека в работу по оказанию помощи участникам СВО и их семьям.
"Отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям", — сказал президент.
Он отметил, что члены СПЧ работают в тесном контакте с Общественной палатой и волонтерскими организациями, с фондом "Защитники Отечества".
Президент призвал сделать регулирование НКО более современным и удобным, дав больше возможностей для участия граждан. Он отметил, что в сфере правозащиты "тот, кто платит, тот всегда заказывает музыку", поэтому нужно отделить использование ресурсов от их источника.
Он также отметил, что НКО в России зарекомендовали себя с самой лучшей стороны в разные периоды.