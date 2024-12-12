https://uz.sputniknews.ru/20241212/eaeu-novoye-soglasheniye-elektronnaya-torgovlya-47064833.html

В ЕАЭС готовят новое соглашение об электронной торговле — что оно предусматривает

В ЕАЭС готовят новое соглашение об электронной торговле — что оно предусматривает

Sputnik Узбекистан

Кроме того, в Союзе будет действовать единый норматив по сроку возврата товаров – в течение 14 дней. Сейчас этот срок существенно различается

2024-12-12T15:45+0500

2024-12-12T15:45+0500

2024-12-12T16:29+0500

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электронная коммерция

товары

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ТАШКЕНТ, 12 дек — Sputnik. В ЕАЭС готовят новое соглашение об электронной торговле, сообщает пресс-служба ЕЭК.Проект Соглашения об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе обсудили на заседании рабочей группы высокого уровня по вопросам электронной торговли.Участники нашли консенсус по остававшимся проблемным моментам , достигнув таким образом принципиальных договоренностей по проекту.Документ предусматривает, что материальные и цифровые товары, а также сопутствующие электронной торговле услуги будут свободно перемещаться в странах евразийской "пятерки". То есть, государства-члены не будут вводить в отношении продавцов товаров или маркетплейсов каких-либо ограничений тарифного, нетарифного и иного характера, не предусмотренных Договором о Союзе. А сами маркетплейсы не должны дискриминировать продавцов и покупателей из других стран ЕАЭС.На уровне Союза примут пакет наднациональных правил. Это будет сделано, чтобы снизить регуляторную нагрузку, вызванную необходимостью соблюдать законодательство всех пяти государств одновременно.По общим правилам будут оформлять публичные оферты, карточки товаров, а также осуществлять возврат товаров и денежных средств.Планируют и перевод электронной торговли на "цифру". Сейчас взаимная электронная торговля построена на традиционном бумажном документообороте, что создает излишнюю нагрузку на всех участников рынка. Поэтому предусмотрена возможность взаимного признания электронных документов в соответствии с базовой моделью, которую определит Совет ЕЭК.Соглашение предполагает, что права граждан, покупающих товары в интернете, будут защищать в соответствии с законодательством страны их нахождения. Это позволит избежать разбирательств по праву иных стран, что фактически лишало потребителя возможности отстаивать свои интересы.Помимо этого, в ЕАЭС будет действовать единый норматив по сроку возврата товаров — в течение 14 дней. Сейчас этот срок существенно различается.Также в Соглашении закрепили меры по ограничению спам-рассылок и обязательной защите персональных данных, предоставили инструментарий по досудебному разрешению споров на базе объединений профессиональных участников рынка и обществ защиты прав потребителей."Такой подход позволит распространить на всю взаимную электронную торговлю в Союзе успешный опыт гибкого и быстрого разрешения спорных ситуаций, существующий в ряде стран", — добавили в ЕЭК.

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