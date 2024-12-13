https://uz.sputniknews.ru/20241213/bayden-odobril-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-chto-v-nem-47076806.html
Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине – что в него вошло
Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине – что в него вошло
Sputnik Узбекистан
Это будет уже 72-й пакет военной поддержки Киева со стороны США, и до конца президентских полномочий Байдена американские власти намерены предоставить дополнительные транши помощи.
2024-12-13T13:53+0500
2024-12-13T13:53+0500
2024-12-13T13:53+0500
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент США Джо Байден одобрил еще один пакет военной помощи Украине заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.Как сообщается, в новый пакет военной помощи от США войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, беспилотники и бронетехника.По словам Кирби, это будет уже 72-й пакет военной поддержки Киева со стороны США, и до конца президентских полномочий Байдена американские власти намерены предоставить дополнительные транши помощи.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша украина пакет помощь байден киев россия нато
сша украина пакет помощь байден киев россия нато
Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине – что в него вошло
Это уже 72-й пакет военной поддержки Киева со стороны США, и до конца президентских полномочий Байдена американские власти намерены предоставить дополнительные транши помощи.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik.
Президент США Джо Байден одобрил еще один пакет военной помощи Украине заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает
РИА Новости.
Как сообщается, в новый пакет военной помощи от США войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, беспилотники и бронетехника.
"Сегодня президент одобрил новый пакет помощи в безопасности для Украины, который предоставит им дополнительную защиту воздуха, артиллерию, дроны и бронированную технику", - сообщил он на брифинге.
По словам Кирби, это будет уже 72-й пакет военной поддержки Киева со стороны США, и до конца президентских полномочий Байдена американские власти намерены предоставить дополнительные транши помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.