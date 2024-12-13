В ЕЭК представили новый механизм поддержки промкооперации в странах ЕАЭС
18:10 13.12.2024 (обновлено: 18:12 13.12.2024)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев/
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Развитие промкооперации на основе использования интеграционного потенциала ЕАЭС для наращивания производства и продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран является приоритетной задачей промышленной политики в рамках Союза.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян выступил на заседании Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
В обсуждении также приняли участие члены Экспертного совета, депутаты Государственной Думы, а также представители ЕЭК и сотрудники посольств иностранных государств в Российской Федерации.
Темой заседания стала поддержка внешнеэкономической деятельности и совершенствование правового регулирования торговли в Евразийском экономическом союзе.
"Развитие промышленной кооперации на основе использования интеграционного потенциала государств-членов ЕАЭС для наращивания производства и продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран является приоритетной задачей промышленной политики в рамках Союза", – отметил Арзуманян.
© ЕЭК Георгий Арзуманян представил новый механизм поддержки промышленной кооперации экспертам Государственной Думы
Георгий Арзуманян представил новый механизм поддержки промышленной кооперации экспертам Государственной Думы
© ЕЭК
Он детально остановился на особенностях реализации механизма финансирования кооперации в обрабатывающей промышленности, рассказал об условиях участия в новой программе, перечне отраслей промышленности для потенциальных проектов, критериях отбора, ответил на вопросы участников дискуссии.
"Механизм официально запущен летом этого года. Мы уже рассматриваем первые заявки на финансирование. Надеемся, что бизнес наших стран оценит преимущества нового инструмента и в ближайшем будущем станет частью евразийских кооперационных цепочек", – добавил Арзуманян.