https://uz.sputniknews.ru/20241213/eek-predstavili-novyy-mexanizm-podderjki-promkooperatsii-v-stranax-eaes-47089862.html

В ЕЭК представили новый механизм поддержки промкооперации в странах ЕАЭС

В ЕЭК представили новый механизм поддержки промкооперации в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Развитие промкооперации на основе использования интеграционного потенциала ЕАЭС для наращивания производства и продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран является приоритетной задачей промышленной политики в рамках Союза.

2024-12-13T18:10+0500

2024-12-13T18:10+0500

2024-12-13T18:12+0500

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян выступил на заседании Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, сообщили в пресс-службе ЕЭК. В обсуждении также приняли участие члены Экспертного совета, депутаты Государственной Думы, а также представители ЕЭК и сотрудники посольств иностранных государств в Российской Федерации.Темой заседания стала поддержка внешнеэкономической деятельности и совершенствование правового регулирования торговли в Евразийском экономическом союзе.Он детально остановился на особенностях реализации механизма финансирования кооперации в обрабатывающей промышленности, рассказал об условиях участия в новой программе, перечне отраслей промышленности для потенциальных проектов, критериях отбора, ответил на вопросы участников дискуссии.

https://uz.sputniknews.ru/20241201/v-eaes-zapustili-pilotnyy-proekt-46895309.html

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