Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20241213/eek-predstavili-novyy-mexanizm-podderjki-promkooperatsii-v-stranax-eaes-47089862.html
В ЕЭК представили новый механизм поддержки промкооперации в странах ЕАЭС
В ЕЭК представили новый механизм поддержки промкооперации в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Развитие промкооперации на основе использования интеграционного потенциала ЕАЭС для наращивания производства и продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран является приоритетной задачей промышленной политики в рамках Союза.
2024-12-13T18:10+0500
2024-12-13T18:12+0500
еэк
еаэс
промышленность
госдума рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47086607_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_f6faca0c9333bb1435d27bbceefbd380.jpg
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян выступил на заседании Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, сообщили в пресс-службе ЕЭК. В обсуждении также приняли участие члены Экспертного совета, депутаты Государственной Думы, а также представители ЕЭК и сотрудники посольств иностранных государств в Российской Федерации.Темой заседания стала поддержка внешнеэкономической деятельности и совершенствование правового регулирования торговли в Евразийском экономическом союзе.Он детально остановился на особенностях реализации механизма финансирования кооперации в обрабатывающей промышленности, рассказал об условиях участия в новой программе, перечне отраслей промышленности для потенциальных проектов, критериях отбора, ответил на вопросы участников дискуссии.
https://uz.sputniknews.ru/20241201/v-eaes-zapustili-pilotnyy-proekt-46895309.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/0d/47086607_287:0:2712:1819_1920x0_80_0_0_a638d6511fcd406813a7299670196277.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
промкооперация еэк еаэс
промкооперация еэк еаэс

В ЕЭК представили новый механизм поддержки промкооперации в странах ЕАЭС

18:10 13.12.2024 (обновлено: 18:12 13.12.2024)
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Владислав Воднев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Развитие промкооперации на основе использования интеграционного потенциала ЕАЭС для наращивания производства и продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран является приоритетной задачей промышленной политики в рамках Союза.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Заместитель директора Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян выступил на заседании Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
В обсуждении также приняли участие члены Экспертного совета, депутаты Государственной Думы, а также представители ЕЭК и сотрудники посольств иностранных государств в Российской Федерации.
Темой заседания стала поддержка внешнеэкономической деятельности и совершенствование правового регулирования торговли в Евразийском экономическом союзе.

"Развитие промышленной кооперации на основе использования интеграционного потенциала государств-членов ЕАЭС для наращивания производства и продвижения совместно произведенной продукции на рынки третьих стран является приоритетной задачей промышленной политики в рамках Союза", – отметил Арзуманян.

© ЕЭК Георгий Арзуманян представил новый механизм поддержки промышленной кооперации экспертам Государственной Думы
Георгий Арзуманян представил новый механизм поддержки промышленной кооперации экспертам Государственной Думы - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
Георгий Арзуманян представил новый механизм поддержки промышленной кооперации экспертам Государственной Думы
© ЕЭК
Он детально остановился на особенностях реализации механизма финансирования кооперации в обрабатывающей промышленности, рассказал об условиях участия в новой программе, перечне отраслей промышленности для потенциальных проектов, критериях отбора, ответил на вопросы участников дискуссии.

"Механизм официально запущен летом этого года. Мы уже рассматриваем первые заявки на финансирование. Надеемся, что бизнес наших стран оценит преимущества нового инструмента и в ближайшем будущем станет частью евразийских кооперационных цепочек", – добавил Арзуманян.

Работа на планшете - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2024
Ускорит получение и проверку транспортных документов: в ЕАЭС запустили пилотный проект
1 декабря, 09:50
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0