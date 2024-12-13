https://uz.sputniknews.ru/20241213/predprinimateli-ferganskoy-i-oshskoy-oblastey-ukreplyayut-sotrudnichestvo--memorandum-47075553.html

Предприниматели Ферганской и Ошской областей укрепляют сотрудничество — меморандум

Предприниматели Ферганской и Ошской областей укрепляют сотрудничество — меморандум

Sputnik Узбекистан

Ферганскую область Узбекистана посетила делегация из 35 бизнесменов во главе с первым заместителем полномочного представителя Президента Кыргызстана в Джалалабадской области Мамасалы Акматовым и первым заместителем главы Баткенского района Маруфханом Тулаевым.

2024-12-13T11:55+0500

2024-12-13T11:55+0500

2024-12-13T12:22+0500

узбекистан

кыргызстан

меморандум

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. В эти дни в Фергане состоялся узбекско-кыргызский приграничный бизнес-форум, организованный хокимиятом области и Генеральным консульством Узбекистана в городе Оше, сообщает ИА “Дунё”.В форуме приняли участие предприниматели Ферганской области Узбекистана, а также Ошской, Джалалабадской и Баткенской областей Кыргызстана.Для участия в мероприятии Фергану посетила делегация из 35 бизнесменов во главе с первым заместителем полномочного представителя Президента Кыргызстана в Джалалабадской области Мамасалы Акматовым и первым заместителем главы Баткенского района Маруфханом Тулаевым.В рамках мероприятия кыргызская делегация ознакомилась с продукцией семейного предприятия "Мингбоши Керамик", действующего на базе Международного центра гончарного искусства в Риштанском районе. Большой интерес у кыргызских гостей вызвала деятельность предприятия по производству посуды, расположенного в махаллинском сходе граждан Алишер Навои Риштанского района.В ходе посещений обсуждались вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между узбекскими и кыргызскими предпринимателями, перспективы налаживания производства керамических и фарфоровых изделий в Кыргызстане.На встрече, состоявшейся в производственно-логистическом и торговом комплексе легкой промышленности "Бобошбек" в Учкуприкском районе, заместитель хокима Ферганской области Нуриддин Мамаджонов рассказал гостям о работе комплекса, деятельности предприятий, условиях, созданных для производителей и предпринимателей на данном объекте, и предоставляемых льготах.Гости были ознакомлены с деятельностью совместного предприятия по производству гипсокартона, созданного при участии китайских партнеров в свободной экономической зоне "Коканд", а также предприятия, специализирующегося на выращивании и переработке лекарственных растений в Учкуприкском районе.В ходе встречи участникам была представлена информация об организационной структуре, сфере деятельности и экспортном потенциале СЭЗ "Коканд".На бизнес-форуме делегатам рассказали об инвестиционном и экспортном потенциале Ферганской области. В ходе форума состоялись переговоры между представителями деловых кругов Ферганской области и Кыргызстана, на которых обсуждались вопросы налаживания сотрудничества и были достигнуты двусторонние соглашения по экспорту и импорту товаров.По итогам мероприятия подписан меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Ферганской области и Ассоциацией частных предпринимателей Ошской области.

https://uz.sputniknews.ru/20240609/sifrovizatsiya-gosuslugi-gorod-osh-andijan-rasshireniye-vzaimodeystviye-44306196.html

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