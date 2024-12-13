https://uz.sputniknews.ru/20241213/sistema-eskrou-uzbekistantsam-garantiruyut-zaschitu-deneg-pri-pokupke-jilya--47071966.html

Система эскроу: узбекистанцам гарантируют защиту денег при покупке жилья

Система эскроу: узбекистанцам гарантируют защиту денег при покупке жилья

Sputnik Узбекистан

Президент поручил разработать систему, гарантирующую защиту средств населения при покупке жилья. На презентации были рассмотрены соответствующие предложения.

2024-12-13T10:55+0500

2024-12-13T10:55+0500

2024-12-13T10:55+0500

жилье

узбекистан

шавкат мирзиёев

банк

строительство

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На сегодняшний день население республики превысило 37 миллионов человек. Только за этот год создано 215 тысяч новых семей, что значительно увеличивает спрос на жилье.В нынешнем году будут сданы в эксплуатацию многоэтажные дома на 100 тысяч квартир. На следующий год запланировано строительство домов на 120 тысяч квартир.Было отмечено, что на фоне повышенного спроса в этой сфере появилась недобросовестная предпринимательская деятельность. Отсутствие упорядоченной системы платежей, цифровизации и прозрачности создает благоприятные условия для злоупотреблений. В связи с этим на совещании 23 сентября Президент поручил разработать систему, гарантирующую защиту средств населения при покупке жилья. На презентации были рассмотрены соответствующие предложения.Как отмечалось, в зарубежном опыте зарекомендовала себя система эскроу. Согласно этой модели, для каждого строительного объекта будет открыт эскроу-счет в коммерческом банке на основании договора между заказчиком и банком. Расчеты за недвижимость будут проводиться через этот счет. Из аккумулированных на счету средств коммерческие банки смогут предоставлять заказчику кредиты по пониженной ставке. Президент одобрил предложения и дал указания разработать правовую базу системы, а также интегрировать ее в министерства и ведомства, связанные со сферой строительства.

https://uz.sputniknews.ru/20240313/v-2024-godu-v-uzbekistane-xotyat-postroit-100-tysyach-edinits-jilya-42907363.html

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