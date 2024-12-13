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https://uz.sputniknews.ru/20241213/sistema-eskrou-uzbekistantsam-garantiruyut-zaschitu-deneg-pri-pokupke-jilya--47071966.html
Система эскроу: узбекистанцам гарантируют защиту денег при покупке жилья
Система эскроу: узбекистанцам гарантируют защиту денег при покупке жилья
Sputnik Узбекистан
Президент поручил разработать систему, гарантирующую защиту средств населения при покупке жилья. На презентации были рассмотрены соответствующие предложения.
2024-12-13T10:55+0500
2024-12-13T10:55+0500
жилье
узбекистан
шавкат мирзиёев
банк
строительство
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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.На сегодняшний день население республики превысило 37 миллионов человек. Только за этот год создано 215 тысяч новых семей, что значительно увеличивает спрос на жилье.В нынешнем году будут сданы в эксплуатацию многоэтажные дома на 100 тысяч квартир. На следующий год запланировано строительство домов на 120 тысяч квартир.Было отмечено, что на фоне повышенного спроса в этой сфере появилась недобросовестная предпринимательская деятельность. Отсутствие упорядоченной системы платежей, цифровизации и прозрачности создает благоприятные условия для злоупотреблений. В связи с этим на совещании 23 сентября Президент поручил разработать систему, гарантирующую защиту средств населения при покупке жилья. На презентации были рассмотрены соответствующие предложения.Как отмечалось, в зарубежном опыте зарекомендовала себя система эскроу. Согласно этой модели, для каждого строительного объекта будет открыт эскроу-счет в коммерческом банке на основании договора между заказчиком и банком. Расчеты за недвижимость будут проводиться через этот счет. Из аккумулированных на счету средств коммерческие банки смогут предоставлять заказчику кредиты по пониженной ставке. Президент одобрил предложения и дал указания разработать правовую базу системы, а также интегрировать ее в министерства и ведомства, связанные со сферой строительства.
https://uz.sputniknews.ru/20240313/v-2024-godu-v-uzbekistane-xotyat-postroit-100-tysyach-edinits-jilya-42907363.html
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строительство жилье узбекистан мирзиёев презентация банк
строительство жилье узбекистан мирзиёев презентация банк

Система эскроу: узбекистанцам гарантируют защиту денег при покупке жилья

10:55 13.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВысотный дом, архивное фото
Высотный дом, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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Президент поручил разработать систему, гарантирующую защиту средств населения при покупке жилья. На презентации были рассмотрены соответствующие предложения.
ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья
© Пресс-служба президента Узбекистана
На сегодняшний день население республики превысило 37 миллионов человек. Только за этот год создано 215 тысяч новых семей, что значительно увеличивает спрос на жилье.
В нынешнем году будут сданы в эксплуатацию многоэтажные дома на 100 тысяч квартир. На следующий год запланировано строительство домов на 120 тысяч квартир.
Было отмечено, что на фоне повышенного спроса в этой сфере появилась недобросовестная предпринимательская деятельность. Отсутствие упорядоченной системы платежей, цифровизации и прозрачности создает благоприятные условия для злоупотреблений.

"Многие граждане передают средства за новое жилье напрямую застройщикам, минуя банки, что способствует увеличению теневого сектора. Нередко сроки сдачи жилья затягиваются, а внесенные средства оказываются замороженными. Договоры долевого участия зачастую не регистрируются официально и составлены так, что служат интересам недобросовестных застройщиков", — отмечалось на совещании.

В связи с этим на совещании 23 сентября Президент поручил разработать систему, гарантирующую защиту средств населения при покупке жилья. На презентации были рассмотрены соответствующие предложения.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, в зарубежном опыте зарекомендовала себя система эскроу. Согласно этой модели, для каждого строительного объекта будет открыт эскроу-счет в коммерческом банке на основании договора между заказчиком и банком. Расчеты за недвижимость будут проводиться через этот счет. Из аккумулированных на счету средств коммерческие банки смогут предоставлять заказчику кредиты по пониженной ставке.

"После завершения строительства средства с эскроу-счета покупателя переводятся на счет девелоперской организации. В случае невыполнения застройщиком своих обязательства эти средства возвращаются владельцу. На средства, находящиеся на эскроу-счете, не может быть обращено взыскание", — рассказали на презентации ответственные лица.

© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.12.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о системе гарантирования средств населения при строительстве жилья
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент одобрил предложения и дал указания разработать правовую базу системы, а также интегрировать ее в министерства и ведомства, связанные со сферой строительства.
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