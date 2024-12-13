https://uz.sputniknews.ru/20241213/v-uzbekistane-nujdayuschimsya-grajdanam-budut-vydavat-sotsialnye-karty--dlya-chego-oni-47087736.html

В Узбекистане нуждающимся гражданам будут выдавать социальные карты — для чего они

В Узбекистане нуждающимся гражданам будут выдавать социальные карты — для чего они

Sputnik Узбекистан

Для вывода 1,2 миллиона человек из бедности в Узбекистане в следующем году будут решаться вопросы образования, профессиональной подготовки, медицины и улучшения условий жизни.

2024-12-13T17:22+0500

2024-12-13T17:22+0500

2024-12-13T18:24+0500

президент узбекистана

социальная поддержка

совещание

общество

социальная защита

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ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению результатов работы в сфере социальной защиты и приоритетных задач на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Было отмечено, что сегодня во всех регионах страны действуют центры "Инсон", а в махаллях внедрены 102 вида социальных услуг. Социальные работники оказали помощь еще 95 тысячам нуждающихся, которые ранее не были включены в реестр. 51 тысяче человек установлена инвалидность, 26 тысяч получили протезы. Выявлено 4 тысячи одиноких пожилых людей, для которых организован уход на дому. 5 тысяч детей с инвалидностью были устроены в детские сады и школы.Благодаря такой адресной работе количество обращений в народные приемные и хокимияты по вопросам социальных услуг и помощи сократилось на 35%.Три месяца назад 14 тысяч руководителей на областном и районном уровнях были закреплены за 75 тысячами малообеспеченных семей для индивидуальной работы. В результате 17 тысяч человек из этих семей были трудоустроены на постоянную работу, доходы 14 тысяч человек увеличились за счет предпринимательства и личных подсобных хозяйств. 30 тысяч детей охвачены детскими садами, кружками и профессиональным обучением, 45 тысячам нуждающихся оказана медицинская помощь.Вместе с тем на совещании были рассмотрены допущенные недостатки и обсуждены дальнейшие меры. Президент представил новые инициативы по укреплению системы социальной защиты.Подчеркивалось, что для вывода 1,2 миллиона человек из бедности в следующем году необходимо решить вопросы образования, профессиональной подготовки, медицины и улучшения условий жизни.Были приведены успешные примеры. В частности, в Тайлакском и Касансайском районах открыты Центры раннего развития, где 4,2 тысячи детей из малообеспеченных семей и дети с инвалидностью получили дошкольное образование. Хокимам областей поручено изучить этот опыт и внедрить его в каждом районе.Кроме того, в следующем году в тысяче махаллей с высоким уровнем бедности начнут работать семейные детские сады. С нового года 15% мест в таких садах будут предоставляться детям из малообеспеченных семей, а часть оплаты будет субсидироваться государством.Будут созданы дополнительные возможности для обучения детей из малообеспеченных семей. 118 тысяч молодых людей пройдут обучение иностранным языкам, IT и профессиональным навыкам. До 80% расходов родителей на эти кружки будут субсидироваться из бюджета. В 2025 году 3,5 тысячи таких детей поступят в вузы на грантовой основе.За 23 тысячами человек в малообеспеченных семьях, которые не могут передвигаться самостоятельно, ухаживают родители, супруги или дети. С января 2025 года для 19 тысяч из них будет организован уход на дому, а для 4 тысяч – дневной присмотр. Это позволит 15 тысячам человек, ранее ухаживавшими за ними, заниматься трудовой деятельностью. Государство будет компенсировать 80% расходов частному сектору, предоставляющему услуги по уходу. Эта инициатива сначала будет реализована в Ташкенте, а до конца года – во всех областях.460 тысяч человек из малообеспеченных семей нуждаются в медицинской помощи, 6 тысяч семей – в улучшении жилищных условий. В следующем году в фонд медицинского страхования дополнительно будет выделено 185 млрд сумов на оплату хирургических операций нуждающимся. Средства из "социальных тетрадей" будут использоваться исключительно для улучшения жилищных условий малообеспеченных семей и увеличения их доходов.В настоящее время для получения социальных услуг и помощи гражданам приходится предоставлять более 10 различных документов. Теперь все они будут заменены единой социальной картой. С помощью карты можно будет бесплатно пользоваться общественным транспортом, получать компенсацию на оплату электроэнергии, газа и обучения. Пособия и социальная помощь также будут поступать на эту карту. Система будет протестирована в Ташкенте и Янгиюльском районе до 1 июля, а затем внедрена повсеместно.На совещании также были обсуждены вопросы поддержки лиц с ограниченными возможностями. Уровень реабилитации в 33 районах оказался крайне низким. Поручено организовать реабилитационные услуги в каждой областной и районной больнице. Финансирование услуг эрготерапии, физиотерапии и лечебной гимнастики в 12 реабилитационных центрах будет увеличено в 5 раз. В семи медицинских вузах откроются кафедры реабилитации, а преподаватели пройдут переподготовку на базе опыта Кореи.Некоторые виды инвалидности можно лечить с помощью упражнений, выполняемых в домашних условиях. Для таких пациентов будет разработана программа упражнений и меню для здорового питания. Эффективность реабилитации будет оцениваться по изменениям в подвижности и коммуникации пациентов, и на этой основе врачам будут выплачиваться надбавки к зарплате.В настоящее время перечень протезов и реабилитационных средств увеличен с 18 до 30 наименований, а их финансирование выросло в 1,5 раза. В следующем году планируется добавить в список еще 7 видов средств, обеспечив потребности 80 тысяч человек.Благодаря созданным возможностям в этом году предприниматели трудоустроили 40 тысяч людей с инвалидностью. С января для таких предприятий ставка социального налога составит 1%. Также предприятиям будут предоставляться субсидии до 50 млн сумов на услуги сурдопереводчиков, психологов и сопровождающих для слабовидящих сотрудников. Частные агентства занятости, которые обучают и трудоустраивают людей с инвалидностью, смогут получать гранты до 500 млн сумов.В ходе совещания обсуждались и другие вопросы, связанные с реализацией намеченных мер, выслушаны предложения специалистов социальной сферы.

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