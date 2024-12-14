https://uz.sputniknews.ru/20241214/aes-uran-i-yadernaya-meditsina-eksperty-obsudili-sotrudnichestvo-rf-ruz-rk-47104472.html

АЭС, уран и ядерная медицина: эксперты обсудили сотрудничество РФ, РУз и РК — видео

АЭС, уран и ядерная медицина: эксперты обсудили сотрудничество РФ, РУз и РК — видео

Sputnik Узбекистан

Эксперты рассказали, как развивается сотрудничество России, Узбекистана и Казахстана в атомной энергетике, подписанных документах на конференции в Самарканде и планах на будущее.

2024-12-14T17:22+0500

2024-12-14T17:22+0500

2024-12-14T17:42+0500

пресс-центр

самарканд

россия

казахстан

узбекистан

сотрудничество

атомная энергетика

конференция

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе видеомоста "Москва – Ташкент – Алматы" обсудили итоги самаркандской конференции по атомной энергетике.В мероприятии приняли участие начальник управления агентства "Узатом" при Кабмине РУз Нодира Зикриллаева, заместитель гендиректора по коммуникациям "Росатом – Международная Сеть" Владимир Гущин и председатель Совета ветеранов атомной науки и промышленности Ядерного общества Казахстана Бауржан Ибраев. Эксперты рассказали, как развивается сотрудничество стран в атомной энергетике, подписанных на конференции документах и планах на будущее. В Самарканде 5 декабря впервые прошла Международная конференции "Перспективы мирного использования ядерной энергии в целях устойчивого развития государств-членов Организации исламского сотрудничества: международный и национальный опыт". Полную запись видеомоста смотрите по ссылке.

самарканд

россия

казахстан

узбекистан

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