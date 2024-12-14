https://uz.sputniknews.ru/20241214/aes-uran-i-yadernaya-meditsina-eksperty-obsudili-sotrudnichestvo-rf-ruz-rk-47104472.html
АЭС, уран и ядерная медицина: эксперты обсудили сотрудничество РФ, РУз и РК — видео
АЭС, уран и ядерная медицина: эксперты обсудили сотрудничество РФ, РУз и РК — видео
Sputnik Узбекистан
Эксперты рассказали, как развивается сотрудничество России, Узбекистана и Казахстана в атомной энергетике, подписанных документах на конференции в Самарканде и планах на будущее.
2024-12-14T17:22+0500
2024-12-14T17:22+0500
2024-12-14T17:42+0500
пресс-центр
самарканд
россия
казахстан
узбекистан
сотрудничество
атомная энергетика
конференция
подписание документов
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ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе видеомоста "Москва – Ташкент – Алматы" обсудили итоги самаркандской конференции по атомной энергетике.В мероприятии приняли участие начальник управления агентства "Узатом" при Кабмине РУз Нодира Зикриллаева, заместитель гендиректора по коммуникациям "Росатом – Международная Сеть" Владимир Гущин и председатель Совета ветеранов атомной науки и промышленности Ядерного общества Казахстана Бауржан Ибраев. Эксперты рассказали, как развивается сотрудничество стран в атомной энергетике, подписанных на конференции документах и планах на будущее. В Самарканде 5 декабря впервые прошла Международная конференции "Перспективы мирного использования ядерной энергии в целях устойчивого развития государств-членов Организации исламского сотрудничества: международный и национальный опыт". Полную запись видеомоста смотрите по ссылке.
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атомная энергетика узбекистан россия казахстан пресс-центр видео
атомная энергетика узбекистан россия казахстан пресс-центр видео
АЭС, уран и ядерная медицина: эксперты обсудили сотрудничество РФ, РУз и РК — видео
17:22 14.12.2024 (обновлено: 17:42 14.12.2024)
Эксперты рассказали, как развивается сотрудничество России, Узбекистана и Казахстана в атомной энергетике, подписанных на конференции в Самарканде документах и планах на будущее.
ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в ходе видеомоста "Москва – Ташкент – Алматы" обсудили итоги самаркандской конференции по атомной энергетике.
В мероприятии приняли участие начальник управления агентства "Узатом" при Кабмине РУз Нодира Зикриллаева, заместитель гендиректора по коммуникациям "Росатом – Международная Сеть" Владимир Гущин и председатель Совета ветеранов атомной науки и промышленности Ядерного общества Казахстана Бауржан Ибраев.
Эксперты рассказали, как развивается сотрудничество стран в атомной энергетике, подписанных на конференции документах и планах на будущее.
В Самарканде 5 декабря впервые прошла Международная конференции "Перспективы мирного использования ядерной энергии в целях устойчивого развития государств-членов Организации исламского сотрудничества: международный и национальный опыт".
Полную запись видеомоста смотрите по ссылке
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